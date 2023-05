Rodríguez Larreta desafía a Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires: su gabinete hará una foto con Fernán Quirós en respaldo a su candidatura

Rodríguez Larreta va a fondo en la interna con Macri por la Ciudad y respalda la candidatura de Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, a jefe de Gobierno

Desde su decisión de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde porteño, no deja de sumar señales de respaldo a la candidatura a jefe de Gobierno de Fernán Quirós. Y lo hace consciente de que es una jugada que profundiza su fractura política con Mauricio Macri. El ex Presidente pretende que el PRO sostenga la hegemonía en el control de la CABA y apoya la postulación de su primo, Jorge Macri, para enfrentar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio (JxC) al radical Martín Lousteau.

Macri presiona a Larreta desde finales del año pasado para que el PRO tenga un solo candidato para disputar la candidatura contra el senador nacional de la UCR. Es decir, su deseo político era que el alcalde porteño bajara las postulaciones de sus funcionarios, Quirós, Soledad Acuña (Educación) y Emmanuel Ferrario (vicepresidente 1° de la Legislatura), y alineara al aparato político porteño detrás de Jorge Macri. La ministra de Educación y el legislador depusieron sus candidaturas. Pero el ministro de Salud sigue en campaña y no sólo eso, sino que cada semana se suman gestos inequívocos de respaldo del jefe de Gobierno a su figura.

Esta tarde sucederá, acaso, la mayor muestra de apoyo desde que el médico se lanzó a competir en febrero: todo el Gabinete de Rodríguez Larreta hará una foto con Fernán Quirós para sostener su candidatura. Será esta tarde y la fecha tampoco es indistinta. Sucederá el mismo día en que la mesa chica del PRO volverá a reunirse para encontrar una solución a la discusión por las candidaturas en la Ciudad y en Provincia de Buenos Aires. Como anticipó Infobae, hoy se encontrarán Macri, Larreta, Patricia Bullrich, Federico Angelini, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando De Andreis para intentar ordenar la situación política del partido amarillo, a seis semanas del cierre de listas para las próximas elecciones.

La foto de los funcionarios larretistas con Quirós se hará esta tarde en el búnker de campaña que el jefe de Gobierno montó en la calle Olazábal, en Belgrano. En la imagen estarán funcionarios, secretarios generales del Gabinete, presidentes de comunas y dirigentes de la Ciudad. Rodríguez Larreta no aparecerá, aunque dio su anuencia política para que esa imagen se consume. A su vez, la foto será replicada en redes sociales con una consigna de respaldo al sanitarista.

La postal tendrá lugar luego de que, como contó este medio, el viernes pasado se realizara una reunión de todos los miembros del Gabinete larretista en la que se consensuó cerrar filas detrás de la candidatura del médico a jefe de Gobierno. El cónclave fue reservado y estuvo encabezado por Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño.

Según pudo conocer Infobae, en ese encuentro participaron dirigentes como el propio Quirós, Soledad Acuña (Educación), Eugenio Burzaco (Seguridad), María Migliore (Desarrollo humano y Hábitat), Eduardo Macchiavelli (secretario de Proyección Federal), Martín Mura (Hacienda), Enrique Avogadro (Cultura), Federico Di Benedetto (secretario de Comunicación y estratega de Larreta). Hubo funcionarios que están en sintonía con la reunión de ayer, pero no pudieron asistir: Fernando Straface, secretario General y de Relaciones Internacionales, estaba en Roma por un viaje en el marco de su gestión; en tanto, Christian Coelho, secretario de Medios, estuvo con Rodríguez Larreta en Tucumán y La Rioja.

En este marco, otra señal prístina del apoyo de Larreta a Quirós es que Manuel Vidal, jefe de Gabinete y otrora armador político de Soledad Acuña, se sumó al equipo de campaña del ministro de Salud. Tendrá un rol de coordinador. Como anticipó Infobae, Larreta ya había sumado al diputado nacional Álvaro González como jefe de campaña del ministro de Salud. Se trata de un dirigente de su plena confianza. Mientras que Juan Pablo Graña, jefe de Gabinete de Felipe Miguel, también coordina el equipo político de Quirós que trabaja en la sede del PRO Capital, en la calle Tacuarí.

Mauricio Macri respalda la candidatura a jefe de Gobierno de su primo Jorge Macri y rechaza la postulación del larretista Fernán Quirós

Larreta está decidido ir hasta el final con su candidatura a Presidente y pretende hacer lo necesario para lograrlo. Eso lo enfrenta a Patricia Bullrich, la otra presidenciable del PRO, y, por elevación, a Macri. El ex Presidente está obcecado en que su partido retenga el control político de la Ciudad y no convalida la candidatura de Quirós. Apostó todas sus fichas por Jorge Macri y no está dispuesto a cambiar de opinión.

Quien mientras tanto avanza firme con su campaña es Lousteau, que continúa con acciones de campaña, recorridas por barrios y comunas de la ciudad. El senador nacional tiene el respaldo unificado del radicalismo. A su vez, mantiene excelente sintonía con Larreta, quien aprobó las elecciones concurrentes en CABA como un gesto para garantizar “reglas parejas” en la competencia porteña.

Ese fue el detonante de la crisis en el PRO. El fin de semana, el radical sumó otra foto con el jefe de Gobierno porteño. El macrismo ve en esa decisión de Rodríguez Larreta una jugada que pretende “entregarle la Ciudad” a Lousteau. Es algo que en Uspallata rechazan.

Martín Lousteau, candidato a jefe de Gobierno de la UCR, volvió a mostrarse el fin de semana con Rodríguez Larreta, en una recorrida en la Ciudad

Jorge Macri, en tanto, sostiene su candidatura. No tiene intenciones de dar un paso al costado. Con la jefatura de campaña de Fernando de Andrés, ex secretario de la Presidencia y hombre de confianza del fundador del PRO, el intendente de Vicente López en uso de licencia mantendrá un perfil alto. A diferencia de lo que pregonaba hasta hace algunas semanas, hoy se manifiesta de acuerdo con el sistema de elecciones concurrentes y sostiene que está dispuesto a competir.

No obstante, hay resquemores en el aire con el larretismo. “Una de las cosas que requiere la vida es que vos estés dispuesto a dar lo mismo que pedís”, le dijo Jorge Macri el sábado a Iván Schargrodsky en una entrevista en Radio Con Vos y sentenció: “Cuando no estás dispuesto a dar lo mismo que pedís, las cosas no funcionan”. Casi una forma elíptica de decir que si Rodríguez Larreta no baja a Quirós y lo a apoya a él, Jorge Macri no se pronunciará en favor de la candidatura presidencial del jefe de Gobierno, en detrimento de Bullrich. Nada de eso sucederá.

