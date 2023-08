Jorge Lanata: “Estamos asistiendo al comienzo del final del kirchnerismo”

El periodista Jorge Lanata analizó el panorama electoral post PASO, opinó acerca de los candidatos y habló de ajuste y devaluación para 2024.

El periodista Jorge Lanata opinó este domingo por la noche sobre el panorama electoral post PASO e hizo referencia a los candidatos. En ese contexto, sostuvo que “estamos asistiendo al comienzo del final del kirchnerismo”. También habló de ajuste y devaluación para 2024. “Va a ser un año complicado”, sostuvo.

Según el conductor de “Periodismo para todos” (elTrece) hay dos grandes ejes en esta elección. “El primero tiene que ver con que es la primera vez que en una elección PASO se define el candidato de la oposición. El segundo apunta a cuánto es capaz de lograr (Sergio) Massa: si supera o no el piso tradicional de peronismo. Si no llega a superar el 30%, los próximos meses van a ser complicados. Habría que preguntarse qué va a pasar con él”, arrancó Lanata.

Luego opinó acerca de Javier Milei. Dijo que, en un momento, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza “había crecido”, pero que “a partir de unas declaraciones poco felices acerca de la venta órganos empezó a bajar la popularidad”. Sin embargo, en los últimos días, la tendencia volvió a revertirse. Según Lanata fue después del asesinato de Morena Domínguez (11) en Lanús. “Eso favoreció y va a favorecer el voto de Milei y de (Patricia) Bullrich. Es difícil decir en qué porcentaje cada uno, pero creo que los dos se van a ver favorecidos por esto. Se puede esperar que Milei esté alrededor del 20%, cosa que no pasaba hace tres o cuatro semanas”, dijo Lanata.

Y cerró: “Para mí, Milei es parecido al Partido Obrero. O sea, es entretenido para escuchar, pero puesto frente a problemas de la vida cotidiana no creo que pueda llevar adelante un gobierno. Me parece que está bien que aparezca en la Legislatura y que tenga su gente, pero no lo veo como una persona capacitada para llevar adelante un Gobierno”.

“Estamos asistiendo al comienzo del final del kirchnerismo”, dijo Jorge Lanata (Foto/Télam)

Cristina vs. Macri y la figura de Alberto

Con respecto a Cristina Fernández y a Mauricio Macri, el periodista sostuvo: “Creo que fue positivo que se abrieran de la elección. Me parece que está empezando a haber un cambio generacional, que ellos lo trabarían. Hubo una época de Cristina y una época de Macri. Estamos asistiendo al comienzo del final del kirchnerismo porque Cristina no logró tener herederos políticos. No lo es Máximo (Kirchner), tampoco Axel (Kicillof) y, obviamente, no lo es Wado (De Pedro)”.

Para Lanata, “el kirchnerismo empieza un declive”. No sé cuánto tiempo puede durar. Cristina ya está grande y tiene todavía el problema legal. Hay que ver en qué termina eso porque, finalmente, puede llegar a tener una inhabilitación para cargos públicos.

A la hora de opinar sobre Alberto Fernández, el conductor de PPT fue tajante: “Creo que Alberto dejó de ser Presidente hace tiempo. Es una figura decorativa: viaja, hace algunos discursos en organismos internacionales... El Presidente hoy es Massa. Ni siquiera Cristina”. De acuerdo con Lanata, “Alberto encarnó el peor Gobierno de la Democracia”. “Le hizo un favor a De la Rúa. Su gobierno fue realmente peor”, describió.

Del gobernador cordobés Juan Schiaretti, el periodista dijo que representa a algunos gobernadores del interior y que va a seguir en esa liga. “Es un tipo interesante. Es un peronista moderno, por llamarlo de algún modo; pero no tiene proyección nacional y va a ser difícil que la tenga. No creo que haga más de un dos o tres porciento. Influye porque a la hora de contar los votos todo influye, pero no va a ser definitorio”, agregó.

“Alberto Fernández encarnó el peor Gobierno de la Democracia”, dijo Jorge Lanata (Foto/Luciano González)

“2024 va a ser un año complicado”

Hacia el final de su editorial en Clarín, Jorge Lanata sostuvo que la inflación y la inseguridad son “las principales preocupaciones de la ciudadanía” y aseguró que “2024 va a ser un año complicado”. “En las encuestas, el principal problema para la gente es la inflación. Lo sigue la inseguridad. Yo creo que hay como una reacción espasmódica de la gente. A veces, después de determinados casos puntales, la inseguridad vuelve a estar primera en las preocupaciones, pero en la vida cotidiana es la inflación”, dijo Lanata.

Según el conductor de PPT, “el año que viene va a ser un año complicado. Ya en diciembre estaremos en un 130 o 140% (a lo mejor más) de inflación anual. Eso, así venga Gardel, no se va a bajar en cuatro o cinco meses. Quizás pueda bajarse en un par de años, pero no se pasa del 140% de inflación a nada. Antes va a tener que haber un ajuste importante del gasto público y una devaluación, si es que no la termina haciendo Massa antes de irse. Vamos a tener un año duro”.

Y concluyó: “Después de las PAS empezará a haber encuentros entre los economistas de la oposición y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tiene que pasar. Se va a tratar de que empecemos a cubrir algo, hasta ahora no se cumplió nada de lo que exigió el FMI”.

