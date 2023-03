Quince comisiones, un documento final y la esperanza de un sí: los detalles del plenario que pedirá por Cristina Kirchner presidenta

A partir de las 18 horas será el acto del cierre (Franco Fafasuli)

“Luche y Vuelve”. La militancia kirchnerista eligió una vieja leyenda del peronismo para dar un giro a la instancia de proscripción electoral planteada por la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el fallo por la Causa Vialidad que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos en la función pública, lo que implica también que no podrá participar de una elección. El fallo, en primera instancia, será apelado por la defensa que pedirá su absolución. Esa decisión del Tribunal Oral Federal 2 llevó a la ex mandataria a adelantar que este año no será candidata a nada y que “no le dará el gusto” a la oposición, ni a los medios de machacar sobre su honra en una campaña electoral en la que, imagina, “valdrá todo”. Sorprendida quedó la dirigencia y militancia K a finales del año pasado. Hoy, con el golpe ya asimilado, busca ahora que la vicepresidenta revea esa decisión o al menos no oficialice su corrimiento electoral.

El plenario de este sábado que se realizará en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda tendrá, en parte, ese sentido. Con fuerte foco de la dirigencia bonaerense también se espera la presencia de diputados y senadores nacionales. El municipio elegido suele ser locación habitual de los discursos de la vicepresidenta. Según pudo saber Infobae, el plenario militante iniciará a las 16 horas con el debate de las distintas comisiones. Habrá 15 paneles diferentes. A partir de las 18 horas será el acto del cierre con un documento ya cerrado en el que se avanzará contra la Justicia, oposición, Corte Suprema.

La logística de la actividad empezó a definirse desde hace varias semanas con las reuniones que los principales dirigentes kirchneristas comparten por las tardes noches y cada quince días en el municipio de Ensenada. A una de esas reuniones -el año pasado- fue Cristina Kirchner. Fue el mismo día en el que había pronunciado el mensaje posterior a la condena por Causa Vialidad. En ese momento, durante aquella cena, no hubo mayores pedidos para que revea su decisión fresca de “no ser candidata a nada”.

Sin embargo, la propia dirigencia busca que ahora esté en la boleta. “Trabajo todos los días con ese objetivo”, dijo días atrás el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Cuervo Larroque; uno de los artífices del plenario que se llevará a cabo este sábado. Larroque le dio forma al espacio La Patria es el Otro. Desde allí garantizó para este sábado la presencia de más de 20 organizaciones K que no forman parte de La Cámpora. La Cámpora también formará parte del Luche y Vuelve. Se especula con la palabra de Máximo Kirchner para el cierre del plenario. Las últimas apariciones públicas del presidente del PJ bonaerense se caracterizaron por el factor sorpresa. También las ausencias como ocurrió con la apertura de sesiones que encabezó Alberto Fernández la semana pasada.

Otro de los oradores podría ser el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En su entorno definían la agenda para este sábado, pues en La Plata el ministerio de Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires llevará adelante una jornada de actividades por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras que se iniciará a partir de las 12:30 frente a la gobernación bonaerense y contará con un festival musical que cerrará La Joaqui ya entrada la tarde.

Pese a todo, el foco estará en Avellaneda. “Los esperamos para juntos poder definir lo que va a venir y lo que viene es Cristina presidenta. Está claro que nosotros estamos con esa convocatoria y estamos trabajando muy fuertemente; no nos van a llevar adelante con esas proscripciones. El pueblo se va a parar de manos y te queremos invitar para que seas parte de esta convocatoria”, planteó el intendente de Ensenada, Mario Secco, en un video dirigido a la militancia para engrosar la convocatoria a la actividad de este sábado.

El debate entre quienes organizan el evento también pasó en estos últimos días por cómo o qué significa “romper con la proscripción”. “Hasta la palabra suena rara, hay que trabajar en explicar qué significa, cómo actúa la Justicia con eso y de dónde viene. Eso vamos a hacer este sábado”, adelanta una funcionaria peronista que además participará de las comisiones

Semanas atrás, en la mesa del Frente de Todos, se planteó la idea de armar una comisión para que se reúna con la Vicepresidenta para pedirle que sea candidata. Fue una formalidad. Cristina Kirchner mantiene diálogo habitual con su dirigencia. “Los que pidieron hacer esa comisión hablan con ella, pero hoy por hoy está en otra línea”, le dice a Infobae otra dirigente del peronismo K que impulsa el plenario de este sábado.

“Saben que yo voy a hacer como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente”, decía el 22 de noviembre al cerrar un plenario de la UOM. De ese “hacer lo que tenga que hacer” es de donde se aferra la militancia para que Cristina Kirchner vaya por un tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo.

