Quiénes son los armadores políticos de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

El diputado nacional junto a Sebastián Pareja y a los armadores bonaerenses

Desde hace varios meses, el diputado Javier Milei viene destacando tanto en público como en privado que en la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos clave del país en el marco de su campaña a Presidente, ya tiene referentes en 131 de sus 135 municipios, por lo que, según asegura, tiene más alcance territorial que el que tuvieron otros opositores que ganaron elecciones en el pasado.

Si bien se trata de dirigentes que responden al líder de La Libertad Avanza, cada uno de ellos con más o menos capacidad para movilizar militantes y conseguir votos, y no de estructuras más tradicionales y afianzadas como las del radicalismo y el peronismo, por ejemplo, el economista confía en ellos para impulsar su imagen en el interior bonaerense y ordenar a las agrupaciones más chicas que lo apoyan.

En este sentido, en el entorno de Milei remarcan que, por caso, cuando en 2009 el entonces candidato de Unión PRO, Francisco De Narváez, venció al ex mandatario nacional Néstor Kirchner en las legislativas, tenía estructura solamente en 70 partidos de la provincia.

En 97 distritos, el equipo está encabezado por coordinadores, que tienen cierto poder de decisión sobre algunas cuestiones organizativas de sus respectivos municipios, mientras que en 81 de ellos ya hay mesas políticas trabajando para, entre otras cosas, definir lugares en las listas.

Todos los referentes rinden cuenta a Sebastián Pareja, quien cumple la tarea de armador provincial, lo mismo que a nivel nacional realiza Carlos Kikuchi, y ellos, a su vez, le pasan las novedades a Karina Milei, “El jefe”, quien está a cargo de los principales aspectos de la campaña presidencial de su hermano.

El economista liberal busca meterse en la pelea por la Presidencia

Para agilizar la organización en uno de los territorios más grandes del país, en el que vive el 37% del total del padrón de la Argentina, Pareja dispuso que haya administradores en las diferentes secciones electorales de Buenos Aires, quienes se encargan de recorrer esas zonas, hablar con los dirigentes, establecer la agenda y las actividades locales, y supervisar a los coordinadores.

“Estamos siendo responsables a la hora de estructurar políticamente la provincia. Somos conscientes de que nuestro esfuerzo es consecuencia de la esperanza de la gente. Por eso ya no solo nos preparamos para una elección. Nos estamos preparando para gobernar. Y vamos a gobernar el destino de nuestro pueblo gracias al sacrificio de nuestra dirigencia provincial”, resaltó el armador bonaerense.

Quién es quién en este esquema

En la primera sección electoral, el referente de La Libertad Avanza es Luciano Olivera, un dirigente de 40 años nacido y criado en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, mientras que en la segunda y la cuarta opera el periodista Gonzalo Cabezas, oriundo de Lincoln.

En la tercera, trabajan Miriam Niveyro, una psicopedagoga de 55 años recibida en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) que fue ayudante de cátedra ad honorem, docente en el nivel terciario y concejal en dos oportunidades, además de cofundadora y directora de Efdap (Escuela de Formación Debate y Análisis Político), y Carlos Curestis, un empresario de 54 años que vive en Canning, partido de Esteban Echeverria.

“Javier Milei interpela a la clase política y a los ciudadanos que nos sumamos a ella para que la Argentina vuelva a ser potencia. No se trata solo de economía. Tenemos que ganar una batalla cultural contra el socialismo. Con él vamos a trabajar por la libertad y por recuperar las tradiciones y valores que nos elevaron como país”, sostuvo Niveyro, que hasta el 2021 integró las filas del sector de Emilio Monzó dentro de Juntos por el Cambio.

Miriam Niveyro

Por su parte, Curestis citó al ex canciller francés Alexis de Tocqueville al señalar que la razón por la cual decidió sumarse al espacio es porque “la riqueza de los países no depende de la fertilidad de su suelo, sino de la libertad de sus habitantes”.

La quinta sección también es compartida por dos referentes: el concejal Alejandro Carrancio, un abogado y docente universitario que encabeza el partido Vecinal Crear Mar del Plata, que integraba el bloque de Juntos por el Cambio en General Pueyrredón, hasta que se peleó con el intendente, Guillermo Montenegro, y Mario Saavedra, comerciante, productor y conductor radial, asesor comercial y publicitario, de 61 años.

Para Carrancio, “lo que genera Milei” en el país “se explica en dos partes, una es por la batalla ideológica en donde claramente ya ha impuesto una nueva forma de ver la política y, por otra parte, es la esperanza que despertó en todos de que la Argentina puede recuperarse y de que hay un camino posible”.

Alejandro Carrancio

“Por eso, sin dudas, es el dirigente que mayor entusiasmo despierta al caminar las calles de cualquier lugar del país. Nosotros, como coordinadores, tenemos la responsabilidad de acompañar y de darle volumen a este proceso y defender los votos de Javier en estas elecciones. Si logramos esto, no tengo dudas de que será el próximo presidente argentino”, agregó el dirigente, que fue uno de los que acompañó a Milei en su última visita a Mar del Plata en enero pasado, cuando realizó una multitudinaria caminata.

En tanto, Juan Obiol, el abogado de 37 años nacido en Bahía Blanca que se encarga de la sexta sección electoral, destacó que, “gracias al trabajo mancomunado con Sebastián Pareja”, se ha “logrado consolidar un armado político y así lograr que el rugido de la libertad resuene en los 22 distritos que conforman” la región a su cargo.

En la séptima sección aparece una figura joven y nueva en la política, Geraldine Calvella, una chica de 22 años oriunda de Saladillo, que es estudiante de medicina en la Universidad Maimónides (UMAI): “De mi grupo de amigas de toda la vida, que éramos nueve, solo quedamos tres. Argentina ya no es una opción para los jóvenes. Para nosotros, Milei es esa esperanza de no tener que irse lejos de la familia y para mis papás, Milei ya se convirtió en la esperanza para que su hija no tenga que comunicarse a través de una videollamada el resto de su vida”, explicó sobre su decisión de militar para La Libertad Avanza.

Geraldine Calvella junto a Javier Milei

La lista se completa con Juan Osaba, un publicista de 46 años y de La Plata que fue secretario municipal y titular del Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR) de esa ciudad durante la primera gestión del intendente Julio Garro.

