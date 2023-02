Pablo Moyano: “Los candidatos peronistas que se están nombrando son Massa, Scioli, Alberto y algún gobernador”

Pablo Moyano, el referente de Camioneros y la CGT (NA)

El armado de la mesa política del Frente de Todos y sus consecuencias fue uno de los vértices de la entrevista que Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros y la CGT, dio esta mañana en radio Futuröck.

En el programa Crónica anunciada, se le preguntó si el ministro de Economía, Sergio Massa, podría tener el consenso suficiente del oficialismo para ser el candidato a presidente. “Dentro del peronismo, nosotros, en unas PASO, en una interna vamos a definir a nuestro candidato”, se distanció el referente sindical. Y completó: “No voy a descubrir nada nuevo, uno de los candidatos va a ser Massa, otro puede ser Daniel Scioli y -según el entorno de Alberto Fernández- dice que él quiere la reelección. También se puede sumar algún gobernador”, argumentó.

Moyano, ante la pregunta de qué le parece que la mesa oficialista se haya armado meramente con fines electorales y no para tratar otros temas de fondo, respondió que los dirigentes gremiales van a llevar adelante “varios reclamos” a ese cónclave político. “Hay que empezar a hablar que las jubilaciones están bajas, eliminar el impuesto al trabajo y otorgar un aumento a las asignaciones familiares, estas son medidas peronistas que llegan directo al bolsillo de los laburantes ya que, para la foto, discutir temas, que no son importantes para la gente, no sirve de nada”, expresó.

El dirigente sindical amplió sobre el armado de la mesa del Frente de Todos que “es el momento justo y necesario para debatir, pero no en forma pública, sino en un congreso partidario en donde participemos todos. Acá no sobra nadie y todos somos necesarios en un momento en donde hay un ataque de la Justicia hacia el Gobierno y de los empresarios, remarcando permanentemente los precios de los alimentos, donde hay un ataque mediático constante. Tenemos que discutir la política que le vamos a presentar a los argentinos en las próximas elecciones más allá de las candidaturas, armar un programa en donde todos aportemos un granito de arena”.

Pablo Moyano cree que Alberto Fernández podría presentarse a una reelección

Otra de las inquietudes planteadas es si Moyano lo ve al Presidente con la seguridad e impronta para volver a conducir el país, Y el entrevistado esquivó el foco de la inquietud. “Vamos a hacer lo imposible para que el próximo gobierno sea peronista, no nos podemos dar el lujo de que la derecha nos este anticipando con una reforma laboral o con el tema de las indemnizaciones. Hablo con todos los compañeros y están capacitados para conducir los destinos del país, después lo vamos a resolver los afiliados al peronismo en unas PASO”.

Ante la pregunta de cuál es el problema que atraviesa el oficialismo, el líder sindical respondió que “precisamente hacer un Frente de Todos, con diferentes sectores políticos, deriva en que siempre surjan diferencias, lo importante es que se ha tomado la decisión de esta mesa política y no si el Presidente no se habla con la vicepresidenta o un ministro. Si eso continúa así, le seguimos dando la posibilidad a la derecha de volver a gobernar, algo que sería catastrófico para los trabajadores”.

Y planteó los reclamos populares que llevará a discutir frente a sus colegas partidarios. “Por ejemplo, que el salario familiar, por hijo o hija lo cobren todos los trabajadores registrados o que se elimine el impuesto al trabajo. Son un montón de reclamos que todavía no han sido resueltos por el Gobierno”, enfatizó.

Pablo Moyano, junto a Omar Pérez, Mario Manríquez, Cristian Jerónimo, Omar Plaini y Pablo Flores, reunidos junto al ministro de Economía Sergio Massa. (NA)

Durante la entrevista, el periodista político Sebastián Cazón, le preguntó a Moyano cómo está viendo la gestión económica de Sergio Massa y si considera que puede llegar a ser el candidato a presidente del Frente de Todos. “Hay que tener en cuenta que el Gobierno no agarró un fierro caliente, agarró una acería“, argumentó mientras no se olvidó del ex presidente Mauricio Macri: “dejamos de lado los 45 mil millones de dólares que nadie investigó, de este papanatas que estuvo un mes en el Mundial, nadie lo investiga ni se sabe qué hizo con ese dinero y hoy estamos pagando las consecuencias, sumado a la guerra (Ucrania-Rusia)”.

Con respecto a la gestión de Massa, el líder sindical indicó que “la situación económica está muy complicada” y que Massa “está haciendo un trabajo muy importante”. Pero se enfocó hacia las necesidades del pueblo: “tiene que bajar sí o sí la inflación sino no serviría de nada todo lo que está llevando adelante el Gobierno, como el control de precios, las paritarias libres. Si no se ataca el corazón de la inflación, no le veo salida”.

Parte del operativo del control del programa Precios Justos (@ladignidad.ok)

Y también apuntó al “escándalo que quisieron inventar algunos medios” para hacer foco en el control de precios que realizó su gremio en los comercios para que se respete el programa de Precios Justos. “Es una forma que cuatro o cinco vivos de los empresarios de supermercados no sigan remarcando ni guardando mercadería para especular con la inflación” y agregó que “sabemos de la falta de solidaridad del empresariado argentino”.

La autoexclusión de Cristina Kirchner como candidata para comandar nuevamente el país fue la última llave para una pregunta más personal hacia la actual vicepresidenta. “¿Cómo la ves a ella en este escenario y si compartís la idea de algunos funcionarios, como el ”Cuervo” Larroque, de que tendría que haber alguna toma de conciencia acerca de la eventual proscripción de CFK?”, se le preguntó.

Moyano respondió: “que hay proscripción, está comprobado, el ataque constante del diario Clarín y los jueces y por eso hemos acompañado en el juicio político contra la Corte Suprema. Ella va a cumplir un rol fundamental, yo no estoy dentro de eso ni sé cuál es su ánimo, si tendrá voluntad ya lo ha expresado, pero no hay que descartar que es una figura central en el próximo armado. Creo que si ella intenta ser candidata le van a salir a acelerar los juicios que tiene”.

