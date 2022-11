Diputados aprobó que los médicos que realizan más de cuatro guardias por mes no paguen Ganancias

La Cámara de Diputados dio media sanción a la exención de impuestos para trabajadores de la salud

La Cámara de Diputados dio hoy media sanción por unanimidad al proyecto de ley que beneficia a los trabajadores de la salud que realizan más de cuatro guardias por mes, para que no paguen el impuesto a las Ganancias por los ingresos que excedan ese tope. Obtuvo 223 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.

El proyecto fue presentado por Daniel Gollan, ex ministro de Salud nacional y bonaerense, y modifica el artículo 20 bis del impuesto a las Ganancias (Ley 20.628). Según detalló el diputado del Frente de Todos, en Argentina hay 4.600 centros de salud, que tienen internación, pero actualmente las guardias “no se están cubriendo, y es un problema sanitario de salud pública serio, que afecta a todos los sectores; todas las obras sociales son afectadas”.

En ese sentido, explicó que los profesionales de la salud comienzan a pagar el tributo al cubrir más de cuatro guardias y por lo tanto “no las quieren hacer y no se pueden cubrir”.

Y continuó: “Hay ausentismo; los directores de los hospitales se quedan sin cubrir las guardias, nadie quiere reemplazar; aparecen prácticas de pagar en negro, algo que tampoco es nada sano, pero a veces no queda otra alternativa”.

La diputada de Evolución Danya Tavela explicó que su bloque acompañó el proyecto porque significa un “alivio fiscal” para un sector y porque permite dar respuestas a quienes tienen la responsabilidad de gestionar el sistema de salud de sus provincias y municipios, que corren riesgo de colapsar ante las licencias festivas y estivales.

Daniel Gollan, ex ministro de Salud de la Nación

Sin embargo, denunció que se trata de un nuevo “parche” que genera efectos distorsivos en el impuesto a las Ganancias en las distintas actividades económicas. “La no actualización automática del mínimo no imponible, la no actualización automática de las deducciones y la no corrección de las escalas nos llevan a este problema sistemático en todas las actividades económicas que se llevan adelante”, dijo Tavela.

“El que la quinta guardia no esté gravada en las ganancias no soluciona nada de fondo, pero es un justo alivio. Para la Coalición Cívica, el salario no tiene que tributar ganancias, y las guardias son parte del salario médico”, agregó Rubén Manzi.

El diputado oficialista Sergio Palazzo, secretario general del sindicato La Bancaria, señaló que el debate “se puso interesante” porque empezó a discutirse si el salario es o no Ganancia.

“Me parece muy bien que pongamos en discusión este punto. He escuchado diversas voces, de distintos espacios, repetir algo que quienes venimos de la militancia sindical sostuvimos siempre: el salario no es ganancia”, dijo.

“Qué bueno que ahora lo digamos, porque algunos que lo expresaron, cuando fueron gobierno, incorporaron 1.200.000 trabajadores a pagar ganancias”, denunció en referencia a la gestión de Juntos por el Cambio. Palazzo fue uno de los diputados del Frente de Todos que votó en contra de que paguen Ganancias los miembros del Poder Judicial.

