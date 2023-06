En medio de la tensión electoral, Rodríguez Larreta viaja con Carrió a Formosa para hacer campaña contra Insfrán

Rodríguez Larreta viaja con Carrió a Formosa para hacer campaña contra Insfrán (Nicolás Stulberg)

Elisa Carrió habla poco y dice mucho. Desde que dimitió a su banca como diputada nacional, en 2019, la líder de la Coalición Cívica regula sus apariciones públicas con precisión quirúrgica. Está activa de forma permanente. Sigue la coyuntura política, está en contacto permanente con dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y de su partido. Pero pasas la mayor parte de sus días recluida en su hogar de Exaltación de la Cruz, entre textos clásicos de filosofía, la lectura del evangelio y reuniones de tono político. Cuando concede una entrevista o hace alguna recorrida es de modo esporádico y por algo muy puntual. Y eso sucederá este viernes, cuando la ex diputada nacional viajará junto a Horacio Rodríguez Larreta a Formosa.

Ambos llegarán a la provincia del norte con criticas al mandatario local, Gildo Insfrán, quien gobierna a los formoseños desde hace 27 años. Rodríguez Larreta y Carrió llegarán a Formosa para cuestionar la situación institucional de la provincia y pedir por el fin de las reelecciones indefinidas. Es una agenda que une a los dos dirigentes y que forma parte de la narrativa habitual de la líder de la Coalición Cívica.

La gira por el norte surge en un momento critico para JxC. La coalición discute por estas horas el ingreso o no de nuevos partidos. Están en tratativas las posibles incorporaciones de Juan Schiaretti, José Luis Espert y Margarita Stolbizer. Lo de los diputados nacionales resulta menos conflictivo, aunque no sin tensiones. En cambio, la propuesta de sumar al gobernador cordobés, impulsada por Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, empantanó la discusión política en la oposición.

Carrió sostiene su candidatura presidencial, aunque quienes la frecuentan no descarta que tome una decisión en contrario en los próximos días. La dirigente mantendrá lo que considere más prudente para su espacio político. Cuenta con enorme trayectoria política y conoce como nadie que su postulación nacional le da capacidad de presión para las negociaciones por el armado de las listas. Son charlas que asoman en esta semana y se acelerarán tras el cierre de alianzas del 12 de junio.

Mientras tanto, la ex diputada chaqueña está concertada con el proyecto de poder del larretismo. Hace meses enfrió su vínculo político con Mauricio Macri y, al mismo tiempo, tiene diferencias ideológicas con la propuesta política de Patricia Bullrich, la otra presidenciable del PRO. En la concepción de “ampliar la coalición”, Carrió es una ferviente defensora de la idea de Larreta. Y lo hace saber a través de Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente del partido que ella fundó.

Ferraro es uno de los dirigentes de mayor confianza política de Carrió y quien coordina el armado político de la Coalición Cívica a nivel nacional. El diputado nacional suele organizar las reuniones de la Mesa Nacional de JxC, en donde por estos días se debate la política de alianzas de la coalición.

Elisa Carrió se reunió con José Luis Espert en mayo

Esta tarde, el partido de Carrió suscribió un comunicado en que se exigió al PRO que apure la definición para avanzar con el ingreso de Espert a JxC. “Atento a la resolución adoptada por el Consejo Nacional del PRO de ayer y siendo partidos fundadores de JxC, solicitamos al PRO que decida, con carácter perentorio, sobre la integración de Avanza Libertad y José Luis Espert”, exhortó el comunicado que también está firmado por Morales, como presidente de la UCR, y por Miguel Ángel Pichetto, líder del peronismo republicano. “Hace más de un mes tenemos pendiente esta resolución y estamos próximos a llevar adelante nuestras instancias partidarias para ratificar y/o definir el marco de alianzas”, insistieron los dirigentes en otro tramo de la misiva.

Además, Ferraro, Morales y Pichetto cuestionaron las “internas o sectarismos estériles” -en referencia inequívoca a la disputa entre Larreta y Bullrich- y pidieron: “Ampliemos nuestro espacio para ganarle al kirchnerisno y comenzar a sentar las bases de un verdadero cambio”.

Esa fue la misma línea que sostuvo Carrió el lunes por la noche. Fue durante un brindis junto a Larreta y a Fernán Quirós, ministro de Saludo porteño y el candidato a jefe de Gobierno del larretismo que la líder de la Coalición Cívica apoyaba hasta que el PRO ungió a Jorge Macri como postulante único. El encuentro fue en la sede del partido amarillo de la Ciudad, en la calle Tacuarí. Además, participaron Ferraro, los diputados nacional de la CC Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Juan Manuel López; el diputado nacional y armador larretista Álvaro González, así como un grupo de dirigentes del PRO que integró el equipo de campaña del médico. Hubo foto del cocktail, pero Larreta y Carrió convinieron que era preferible no subirlas a las redes por la tensión política que había el lunes pasado, desatada en JxC a partir de la propuesta de sumar a Schiaretti.

El brindis tuvo como objetivo darle un cierre a la campaña de Quirós. Allí, Carrió dio unas palaras, manifestó su anuencia con la propuesta de ampliar JxC y cuestionó a Macri. La ex diputada nacional está convencida de que el ex Presidente “juega para que perdamos las elecciones”. La líder de la Coalición Cívica considera que el referente del PRO, en su disputa política contra Rodríguez Larreta, inclina la balanza hacia Bullrich y coquetea con las ideas de Javier Milei.

Fernán Quirós y Elisa Carrió

En este marco, el viaje a Formosa surgió hace un par de semanas. Carrió, Ferraro y Larreta estuvieron en contacto y concordaron en la posibilidad de coincidir en esa recorrida electoral. Ambos viajarán para apuntalar a los candidatos locales de JxC. Especialmente a Gabriela Neme, legisladora formoseña y candidata a intendenta de la ciudad capital.

Antes de llegar a Formosa, Carrió hará una escala en Santa Fe. Pasará por Rosario para apoyar la candidatura a gobernador de Eduardo Maradona y a primera diputada provincial de Lucila Lehmann. En esa provincia, la Coalición Cívica se resistió a integrar el “frente de frentes” de JxC con el socialismo y presentó candidatos propios. La ex diputada nacional no puede digerir al ex gobernador Antonio Bonfatti, referente del socialismo santafesino, a quien acusa de estar vinculado al crimen organizado.

En tanto, Rodríguez Larreta también estará por Santa Fe antes de llegar a Formosa. Será el viernes. El jefe de Gobierno viajará para respaldar la candidatura a gobernador del radical Maxi Pullaro, legislador provincial cercano a Martín Lousteau, que se enfrenta en la interna de JxC a la senadora nacional Carolina Losada, cuyo compañero de fórmula es el diputado nacional y presidente del PRO, Federico Angelini -dirigente cercano a Macri y Bullrich-.

Martín Lousteau con Maximiliano Pullaro, candidato a gobernador de JxC en Santa Fe

Antes, el jefe de Gobierno pasará el jueves por Mendoza y Tucumán, en la víspera a las elecciones locales de esas provincias. Ambos distritos eligen gobernador el domingo y Larreta participará en los cierres de campaña para respaldar a los candidatos de JxC. En la tierra del vino hará otra foto con el candidato radical Alfredo Cornejo y el actual gobernador, Rody Suárez, mientras que la provincia azucarera acompañará al binomio Roberto Sánchez y su candidato a vice, Germán Alfaro. En esas mismas provincias había estado Bullrich este lunes.

Cabe recordar que Mendoza es una de las provincias que ocasionó mayor tensión para JxC. La ruptura de la coalición del diputado del PRO Omar De Marchi, que era respaldado por el larretismo, escaló la interna nacional entre Rodríguez Larreta y Bullrich.

Otro detalle clave para Carrió es que la Coalición Cívica realizará el viernes un plenario federal para avanzar en el marco de alianzas. Participarán las autoridades partidarias y legisladores nacionales del partido. Allí, se espera que la CC insista con la necesidad de ampliar JxC y exija que el PRO apure la definición para incorporar a Espert.

Rodríguez Larreta junto a Alfredo Cornejo, candidato a gobernador mendocino, y Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza

