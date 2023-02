“Wado” De Pedro habló tras los dichos de Alberto Fernández: “Voy a seguir militando le pese a quien le pese”

Wado De Pedro encabezó un acto en Moreno después de las declaraciones de Alberto Fernández.

Un día después de que el presidente Alberto Fernández reconociera públicamente las diferencias que mantiene con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el funcionario se mostró en un acto oficial en el corazón del conurbano bonaerense, elogió a Cristina Kirchner y planteó la necesidad de “apagar las discusiones internas”. Sin embargo, también afirmó que va a continuar “militando desde el lugar que me toque y le pese a quien le pese”.

“Apaguemos la tele por un rato, apaguemos la discusión interna por un rato y volvamos a poner nuestro corazón al lado de las necesidades de nuestro pueblo, que ese es el único compromiso que tomamos en el 2019″, manifestó el funcionario en el acto que compartió con la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, en el partido bonaerense de Moreno, donde junto a la intendenta Mariel Fernández inauguraron una nueva sede del organismo, en la localidad de Cuartel V.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, habló en un acto en el corazón del conurbano bonaerense

Bajo un sol abrasador -que obligó a la constante distribución de agua fresca para decenas de vecinos y militantes presentes- “Wado” De Pedro elogió a la Vicepresidenta, pero evitó nombrar durante su discurso de seis minutos al presidente de la Nación, quien ayer, en una entrevista con una radio porteña, admitió que no tenía diálogo con el ministro del Interior y que además no contaba con él para gobernar.

En el acto, en el que estuvo presente Infobae, el funcionario resaltó el compromiso adoptado al asumir la función de “gestionar para los que menos tienen para que haya empleo, trabajo, educación, salud, felicidad y libertad para todos los argentinos y las argentinas”. Y agregó: “Acá hay un militante, un servidor, que va a seguir militando desde el lugar que le toque, le pese a quien le pese”.

Luego, en un comunicado que difundió la cartera política, el titular de Interior hizo referencia a los recientes dichos de la oposición cuestionando la economía argentina: “La única bomba que le dejaron a varias generaciones de argentinos es la deuda irresponsable que contrajo el gobierno de Cambiemos”. Y añadió: “Sería bueno que Mauricio Macri, Patricia Bullrich o bien Horacio Rodríguez Larreta le expliquen a los argentinos dónde está la plata de los 100 mil millones de dólares que endeudaron hasta nuestros bisnietos”.

El discurso de Wado De Pedro en Moreno.

Alberto Fernández sobre Wado De Pedro

El acto en el corazón del conurbano bonaerense se llevó a cabo luego de las fuertes declaraciones que pronunció el Presidente. “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”, dijo Fernández este lunes en una entrevista brindada a Urbana Play, tras referirse a los cruces con De Pedro.

El conflicto entre el jefe de Estado y su ministro estalló a fines de enero, cuando De Pedro -hijo de desaparecidos- mostró su malestar luego de ser excluido de una reunión que el Presidente y su par de Brasil, Inácio Lula da Silva, mantuvieron con referentes de derechos humanos. El hecho polarizó aún más la interna de la coalición gobernante y derivó en fuertes declaraciones de ambos sectores. Con el correr de los días, De Pedro envió un mensaje conciliador para bajarle el tono a la disputa y acordar una tregua puertas adentro.

Esta tarde, si bien planteó que va a seguir militando “le pese a quien le pese”, llamó a dejar atrás las discusiones internas. Infobae intentó, luego de las palabras que pronunció en el discurso en Moreno, acercarse para consultarlo sobre estos temas, pero fue imposible: un cordón humano formado por mujeres del Movimiento Evita desde la puerta de la delegación de la ANSES hasta la puerta de una camioneta blanca que lo sacó de la zona hizo imposible concretarlo.

Las declaraciones del Presidente dejaron en evidencia la fractura expuesta que hay entre él y La Cámpora y los sectores alineados con Cristina Kirchner. En ese reportaje, incluso, Alberto Fernández sugirió que Cristina Kirchner es el pasado, una frase que generó un fuerte malestar, en medio del anuncio del nuevo artefacto político que activará el Frente de Todos: la mesa electoral.

Las declaraciones de Alberto Fernández en radio Urbana Play, en la entrevista con la periodista María O'Donnell.

Un acto con la ANSES

El titular de la cartera Interior se mostró junto a Fernanda Raverta, que también pertenece a La Cámpora, la intendenta local, Mariel Fernández, que es vicepresidenta del PJ bonaerense, es una de las figuras centrales del Movimiento Evita y tiene excelente relación con Máximo Kirchner. En el acto también estuvo Walter Correa, ministro de Trabajo del gobierno de Axel Kicillof.

De Pedro resaltó la importancia de la nueva oficina de ANSES para atender la demanda de vecinos: “Todos sabemos lo que es tener que hacer cola para poder acceder a algunos de los derechos que un Gobierno nacional y popular vuelve a poner a disposición de nuestro pueblo, gracias a la decisión estratégica que tomó la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que fue recuperar los fondos; recuperar la plata de los jubilados para los jubilados”.

De Pedro estuvo acompañado de Fernanda Raverta, titular de la Anses

Tras destacar el rol de Raverta y la intendenta Fernández como “dos mujeres jóvenes con empuje que trabajan en favor de la gente”, resaltó: “Para nosotros son un ejemplo, porque entendemos que venimos a la política para transformar, para aportar, y resolver los problemas de la gente”.

Por su parte, Raverta expresó: “Estamos abriendo una nueva oficina en Moreno, a donde seguramente se acerquen muchas vecinas y vecinos a tramitar una jubilación, por eso, esperamos que los diputados de la oposición finalmente nos permitan discutir la ley en el Congreso para poder recibirlos con una buena noticia”.

“La provincia de Buenos Aires es la más perjudicada del país, son 268 mil personas, en su mayoría mujeres, que quedarían afuera del sistema previsional, lo que significa en muchos casos no poder acceder a un plato de comida, ni tener obra social en el momento de la vida en el que más se necesita”, sostuvo la titular de ANSES.

Según el comunicado del Ministerio del Interior, la intendenta Fernández indicó: “Vamos de a poco recuperando derechos y sumando más. Siempre cuando hay una oficina del Estado, de un Estado presente, la sociedad siente que avanza. Se siente contenida”

