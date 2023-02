Javier Milei hablará hoy con Jair Bolsonaro y adelantó que prepararán una estrategia conjunta

Javier Milei se prepara para crear un frente internacional

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei confirmó que se comunicará este martes con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro con la idea de preparar una estrategia conjunta para “enfrentar a la Izquierda” a nivel internacional e ir contra el Grupo de Puebla, al que comparó con la Unión Soviética.

Milei explicó que una de las posibilidades que barajan es “hacer una suerte de Congreso de la Derecha, como se piensa en términos políticos”. En diálogo con Diego Sehinkman en TN, el diputado aclaró que “la unión no es para que no gane la Izquierda, es para enfrentarse a ella”.

Antes de lo que será la primera comunicación directa, existieron “contactos comunes” que facilitaron una conversación telefónica, según sus declaraciones. “La Izquierda ha sido muy exitosa en su plan que impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla, que es la idea de la Unión Soviética latinoamericana. Todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. ¿Qué decían en Cuba? ‘Venezuela no va a ser Cuba’ y ahora dicen: ‘Argentina no va a ser Venezuela’ y Chile dice: ‘Chile no va a ser Argentina’”, señaló.

Con respecto a la situación política en Brasil, Milei evitó sentar postura sobre la decisión de Bolsonaro de no entregar los atributos al actual presidente Luis Inacio Lula da Silva luego de haber perdido las elecciones. “Es una decisión de cada uno [...] no es un tema que tenga que ver conmigo”, se limitó a decir al respecto.

Sin embargo, sí se refirió a la toma de los edificios gubernamentales que llevaron adelante los seguidores de Bolsonaro. En ese sentido, consideró que “es mentira que ahí fueras a tener un golpe de Estado”, ya que planteó que “si de un lado están las Fuerzas Armadas y, del otro lado, tipos desarmados, que le vayan a ganar a los armados, es raro”.

Javier Milei apuntó contra el oficialismo y la oposición por la situación actual del país

Luego, puso en duda la transparencia de las elecciones y pidió: “Terminemos con la otra mentira, hubo una elección que fue muy turbia y la gente estuvo 70 días pidiendo que aclaren las cosas y Lula no dio las pruebas, reprimió”.

El ballotage que prefiere Milei en las elecciones presidenciales

De cara a las próximas elecciones, Milei lanzó duras críticas contra el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, sobre todo, por las propuestas de unificar la oposición para hacerle frente al oficialismo en la Provincia de Buenos Aires.

Frente a esto, expresó que “la única forma de ganarle al kirchnerismo es liberalismo puro y duro”, por lo que planteó: “Que se baje Juntos por el Cambio, aparte estaría bueno que deje de mentirle a la gente, no tiene el 41% de los votos eso es una gran mentira”.

“En las PASO de 2019, Alberto sacó 48% y Mauricio sacó 31%. La primera vuelta no jugó como una tradicional, lo hizo como si fuera un ballotage, entonces, los verdaderos votos no son 31″, indicó y agregó: “¿Sabés a quién le saco los votos, si existiera tal cosa? Al que le estoy sacando votos es el Frente de Todos, al que voy a dejar tercero es al Frente de Todos porque la idea es ir al ballotage”.

De esta manera, estableció su escenario político ideal en las elecciones generales presidenciales. “Me encantaría ir contra Mauricio Macri o ir contra Patricia Bullrich porque, aunque me digan que eso afecta a mis intereses, si ese es el ballotage, significa que la sociedad argentina hizo un click hacia el lado correcto”, planteó.

De igual forma, definió a Juntos por el Cambio como “el kirchnerismo con buenos modales”. “Nuestros enemigos son los políticos, si gana Juntos por el Cambio, ninguno de la ‘camporonga’, ninguno se queda sin laburo. Si gana el ‘Frente de Chorros’, los parásitos de los radicales o el área blandita del PRO ninguno se queda sin laburo”, aseguró.

Milei acusó a las dos fuerzas políticas más importantes del país de “vivir con el esfuerzo ajeno”, así como también de ser “socios que viven del curro de afanar al sector privado”. Por esto mismo, aseguró que no hará consensos con ellos y, en el caso de llegar a la Presidencia y no contar con los votos suficientes para dolarizar la economía, someterá esta decisión a la consulta popular. Así, se presentó como “el último que puede terminar con la inflación porque tiene el coraje para hacerlo”.

