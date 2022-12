Larreta habló tras el fallo de la Corte por la coparticipación y anunció que eliminará el impuesto a las tarjetas de crédito

Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, rodeado de gran parte del equipo del gobierno porteño, habló tras el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación con el Poder Ejecutivo. Primero, el dirigente del PRO celebró el fallo del máximo tribunal, hizo un breve recuerdo de cómo Alberto Fernández tomó la decisión de quitarle fondos a CABA y luego anunció que eliminará el impuesto a las tarjetas de crédito que había creado para compensar el faltante de dinero.

“Voy a eliminar totalmente el impuesto a las tarjetas de crédito. Repito, voy a eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito. A partir de mañana mismo, jueves 22 de diciembre, el impuesto dejará de estar vigente. Para eso, en este momento estamos enviando el proyecto de ley a la Legislatura”, dijo el jefe de Gobierno. De todos modos, aclaró que el “fallo no es retroactivo” y agregó: “No nos devuelven todo lo que injustamente nos quitaron hacia atrás. Por eso las medidas van a implementarse hacia adelante”.

A raíz de la convocatoria de los gobernadores a la Casa Rosada, Larreta expresó que “no entiende” cómo algunos mandatarios provinciales apoyan a Fernández y agregó: “Este fallo refuerza el federalismo. La división de poderes y la institucionalidad frenaron un ataque directo de la Nación a la Ciudad, que es autónoma como todas las provincias. Y hago una aclaración importante que el fallo explícitamente señala: esto no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia”

Durante su discurso recordó el día que el Presidente anunció la quita de los fondos: “En septiembre de 2020, en plena pandemia, el Presidente nos sacó a los casi 7 millones de argentinos que vivimos o que vienen a la Ciudad todos los días, una parte enorme del presupuesto. Se trata de los fondos que legalmente corresponden a la Ciudad desde que nos traspasaron la policía”.

“Nunca me voy a olvidar cuando a las 7 y 29 recibí un WhatsApp del Presidente contándome del recorte que anunció un minuto después. No podía creer que el gobierno nacional estuviera perjudicando a propósito a un distrito porque no vota como a ellos les gustaría o porque en la pandemia tomábamos decisiones diferentes”, recordó.

Además, ejemplificó la quita de fondos con lo que equivale el pago anual de sueldo a los docentes. “El fallo de hoy nos devuelve gran parte de lo que nos corresponde. A partir de hoy, el Gobierno debe volver a transferir a la ciudad el 2,95% de la masa coparticipable”.

La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la discusión por la coparticipación

Al conocerse el fallo de la Corte, Fernández convocó a los gobernadores a la Casa Rosada para discutir y dar una respuesta conjunta. La reunión se llevará a cabo mañana jueves a las 12 del mediodía y se desarrollará, según anticipan desde el entorno de algunos gobernadores, en un clima de máxima tensión. Están muy molestos con la resolución judicial que afectará sus arcas en un año electoral.

El Presidente, que hace tiempo está enfrentado con el máximo tribunal, quiere dar un nuevo mensaje político junto a los mandatarios, que se unieron detrás del reclamo para que los porcentajes de coparticipación queden tal como están después de la quita que el Gobierno le hizo a la Ciudad de Buenos Aires. Quiere una línea común.

Según anticiparon a Infobae, el encuentro servirá para discutir los pasos a seguir después de la decisión judicial, que le permitió al jefe de Gobierno porteño anotarse un triunfo político en el cierre del año, luego de una discusión extensa por la coparticipación. El máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

Seguir leyendo: