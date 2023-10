Cómo se posicionan los dirigentes opositores de cara al balotaje tras el pacto Macri-Milei

Los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (Foto: Adrián Escandar)

La política argentina entró en tiempo de descuento de cara al balotaje del 19 de noviembre que configurará el escenario para los próximos cuatro años. Esa carrera se transformó -en menos de 24 horas- en terreno minado para la oposición, sobre todo para Juntos por el Cambio, luego del pacto entre el ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, algo que dinamitó la unidad de la coalición opositora.

Te puede interesar: Milei cuestionó a los dirigentes de JxC que no apoyan el pacto electoral con Bullrich y Macri: “Probablemente siempre quisieron estar con Massa”

En ese marco, varios dirigentes de la UCR, del PRO, de la Coalición Cívica, los principales socios de JxC, ya manifestaron su posición. Al mismo tiempo, también desde los sectores que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el FIT, de Myriam Bregman, también competidores a la presidencia, adelantaron -en cierta medida- qué rol van a tener en la segunda vuelta electoral.

Detrás del anuncio de Bullrich, primero temprano, en una conferencia de prensa junto a su compañero de fórmula, Luis Petri, y ratificada en el abrazo televisivo con Milei, con la caricatura de un león de fondo, dirigentes como el ex senador Federico Pinedo, el funcionario porteño Waldo Wolff, o el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, se pronunciaron a favor del pacto con el economista libertario. Fueron los primeros de muchos.

Te puede interesar: Se quiebra el PRO tras el naufragio de Juntos por el Cambio: la discusión por el balotaje terminó de implosionar al partido

En esta línea también se manifestó el presidente del bloque PRO en el Senado, Humberto Schiavonni, ex titular del partido y uno de los dirigentes de confianza de Macri. “El compromiso de Macri con el cambio no puede ser puesto en duda de ninguna manera. Apoyo y acompaño la decisión de Bullrich y Petri que nos muestra que la neutralidad no es una opción para esta Argentina destruida por el populismo”, sostuvo en sus redes.

El ex candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, también apoyó el pacto con Milei, una jugada política de Macri, su jefe en la ciudad de Buenos Aires cuando era Ministro de Hacienda de CABA, antes dedicarse al distrito bonaerense de Lanús.

Te puede interesar: “Vengan que estoy solo”: la frase de Javier Milei que selló el pacto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich

“Estamos ante un momento bisagra de la historia política Argentina, acompaño la decisión que han tomado de estar siempre del lado del cambio”, afirmó. Y completó: “Juntos por el Cambio debe continuar más allá de las posturas personales ante este proceso electoral en particular. Debemos seguir trabajando junto a nuestros intendentes, legisladores y concejales por una provincia mejor defendiendo los valores del mérito y la transparencia”.

Transcurrida la tarde de ayer, otros dirigentes, en fila, se pronunciaron en el mismo sentido. Entre ellos, el ex ministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo (”nuestro adversario es el populismo kirchnerista”); el senador nacional Alfredo De Angeli; los diputados Alejandro Finocchiaro, Laura Rodríguez Machado, Alfredo Schiavoni y Pablo Torello; el filósofo y asesor de Macri cuando era presidente, Alejandro Rozitchner, quien afirmó: “La neutralidad no existe, es mala fé”.

Diferente fue la reacción de los socios radicales, quienes en su gran mayoría rechazaron una alianza con La Libertad Avanza. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical ratificó ayer que adoptará una posición de neutralidad de cara al último turno electoral para definir al próximo presidente de la Nación. El anuncio lo hizo Gerardo Morales con fuertes críticas a Macri y a Milei, a quienes acusó de alejarse de Juntos por el Cambio.

Esta opción -la neutralidad- la comparten, casi en su totalidad, los diputados, senadores, legisladores locales, intendentes y gobernadores de la UCR. “Para mí el divorcio lo firmaron Patricia Bullrich y Mauricio Macri al decidir hoy de manera inconsulta apoyar a Milei. Todo el resto de los espacios políticos nos tomamos el trabajo de hacer un debate profundo y tomar una decisión colectiva de hablar con el resto. Se expresó la coalición cívica, el peronismo federal, confianza pública y el radicalismo. Y además, nosotros tenemos que aceptar lo que dijo la gente. La gente cuando vota nos da una responsabilidad. Puede ser poder ejecutivo cuando uno es oficialismo u oposición. Y nos dio la responsabilidad de ser oposición”, sostuvo Martín Lousteau.

La única dirigente que desentonó con esta posición fue la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, la única que blanqueó de manera pública un apoyo a Massa en el balotaje. “Preocupa que Milei sea una opción”, sostuvo en declaraciones radiales. El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, en tanto, evitó usar la palabra “neutralidad” y aseguró que predominará la “individualidad”.

A diferencia de Macri y Bullrich, también se declararon neutrales el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, receptor de los insultos de Milei durante la campaña electoral (recordar que le dijo que lo iba a aplastar como a una cucaracha); la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; la referente de Confianza Pública, Graciela Ocaña; el ex ministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto; Ricardo López Murphy, y el representante del peronismo federal, Miguel Ángel Pichetto.

La Coalición Cívica, en tanto, ya sentó una posición y, según advirtieron a Infobae desde el espacio liderado por Elisa Carrió, la opción será votar en blanco. “Entre dos males terribles para la Nación no hay que elegir entre el que se cree menor, hay una tercera alternativa: no participar”, señaló “Lilita” en sus redes. “La gran mayoría de la CC va por nulo o, a lo sumo, el blanco”, señalaron desde el espacio.

“Como ciudadano y Presidente de la Coalición Cívica, no encuentro en ninguno de los dos candidatos que ofrece la elección, valores, ideales o proyectos de país que me representen, sino todo lo contrario, veo más pobreza, más desigualdad, más impunidad y el peligro de perder muchos de nuestros derechos, cívicos y soberanos. Ante una elección binaria, mi voto será nulo”, aseguró el presidente del partido, Maximiliano Ferraro.

El radical cordobés Rodrigo De Loredo también anticipó que votará en blanco en el balotaje. “Ninguna de las dos opciones de populismo son alternativas para el país”, consideró.

Con relación a las fuerzas que también compitieron en las elecciones presidenciales, el Frente de Izquierda, de Bregman, y Hacemos por Nuestro País, de Schiaretti, todavía no se pronunciaron y su postura está más cercana a la neutralidad. “No sería coherente, y hasta sería una falta de respeto, decirles a quienes votaron su proyecto a quién deben votar en un balotaje. Schiaretti no se arrogará un derecho que no tiene. Cada uno votará al candidato que considere, es un derecho del ciudadano”, señalaron en el entorno del peronista cordobés.

A su vez, y por último, el jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri, se mantiene en un estado de “indecisión”, y aún no se plegó, como otros dirigentes del PRO a la jugada política de su primo. Es más, en diversos reportajes adelantó que enviará una carta tanto a Massa como a Milei con una serie de planteos, como la deuda que mantiene el gobierno nacional con CABA por incumplir el fallo en relación a la coparticipación federal.

“Cuando me contesten les diré a los porteños ‘esta es la postura de los dos presidentes’. Ojalá los dos me digan a todo que sí. Entonces después decide la gente. Después, en algún momento, seguramente, cuando esté más cerca de la elección, cuando haya escuchado todo, pero despojado de mi rol de jefe de Gobierno, podría o no decir por quién voto. Pero no lo voy a hacer hoy. Porque yo hoy tengo un rol institucional”, completó.