Recrudece la pelea en el PRO porteño: se lanzará Fernán Quirós como candidato a jefe de Gobierno

Fernán Quirós admitirá en las próximas horas que “empezará a prepararse” para la candidatura a jefe de Gobierno porteño en 2023 y así se recalentará la interna del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que tendrá un nuevo postulante para ese cargo que se sumará a Jorge Macri, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario.

El lanzamiento electoral del ministro de Salud también impactará en la relación de Horacio Rodríguez Larreta con el senador nacional Martín Lousteau, el candidato de la UCR en el distrito, que encabeza las encuestas y mantiene un acuerdo político con el jefe de Gobierno que se presta a suspicacias entre los “halcones” del PRO, quienes lo acusan de haber pactado “entregarle la Ciudad” al radicalismo. Las especulaciones se renovaron luego de que Lousteau participó hoy de la reunión de gabinete de los miércoles que se realiza en Uspallata 80, invitado por Larreta.

Quirós y Rodríguez Larreta compartirán este jueves, a las 8, la inauguración de un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) en Villa Luro y cuando termine tiene previsto responder afirmativamente al interrogante acerca de su candidatura, sobre la que se comentó mucho, pero de la que hasta ahora no había demasiadas certezas porque trascendió que el ministro porteño no estaba convencido de saltar a la escena electoral para competir contra dirigentes importantes de Juntos por el Cambio.

Así, Quirós se sumará a un extenso abanico de candidatos del PRO, que se multiplicaron cuando Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, aceptó posar con Patricia Bullrich para que le diera su respaldo como postulante a jefe de Gobierno, un gesto motorizado por Mauricio Macri que irritó al larretismo y que provocó que desde este sector apuraran el lanzamiento de otras figuras para el mismo cargo.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ya había lanzado su candidatura y comenzó a buscar apoyos para convertirse en “la primera mujer en gobernar la Ciudad” e incluso tuvo la semana pasada un sugestivo encuentro con Mauricio Macri, quien apoya la postulación de su primo.

El ex presidente no cree que Quirós sea un buen candidato para la Ciudad, sobre todo porque no le reconoce lazos fuertes con el PRO, aunque cerca de Larreta replican que, gracias al trabajo realizado durante la pandemia, el ministro de Salud es el dirigente con mejor imagen en el distrito porteño.

Molesto por la foto Jorge Macri-Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta sumó en sus declaraciones públicas a más postulantes para relativizar el peso del acuerdo electoral de su adversaria interna e incluso mencionó a Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura porteña, un “tapado” que no estaba en las especulaciones previas y que también fue un gesto hacia María Eugenia Vidal, de quien el joven legislador de la Ciudad, segundo en la sucesión porteña, es uno de sus mejores amigos.

Larreta no dejó de mostrarse con Lousteau en las últimas semanas y acrecentó las sospechas de los “halcones” del PRO de que ambos rubricaron un acuerdo mediante el cual el jefe de Gobierno le daría su apoyo para sucederlo a cambio del respaldo de la UCR porteña al proyecto “Horacio presidente”.

En el larretismo desmienten cualquier tipo de pacto para “entregar” la Ciudad al radicalismo y contraatacan con el menú de los cuatro candidatos del PRO que, a su juicio, deberán caminar el distrito para determinar quién está en mejores condiciones de enfrentarse a Lousteau en las PASO.

Allegados a Lousteau negaron que el lanzamiento de Quirós impacte en su relación con Rodríguez Larreta y descataron que el senador de la UCR tiene muy buena relación con el ministro porteño.

Macri está convencido de que Rodríguez Larreta juega en favor de un acuerdo con Lousteau y la UCR, y que por ese motivo se resiste a bendecir a su primo, a quien considera el mejor candidato del PRO, hasta tal punto que designó a Fernando de Andreis, uno de sus principales colaboradores, como jefe de campaña de Jorge Macri en la competencia por la Jefatura de Gobierno en 2023.

Nadie cree, de todas formas, que el postulante del PRO surja de las PASO porque las cuatro candidaturas dividirán el voto propio y favorecerán un triunfo de Lousteau. La definición sería mediante un acuerdo entre los líderes del PRO o sobre la base de lo que digan las encuestas.

Jorge Macri aclaró que había recibido el apoyo de Bullrich, pero que él no había respaldado su candidatura presidencial, pero en el larretismo su foto con la jefa del PRO fue considerada un “acto de traición” y, si bien el ministro de Gobierno mantendrá su puesto estratégico, quedó virtualmente congelado en la estructura de poder porteña y afuera del círculo de decisiones del larretismo.

Quirós se suma al póker de candidatos del PRO para la sucesión de Rodríguez Larreta y recalentará la interna del partido y de todo Juntos por el Cambio, justo cuando se pensaba que, por el contrario, el Mundial de Fútbol iba a paralizar las peleas opositoras. Ahora, seguramente van a recrudecer.

