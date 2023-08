Dónde voto en Jujuy en las PASO 2023: cómo consultar el padrón electoral

Los ciudadanos en Jujuy ya pueden consultar el padrón electoral para las PASO 2023 (Télam)

Las elecciones en Jujuy fueron el 7 de mayo. En esa ocasión, se eligió gobernador, vicegobernador, 24 diputados provinciales y 10 suplentes, convencional constituyentes y autoridades municipales.

Ahora, los electores jujeños deben volver a las urnas para participar de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En esta ocasión, se votarán a nivel nacional las listas de los candidatos y las coaliciones políticas para que puedan llegar a los comicios generales del 22 de octubre. En las elecciones 2023, el país elige presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur, 130 diputados nacionales y 24 senadores para el Congreso de la Nación.

En total, hay 35.394.425 personas habilitadas para participar en las PASO y en las elecciones 2023. Jujuy representa el 1,67% del padrón electoral nacional con 590.861 personas habilitadas para votar.

La participación en las PASO 2023 es de carácter obligatorio para mayores de 18 años y menores de 70

Dónde voto en Jujuy

Para poder saber dónde votar en Jujuy en las PASO 2023, se puede consultar el padrón electoral de forma online en el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral. Allí, se debe ingresar el número de DNI, el género y el distrito donde se vota. Como resultado, el elector podrá obtener los datos necesarios para el momento del sufragio, como la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.

También puede consultar el padrón electoral de Jujuy para las PASO 2023 aquí.

Cabe recordar que para poder votar en las PASO 2023 a nivel nacional, hay dos condiciones necesarias: figurar en el padrón electoral y presentar en el momento de la votación un documento válido para votar que pueda acreditar la identidad del elector.

¿Quiénes pueden votar en las PASO 2023 en Jujuy?

En las PASO 2023 en Jujuy podrán votar todas las personas entre 18 y 70 años de edad que figuren en el padrón electoral. De acuerdo al Código Nacional Electoral, tienen la obligación de votar en la elección que se realice en su distrito. Además, para poder votar deben presentarse en la mesa de votación el día de la elección con alguno de los documentos válidos para sufragar. En tanto, el voto para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70 es optativo y no deben justificar su ausencia en caso de no concurrir a las urnas.

¿Qué se elige en las PASO 2023 en Jujuy?

En las PASO 2023 en Jujuy, los electores deberán votar los candidatos a presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur, 3 senadores y 3 diputados nacionales. Cabe mencionar que Jujuy es una de las 8 provincias que deben renovar la totalidad de sus representantes en la Cámara Alta del Congreso de la Nación en 2023.

En Jujuy hay 590.861 personas habilitadas para votar en el padrón electoral de las PASO 2023 (Télam)

¿Qué pasa si no voto en las PASO 2023 en Jujuy?

Si un elector habilitado no vota en las PASO 2023, deberá justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde la elección. En caso de no hacerlo, se lo incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año. Además, deberá pagar una multa económica.

¿Qué se vota en las PASO y en las elecciones 2023 en Argentina?

5 Datos Claves De Las Elecciones 2023

En las elecciones nacionales de 2023 se elegirá, además de presidente y vicepresidente de la Nación, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados nacionales (la mitad de la Cámara Baja), y 24 senadores nacionales (un tercio de la Cámara Alta).

Hay 8 provincias que deberán renovar sus bancas en el Senado: Provincia de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Cruz. De esta forma, serán elegidas 24 de las 72 bancas que hay en la Cámara Alta.

En la Cámara de Diputados, se renovarán 35 bancas por la Provincia de Buenos Aires, 12 por la Ciudad de Buenos Aires, 10 por Santa Fe, 9 por Córdoba y 5 por Mendoza y Tucumán. En tanto, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero elegirán cuatro nuevos diputados; Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Rio Negro, San Juan y Tierra del Fuego, tres y Catamarca, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, dos.

