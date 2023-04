Cómo repercutió en el armado de Javier Milei la decisión de Espert de negociar con Juntos por el Cambio

José Luis Espert y Javier Milei, cuando se mostraban unidos

“José Luis es un liberal clásico, yo soy otro perfil, en términos prácticos soy minarquista, pero la verdad es que las diferencias que podemos tener son imperceptibles”, decía hace poco más de un año Javier Milei sobre Espert, su colega en la Cámara de Diputados.

Si bien desde que llegaron al Congreso ambos representan a dos bloques distintos -el primero de ellos, a la Libertad Avanza y el segundo, a Avanza Libertad- tiempo atrás los economistas tenían una buena relación y solían mostrarse unidos.

Sin embargo, ya antes de las elecciones del 2021 hubo un distanciamiento y ambos se presentaron a esos comicios con sus respectivos espacios en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, consiguiendo cada uno dos bancas y varios legisladores.

La reciente decisión de Espert de negociar una alianza con Juntos por el Cambio dificulta el reencuentro de los liberales, aunque fuentes cercanas al ahora precandidato presidencial niegan que ese arreglo le vaya a restar votos y sostienen que apunta a un electorado disconforme con ambos sectores de la grieta.

Te puede interesar: Las reacciones de la oposición tras el último índice de pobreza: “La herencia más catastrófica del Frente de Todos”

“Es una cuestión práctica, no sé si de egos o no. El único lugar al cual Milei fue a golpear la puerta cuando decidió hacer política, fue Avanza Libertad, el espacio político en el que yo soy la cabeza más visible. Después de estar 8 meses con nosotros dijo ‘acá soy uno más, creo que tengo espalda para ser yo solo, me voy y hago la mía’. Obviamente, por mí, perfecto. Le dije ‘suerte, que te vaya bárbaro’ y le está yendo bárbaro, así que no puedo decir nada. El que decidió irse fue él, no lo echó nadie”, comentó Espert durante una entrevista televisiva.

Yamil Santoro, Roberto García Moritán, de Juntos por el Cambio, junto a José Luis Espert y Luis Rosales

Desde que el libertario anunció su deseo de ser presidente, se especuló con la posibilidad de que su ex aliado sea su candidato a gobernador en el territorio bonaerense, pero en su círculo íntimo Milei siempre negó esa idea y ratificó que las listas de su espacio se van a cerrar llegando la fecha límite establecida por la Justicia electoral.

La probabilidad de un acuerdo entre ambos se diluyó aún más esta semana, después de que Espert confirmara que ha “comenzado a conversar” con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio para conformar “una mega PASO opositora”.

“Estamos viendo la posibilidad de que el liberalismo institucionalmente forme parte de una nueva alianza, un nuevo espacio opositor para que no solo el kirchnerismo sea derrotado y se vaya en la próxima elección, sino para que no vuelva nunca más”, explicó.

Te puede interesar: Javier Milei acusó a José Luis Espert de socialista y se encendió la interna liberal

De esta manera, el jefe del bloque de Avanza Libertad competiría dentro de la coalición que, entre otros dirigentes, lleva como candidato a Presidente al actual mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales adversarios políticos de Milei.

Javier Milei cuestiona duramente a Horacio Rodríguez Larreta

Si bien mantiene el respeto y siempre reconoce que le tiene aprecio a Espert, el libertario también insistió siempre con que está dispuesto a negociar con “los halcones” de Juntos por el Cambio, como la titular del PRO, Patricia Bullrich, pero nunca con “las palomitas tibias”, entre las que ubica al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a quien no suele nombrar directamente e insultó en más de una ocasión.

Para el equipo de campaña de Milei, lo que busca Rodríguez Larreta con este eventual arreglo es tener a una figura en su espacio que cumpla el rol de representante de las ideas del liberalismo, como ya lo hace el también diputado Ricardo López Murphy.

No obstante, no creen que esto le quite votos a La Libertad Avanza, ya que consideran que gran parte de su electorado está compuesto por personas que, más allá de la ideología económica, buscan candidatos que vayan por afuera de los partidos políticos tradicionales.

En este sentido, ponen como ejemplo las elecciones del 2021, en las que Milei compitió contra una boleta encabezada por López Murphy en las primarias y sacó casi el 14% de los sufragios, pero en las generales, cuando la lista de Juntos por el Cambio era liderada por María Eugenia Vidal, superó el 16%, por lo que analizan que no hubo un salto grande entre ambas instancias.

Por lo pronto, hasta el momento el precandidato presidencial no opinó sobre la decisión de Espert de iniciar conversaciones con la coalición opositora, incluidos los referentes de la Unión Cívica Radical, pero es un nuevo capítulo en el distanciamiento entre ambos.

Seguir leyendo: