“Banquen la parada, no huyan como cucarachas”, fuerte cruce entre De Loredo y Santoro en Diputados

El diputado opositor Rodrigo de Loredo pidió hoy una cuestión de privilegio porque aseguró que la lógica del kirchnerismo que intenta ser “oficialismo y oposición” al mismo tiempo vulnera la representación democrática y protagonizó un tenso cruce con Leandro Santoro, del Frente de Todos.

En su intervención el presidente del bloque Evolución Radical, recordó que el escritor Franz Kafka le dedicó dos libros emblemáticos a la burocracia estatal. En esa línea, luego calificó al gobierno del Frente de Todos como “kafkiano”.

“Las obras El castillo y El proceso reflejan lo que agradezco al diputado Leandro Santoro que puso en evidencia, un gobierno que está dispuesto a crear Secretarías y burocracia para contener políticamente”, dijo De Loredo, que también felicitó a Santoro por rechazar el ofrecimiento.

Se refería a la entrevista que le realizó Alejandro Fantino en radio Neura en la que Santoro reveló detalles de la organización del Gobierno en 2019. Al no se tenido en cuenta para ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo, Santoro contó que le mandó un mensaje al Presidente que decía: “¿Hay lugar para mí en el gobierno?”. Según su relato, la respuesta de Fernández no se hizo esperar: “Vos nunca me pediste nada”. A lo que rápidamente cuestionó: “¿Hay que pedir para estar en tu gobierno? A mí nunca se me hubiese imaginado”.

Luego, el diputado contó que llamó al entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para ver la posibilidad de conseguir algún puesto. “Santiago me dijo que me iban a armar una secretaria y yo le dije ‘ni en pedo’. Me dolió que no hayan pensado en mí. Se lo dije a Alberto y me respondió que no se lo pedí”, indicó al brindar detalles de lo sucedido.

“Kafka tiene otro libro, La metamorfosis, en el que Gregorio Samsa empieza a transformarse en cucaracha. Y al ver esos actos en los que plantean ‘Vamos a volver’ del gobierno en el que están, confunden a la gente y vulneran la representación democrática”, continuó De Loredo.

Y agregó: “Les quiero decir algo sentidamente: banquen la parada, no huyan como cucarachas cuando caen en desgracia”.

A su turno, Santoro dijo que no pretendía antagonizar con el diputado de Evolución pero pidió la palabra para aclarar sus dichos en la mencionada entrevista. “Yo efectivamente contó que cuando el Gobierno se estaba organizando, el jefe de Gabinete me preguntó si me interesaba formar en un cargo de secretaría o sub secretaría”, explicó Santoro.

Luego detalló que “el gobierno de Macri había desarmado el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud”. Por eso, según Santoro,

“Lo que se estaba haciendo era reorganizar el organigrama del Estado porque lo que se necesitaba hacer era pensar una modelo de organización de acuerdo al modelo de país que teníamos. No era ningún tipo de desarrollo kafkiano, sino la necesidad de poner en pie un gobierno que se haga cargo de los problemas de los argentinos”, concluyó.

