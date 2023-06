En medio de la tensión por el cierre de listas, Córdoba se prepara para elegir gobernador: Bullrich viaja mañana a la provincia

Juez y Llaryora disputarán la gobernación de Córdoba: Bullrich viaja mañana a la provincia

En plena tensión política por el cierre de listas a nivel nacional, Córdoba se prepara para ser el epicentro político del próximo domingo. El sábado hasta la medianoche habrá discusiones álgidas y negociaciones frenéticas para definir las candidaturas de todos los espacios políticos. A la mañana siguiente, 3.050.177 de cordobeses estarán habilitados para elegir gobernador y cargos locales. El escenario electoral está polarizado entre Martín Llaryora, representante del actual mandatario Juan Schiaretti, y Luis Juez, candidato de Juntos por el Cambio (JxC). El comicio se da pocos días después de la disputa en JxC por la propuesta para sumar al gobernador cordobés.

Tras un largo proceso de interna y discusiones, JxC logró ordenar su situación política en la provincia, con un acuerdo que culminó con Juez como candidato a gobernador y Rodrigo De Loredo, diputado nacional de Evolución radical, como candidato a intendente de Córdoba capital.

La oposición se ilusiona con dar el batacazo, impulsados por el respaldo del interior. A su vez, consideran que pueden hacer una elección competitiva en la capital y el Gran Córdoba. Allí, Llaryora aparece como favorito. Es el actual mandatario de la ciudad de Córdoba y cuenta con herramientas para inclinar la cancha a su favor.

Martín Llaryora, candidato a gobernador del frente del actual mandatario, Juan Schiaretti

Además de gobernador, los cordobeses renovarán en su totalidad la Legislatura provincial. Se ponen en juego 76 bancas. De ese número, 36 departamentos elegirán uno cada diputado; en tanto que como distrito único, 25 legisladores van para el ganador de la elección y el resto se otorgan por el sistema de representación proporcional D’Hont.

Cabe recordar que los cordobeses votarán gobernador este domingo. En tanto que el 23 de julio elegirán al intendente de la capital, dado que el schiarettismo desdobló la elección y generó un calendario electoral que les permita un triunfo. Nada está asegurado.

Schiaretti confía en que Llaryora sacará una diferencia en Gran Córdoba y en la capital que les permitirá conservar el poder. En cambio, Juez apuesta a un buen desempeño en esa zona y a triunfos cómodos en departamentos calve como Río Tercero y Marcos Juárez.

Rodrigo De Loredo, Luis Juez y Mario Negri

En el equipo político de Juez consideran que de las tres veces que fue candidato a gobernador, esta es “la que mejor llega”. Es algo que argumentan por el acuerdo con el radicalismo, que les aporta estructura territorial, y por el pacto con el PRO. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal desfilaron por la provincia para respaldar a Juez y a De Loredo.

Además de Juez y Llaryora, también se postularán candidatos como el kirchnerista Francisco Alessandri, del frente Creo en Córdoba de Todos, el dirigente vecinalista Aurelio García Elorrio, que aparece tercero en sondeos que miden Gran Córdoba; Rodolfo Eiben, del Partido Demócrata; Agustín Sapcessi de La Libertad Avanza; y Liliana Olivero, del Frente de Izquierda.

En medio de la interna de JxC, Bullrich estará mañana con Juez y De Loredo

Luis Juez y Horacio Rodríguez Larreta

Bullrich volverá a estar mañana en Córdoba. La candidata a presidenta del PRO estará allí por tercera vez en poco más de un mes. La semana pasada estuvo en San Francisco, al límite con Santa Fe, junto a Juez y a Carolina Losada, candidata a gobernadora santafesina de JxC.

Bullrich conoce que Juez está enojado con Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, por la movida para sumar a Schiaretti. El senador nacional del Frente Cívico sostiene que esa propuesta “generó confusión y ruido”. En el despacho del dirigente aseguran que “hizo mucho daño”.

Antes del episodio Schiaretti, Rodríguez Larreta había visitado Córdoba en reiteradas ocasiones. De hecho, dio su respaldo político y logístico para la campaña de Juez, pese la resistencia original del propio Macri. Para el ex presidente, De Loredo era el candidato predilecto. De todos modos, esas deliberaciones quedaron vetustas. La táctica del larretismo para intentar ampliar la coalición con el schiarettismo irritó a los dirigentes cordobeses de JxC.

La ex ministra de Seguridad fue, junto a Macri, la principal voz en rechazar la propuesta de sumar a Schiaretti. Esa idea, finalmente, se truncó. En este contexto, Bullrich llegará mañana la provincia para sumar otra foto con Juez y De Loredo. Desde Córdoba deslizaron que parte del radicalismo cordobés y del PRO, además del candidato a gobernador, se recostarán sobre el ala bullrichista en la interna presidencial.

Luis Juez, Patricia Bullrich y Carolina Losada

No obstante, Juez continúa concentrado en la elección provincial y procura sostener ese equilibrio hasta el domingo. Bullrich llegará mañana a las 11, junto a uno de sus armadores nacionales, Damián Arabia, y su jefe de prensa, Carlos Cortés. Irá en vuelo de línea. Recorrerá tres plazas junto a De Loredo y el candidato a gobernador de JxC. También estarán Marcos Carasso, candidato a vicegobernador y presidente del radicalismo cordobés, y Mario Negri, diputado nacional y referente de la UCR. Negri suena como uno de los candidatos a encabezar la boleta de diputados nacionales por su provincia. Las negociaciones no están cerradas.

La ex ministra tiene previsto participar en un acto por el Día de la Bandera, en la plaza Malvinas Argentinas, y visitar luego las localidades de Villa Allende -donde apoyará a la intendenta Teresa Vélez-, y Río Ceballos.

Rodríguez Larreta, en tanto, sostiene su apoyo a Juez. Repite una y otra vez que es el “mejor candidato”. A la par, insiste en la necesidad de ampliar la coalición y asegura que no desistirá en su idea de incorporar a Schiaretti. Si no es ahora, apuesta a sellar luego de la elección un acuerdo político-parlamentario. El jefe de Gobierno porteño no volverá a ir a Córdoba hasta después de la elección provincial. Enviará a dirigentes de su confianza para apoyar al candidato de su espacio de cara al comicio.

Mientras tanto, el alcalde porteño continúa con sus recorridas de campaña presidencial. Esta noche estará en Iguazú, Misiones, y mañana estará en Formosa, para respaldar a los candidatos locales. La provincia del norte también elige gobernador el próximo domingo.

