Asamblea legislativa: el PRO renovó la amenaza de retirarse del recinto si Alberto Fernández los apunta en su discurso

Facundo Manes quedó rodeado de bancas vacías

El interbloque de Juntos por el Cambio no logró unificar una estrategia respecto de cómo será el comportamiento que tendrán los legisladores al momento de que el presidente Alberto Fernández tome la palabra el próximo 1 de marzo.

Como sucedió en la Asamblea Legislativa del año pasado se podría repetir la imagen del radical Facundo Manes rodeado de bancas vacías por la salida anticipada de los legisladores del PRO. En la reunión del bloque a la que llamó Cristian Ritondo, el lunes por la noche, los diputados y senadores amarillos definieron que si el discurso del presidente Alberto Fernández está cargado de “mentiras, relato y barbaridades”, se volverán a retirar.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes que participaron del encuentro y que señalaron que se llegó a la conclusión frente a la posibilidad cierta de que el discurso de apertura de sesiones los apunte directamente. “Se terminará de definir el miércoles a la mañana, pero la estrategia será esa. Si miente o nos ataca nos vamos”, agregó la fuente consultada.

Mario Negri y Cristian Ritondo

En 2022 cuando apenas habían pasado 20 minutos de discurso, se comenzaron a endurecer las críticas a Macri y el bloque del PRO se paró y se retiró entre medio de gritos.

Teniendo en cuenta que el margen por el que el PRO se podría retirar es muy amplio, desde el oficialismo no descartan que lo hagan. “Si para ellos todo es mentira, relato. Si el juicio político es ilegal a pesar de que l dice la Constitución, seguro que hacen el paso de comedia y se van con cualquier excusa”, señaló un legislador del Frente de Todos que buscó caracterizar la actitud de manera peyorativa.

Pero mientras los amarillos estudian si se van del recinto o no, el otro socio mayoritario de la coalición dentro del Congreso, el bloque de la UCR, definieron que, al igual que el año pasado, ellos sí se quedarán.

“El bloque definió que el miércoles -por mañana 1 de marzo- los legisladores se bancan sentados todas las barbaridades que pueda decir Alberto Fernández”, señaló una fuente del bloque de la UCR.

En la misma línea se comportaría el bloque de la Coalición Cívico como el de Evolución Radical, manteniendo lo que vienen haciendo hasta ahora en todas las aperturas de sesiones ordinarias en estos tres años de gestión del Frente de Todos.

Pero sin importar quien se queda o quien se va, el Presidente se encontrará con un auditorio totalmente hostil. “Seguro vamos a escuchar gritos, seguro habrá cruces entre los legisladores. Es un año de campaña y eso va a estar presente”, agregó la fuente del oficialismo.

Mientras tanto lo que sí quedó claro es que el bloque de Juntos por el Cambio mantiene su decisión de no sesionar, no dar quorum y no acompañar ninguna ley que proponga el oficialismo. Y eso mismo quedó establecido en las reuniones de bloques de ayer por la tarde.

“No se da quórum hoy se vota en contra moratoria”, explico un diputado radical. “No se va a dar quorum y se va a votar en contra de poner un parche más y nunca buscar la solución al problema de las jubilaciones”, explicaron desde el PRO.

De esta manera el interbloque de Juntos por el Cambio mantiene su postura de no sesionar. Aunque muchos entienden que a partir del 1 de marzo la oposición cambiaría de actitud teniendo en cuenta la campaña y la imposibilidad de contrarrestar el concepto de “Congreso cerrado” que queda en la sociedad.

