El oficialismo afronta el segundo tramo de campaña con Massa concentrado en la gestión, la reaparición del Presidente y el silencio de CFK

#SeAcabo: Las lecciones de las jugadoras españolas que ganaron el Mundial y derrotaron al machismo en la cancha

Las campeonas del Mundial de Futbol Femenino renunciaron en masa a la Selección Española si no cambia la dirigencia. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiale le encajó un beso de prepo a la jugadora Jenni Hermoso. Después la presionó, la culpó, hablo mal de ella, se victimizó y dijo que no iba a dimitir. Jenni dijo que el beso no fue consentido y el escándalo se transformó en el #MeToo del futbol mundial. El movimiento #SeAcabo llegó a Argentina.