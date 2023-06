Eduardo Valdés repudió el intento de quemar la Legislatura de Jujuy pero pidió que Morales escuche a quienes protestan

Eduardo Valdés (Gastón Taylor)

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, repudió el intento de quemar la Legislatura de Jujuy pero reclamó que el gobierno de Gerardo Morales empiece a “escuchar” a todos los sectores para que este tipo de incidentes no sucedan.

Ayer, en un reportaje publicado por la Agencia Paco Urondo, Valdés planteó que “si la oposición toma el gobierno, habrá convulsión social como hoy existe en Jujuy”. También señaló que el peronismo es “garantiza la paz social”.

Sus palabras fueron interpretadas como una “amenaza” por parte de la oposición. Por ejemplo, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó de “mafiosos” a los dirigentes de Unión por la Patria, a raíz de la advertencia de Valdés.

“Mientras destruyen todo, con más del 100% de inflación, altísima pobreza, violencia y destrucción, amenazan como mafiosos. Saben que van a perder el país. Conmigo, los que hacen estas amenazas terminan en cana”, sostuvo Bullrich en su cuenta personal de Twitter, al citar una nota de Infobae que reproducía las declaraciones de Valdés sobre la tensión política en Jujuy.

Esta mañana, el diputado aclaró que el reportaje que se publicó ayer había sido realizado siete días antes, mucho antes de los violentos incidentes, cuando en la provincia de Jujuy se desarrollaban distintas protestas de docentes.

“Repudio absolutamente (el intento de quemar la Legislatura). Cómo vamos a avalar eso. Pero también es obligación, para que eso no suceda, que nos escuchemos”, dijo en una entrevista con Radio Con Vos.

A su vez, repitió algunos conceptos centrales: “Yo digo con orgullo que el Frente de Todos garantiza la paz social, nosotros no vemos con malos ojos la petición de derechos, nos parece algo legítimo. No se nos ocurre reprimir la protesta social”.

El ex embajador ante la Santa Sede, que aclaró que ahora se encuentra en la ONU junto al canciller Santiago Cafiero llevando adelante el reclamo por Malvinas, también hizo referencia a la situación que atraviesa la provincia de Jujuy y consideró que “los argentinos nos tenemos que escuchar más”, mientras sostuvo que “la política del matonaje no puede ser la solución, ni cuando lo hacen los otros no cuando lo hacen los míos”.

Y agregó: “Si triunfan las tesis que plantean reprimir la protesta social, puede haber más violencia. No se resuelven los problemas metiendo bala, se resuelven escuchando”.

“Sería bueno que Morales suspenda todo, como suspendió dos artículos, y rediscuta todo con los que están en la calle, que son trabajadores, docentes, comunidades originarias”, señaló Valdés y se preguntó: “¿No tendrán argumentos y opiniones válidas sobre la reforma de su Constitución provincial?. Parece que los que no lo votaron a Morales se quedaron afuera del sistema”.

En ese sentido, el legislador consideró que “la violencia es la consecuencia de la falta de diálogo” y reiteró su “repudio al ataque a la legislatura jujeña, porque el Parlamento es el lugar del diálogo”.

“Cristina (Fernández de Kirchner) y Alberto (Fernández) son personas de paz y diálogo, siempre han rechazado la violencia como método para dirimir las diferencias”, destacó el diputado y dijo que “en el gobierno hay diferencias de criterios, pero eso no significó que se desgobierne”.

Seguir leyendo: