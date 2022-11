Quirós se lanzó como candidato a jefe de Gobierno y Rodríguez Larreta aseguró que prefiere un sucesor del PRO

Fernán Quirós y Horacio Rodríguez Larreta

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se lanzó formalmente en la carrera por suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno. La decisión, manifestada públicamente este jueves en un acto que compartieron ambos en Villa Luro, suma tensión a una interna agitada en el gobierno porteño.

Sucede que ya hay varios dirigentes que manifestaron su intención de competir el año que viene, entre ellos la ministra de Educación, Soledad Acuña, el presidente de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, y el ministro de Gobierno, Jorge Macri, distanciado de Rodríguez Larreta por su apoyo explícito a Patricia Bullrich. A la par, el radical Martín Lousteau -de buena sintonía con el alcalde porteño-, también está decidido a jugar por la sucesión en CABA.

Quirós reconoció que estuvo analizando la situación de la Argentina y en particular de los porteños y reflexionando sobre su decisión. “Estamos en un momento particular, muy crítico, no solo tenemos enormes dificultades por la pandemia, enormes dificultades economía y sociales, además las personas están pasando un muy mal momento emocional y de bienestar. Por eso, mi convicción plena es que todos los servicios públicos tenemos que estar dispuestos para colaborar en el cuidado de la comunidad”, enfatizó.

“En estos días he tomado la decisión de prepararme para poder competir para la jefatura de gobierno el año que viene. Tengo un compromiso muy grande y una evolución positiva de lo que significa este Gobierno con Horacio a la cabeza, pero también espero poder aportar a la ciudadanía una alternativa humanista de lo que la sociedad necesita en este momento y una reconstrucción de los vínculos sociales, que nos da el bienestar y la capacidad de atravesar momentos difíciles”, añadió el funcionario.

Finalmente, destacó que su objetivo es “aportar ese diferencial sobre una metodología de trabajo de un gobierno que acompaño y valoro, y es por eso que he tomado la decisión de prepararme para ofrecerla a la ciudadanía esta alternativa”.

Durante el acto de hoy, Rodríguez Larreta elogió a Quirós y aseguró que le gustaría que un referente del PRO se queda con su silla. “Es un lujo y un orgullo que haya varios miembros del gabinete de la Ciudad, de nuestro equipo, que tengan la potencialidad de seguir adelante con la transformación que estamos llevando adelante”.

“Es un orgullo trabajar con Fernán. Ha demostrado toda su capacidad profesional, su calidad humana, su entereza, durante la crisis sanitaria más grande que tuvimos en el último siglo. Es un orgullo cómo lideró todo el sistema de salud durante la pandemia”, enfatizó Larreta.

El jefe de gobierno destacó la importancia de contar entre sus filas con precandidatos como Acuña, quien defendió las escuelas abiertas ante el embate del gobierno nacional; Jorge Macri, que tiene experiencia de gestión a nivel local y municipal. Y pensando en gente más joven, destacó a Ferrario, actual vicepresidente primero de la Legislatura.

Asimismo, también mencionó a los precandidatos de Cambiemos entre los que incluyó a Lousteau, López Murphy y Roberto García Motirán. Sin embargo, insistió: “Mi predilección está en los candidatos del PRO”.

