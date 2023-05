Crece la tensión en Juntos por el Cambio por las listas nacionales: Córdoba replicaría el esquema de la provincia de Buenos Aires

El acto de lanzamiento a gobernador de Luis Juez en Córdoba

Córdoba vivirá días frenéticos durante el mes de junio: el 24 será el cierre de listas nacionales y el 25 la provincia elegirá al sucesor de Juan Schiaretti. Lo que parece un gran acuerdo entre los referentes opositores locales -Mario Negri, Luis Juez y Rodrigo de Loredo- para enfrentar al peronismo local, no se vería reflejado en la boletas que acompañarán a los candidatos presidenciales. Según pudo confirmar Infobae, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales descartan la posibilidad de compartir los postulantes a la Cámara de Diputados.

“Juntos por el Cambio debe tener listas de legisladores de unidad como en 2015. No pueden haber heridos luego de las PASO, necesitamos muchas bancas en el Congreso para sacar leyes”, reclamó Mario Negri, jefe de bloque de la UCR en la Cámara baja, en su cuenta de Twitter. Su preocupación, según expresó, está puesta en la Intendencia. Cree que si no se logra la unidad a nivel nacional, la candidatura de De Loredo se verá perjudicada: “Debe haber sensatez y acordar una lista de diputados para no empañar las campañas en la Provincia y Ciudad”, insiste.

Para este año, la oposición pone en juego la renovación de cuatro bancas en Córdoba. En el entorno de Negri aseguran que su figura es necesaria -y solicitada- por los principales candidatos a la Casa Rosada por su experiencia legislativa. “Mario puede lograr muchos acuerdos para que el Congreso funcione”, aseguran. Sin embargo, como pudo reconstruir este medio, los principales dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio le reclaman una definición dentro del espacio. ¿Es halcón o paloma?

Mario Negri junto a Patricia Bullrich y los dirigentes de Córdoba

“Yo nunca lo vi trabajar por la candidatura de Gerardo”, reprochan en el Comité Nacional de la UCR. Los armadores del jujeño insisten en la necesidad de que haya definiciones dentro de la coalición opositora sobre a qué ala representan: la dura o la moderada. La estrategia no es sólo ganar sino garantizar una estructura electoral que luego tenga coherencia para gobernar. “No es lógico que haya una lista única”, agregaron aunque también aclararon que respetarán las decisiones territoriales, en este caso, apoyados en Ramón Mestre y De Loredo.

Te puede interesar: ¿Bullrich o Larreta?: la UCR agita la interna en la previa a la Convención y hay tensión por el armado de listas

Rodríguez Larreta, quien integra una alianza con Morales y Martín Lousteau, va en la misma línea. “No hay justificación para resignar la competencia”, respondieron a Infobae desde Parque Patricios. Al igual que en la provincia de Buenos Aires, el larretismo asegura que no van a retroceder en relación a las estrategias que vienen desplegando en todo el territorio argentino, donde ponen como ejemplo la PASO legislativa del 2021 que tuvo a Diego Santilli y Facundo Manes como competidores.

“Negri no está nunca en nuestras conversaciones”, agregan cerca de Bullrich. La ex ministra de Seguridad descarta de plano la posibilidad de compartir una lista en Córdoba. La provincia que gobierna el peronismo de Schiaretti es una terreno fértil para el discurso duro y prefiere apostar por dirigentes que la ayuden a sumar votos para la PASO que tendrá contra Rodríguez Larreta.

Patricia Bullrich envió un mensaje a los radicales de Córdoba

En ese sentido, un grupo de intendentes y dirigentes radicales oficializaron su apoyo a Bullrich durante un encuentro realizado este martes en el Hotel Panorama, en Córdoba Capital. Lo llamativo fue la presencia de Luis Picat, Soledad Carrizo, Oscar Aguad, todos cercanos a De Loredo. El referente de Evolución prefiere mantener distancia sobre el armado nacional y asegura estar “enfocado al 100%” en su candidatura a intendente por la ciudad Capital. Sin embargo, su alineamiento con Bullrich es público, tal es así que es uno de los correligionarios que supo integrar la lista de posibles compañeros de fórmula.

“Los necesito para cambiar el destino de Argentina. Trabajar juntos es un honor”, expresó la presidenta del PRO en licencia en un video que les envió, y agregó: “Es muy importante para mí establecer un vínculo directo con ustedes cuando gobernemos el país. Ustedes son vitales para una gestión exitosa”. Los dirigentes opositores creen, según expresaron a Infobae, que aquellos que vayan con la lista de Bullrich podrán ocupar las primeras tres bancas a diputados y el cuarto será para el postulante de Rodríguez Larreta, pero el temor está puesto por la diferencia que pueda llegar a haber en la PASO.

Luis Juez viajó a San Francisco para apoyar Marco Puricelli

La oposición de Córdoba se divide en tres proyectos por estos días: la necesidad de ganarle a Martín Llaryora la Gobernación, la fuerte apuesta a De Loredo para la Intendencia y la pelea por las listas a diputados nacionales. Algunos observan que no existe un ordenamiento en esas disputas. De todos modos, al tratarse del segundo padrón electoral, los dirigentes de Juntos por el Cambio no quieren perder de vista los armados. Es por eso que Juez se convirtió en el único candidato en lograr la foto de Bullrich y Rodríguez Larreta juntos y, además, este martes sumó la visita de Mauricio Macri.

En ese sentido, Juez intensificó las visitas al interior cordobés y apostó a la unidad en San Francisco, la ciudad natal de Llaryora. Allí se mostró con Marco Puricelli, el radical candidato a intendente de Juntos por el Cambio. “Es la mayor unidad de los últimos 20 años”, resaltó el referente local.

Seguir leyendo: