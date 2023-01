El kirchnerismo define la estrategia para iniciar mañana el proceso de juicio político a la Corte Suprema en Diputados

Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, los cuatro jueces de la Corte Suprema

La Comisión de Juicio Político en Diputados iniciará este jueves el procedimiento parlamentario para tratar la embestida del Gobierno contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema. “La voluntad política nuestra está en empezar mañana”, afirmó hoy el diputado nacional Eduardo Valdés.

“Yo creo que se dan todas las causales en el tema de la coparticipación federal. Yo les pregunto a los ministros de la Corte por qué no convocaron a los gobernadores cuando ellos se presentaron y pidieron ser escuchados en temas de coparticipación”, señaló el legislador. Y agregó: “No solo no fueron escuchados sino que ni siquiera les contestaron que no participaban”.

Según la convocatoria oficial, en la comisión se tratarán los expedientes, 12 en total. Si bien son 31 los miembros de la comisión de Juicio Político, el resto de los diputados tienen permitido asistir al encuentro. El Frente de Todos buscará los votos para emprender un proceso de dos meses, en el que citará a los jueces de la Corte y a una larga lista de testigos.

De los 31 miembros, 16 son representantes del oficialismo, por lo que se espera que logre la mayoría para dar el primer paso. Para sostener el juicio político a los jueces del alto tribunal en la Cámara de Diputados no tiene los votos. Sin embargo, el objetivo del Frente de Todos es exponer la situación en la opinión pública.

“El 26 de enero será la primera reunión de trabajo, el 2 de febrero se reciben a los autores de proyecto y el 9 sale el informe de admisibilidad sobre si las denuncias tienen sustento, y ahí se avanza a comenzar la investigación y la apertura de sumario”, había anticipado la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, en declaraciones radiales.

Eduardo Valdés sobre el Juicio Político a la corte: “Nosotros no cuestionamos el fallo, cuestionamos hechos". (Gastón Taylor)

Es decir, la reunión clave de la comisión será el 9 de febrero cuando se procederá al análisis de la verosimilitud de las denuncias realizadas y se evaluará la admisibilidad de los pedidos de juicio político. Si del estudio previo del expediente surgen indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia de juicio político, se procederá a dictaminar la apertura del sumario.

Por otro lado, y consultado por la postura de Juntos por el Cambio de no tratar otros proyectos de ley hasta que no se retire el pedido de juicio político a la Corte, Valdés aseguró: “La oposición nos quiere chantajear una cosa por la otra. Vamos a sentarnos en las bancas y tratar de sancionar las leyes que nos ha planteado el Ejecutivo en extraordinarias”.

Eduardo Valdés se reunió con Cristina Kirchner y participó de la recepción de algunos de los presidentes que participaron de la cumbre de la CELAC. (Twitter: @eduardofvaldes)

Esta discusión se enmarca en la discusión política y diplomática sobre el avance del Gobierno sobre el Poder Judicial. Es más, luego de una presentación del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en la ONU, el organismo recomendó que se “asegure la plena independencia del Poder Judicial” en el país.

Por su parte, Valdés, quien este martes estuvo reunido con Cristina Fernández Kirchner en el Senado y participó de la recepción de algunos de los presidentes que participaron de la cumbre de la CELAC, negó haber tratado el tema del Juicio Político a la Corte con la vicepresidenta. “No estuve reunido por ese tema. Estuve con la Vicepresidenta recibiendo al presidente de Colombia”.

Y sobre la falta de concreción de un encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, Eduardo Valdés dijo no estar al tanto sobre el tema: “No sé qué pasó que Cristina no se reunió con Lula”.

