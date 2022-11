Leandro Santoro reveló que hace cuatro meses no habla con Alberto Fernández: “Me dolió que no hayan pensado en mí”

Leandro Santoro, diputado nacional de Frente de Todos

Leandro Santoro era uno de los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández al inicio de la gestión, pero en las últimas horas reveló que no habla Presidente desde hace cuatro meses y que está “dolido” porque no lo tuvieron en cuenta para integrar su gabinete.

Entrevistado por Alejandro Fantino en radio Neura, admitió que no sabe con certeza por qué dejaron de hablarse y cuando la semana pasada le escribió por Whatsapp nunca le contestó. “Capaz tiene mil cosas”, afirmó. “Si le escribo ahora y le insisto seguro me contesta, tampoco quiero romper las pelotas”, agregó el legislador.

Por otro lado, Santoro recordó que se acercó al Presidente cuando ambos estaban en diferentes partidos políticos, cuando él era candidato de Cristina Kirchner y Alberto Fernández el jefe de campaña de Florencio Randazzo.

Incluso, dijo que se puso “muy contento” cuando se amigó con Cristina porque pensaba que “era un tipo que le iba a aportar mucho al proyecto”. Lo que nunca imaginó es que se convertiría en el candidato a presidente del Frente de Todos y que Cristina daría un paso al costado para mantener la unidad.

Durante la campaña de 2019, Santoro se mostró muy cerca de Fernández e integraba su mesa chica. “Contá conmigo para lo que necesites”, le había dicho en ese momento. Pero todo cambió a los 15 días de ganar las elecciones. “A mí me dejaron de llamar”, admitió.

“Se decía que Santoro iba a ser Viceministro, Jefe de Gabinete, Vicejefe de Gabinete”, rememoró. “Hay un punto donde se gana la elección y empiezan los posicionamientos personales de todos. Pensé que iba a ser Viceministro y no me llamaron”, reprochó.

Leandro Santoro no tiene diálogo con el presidente Alberto Fernández desde hace 4 meses. "Me dolió que no hayan pensado en mí", dijo en alusión a que no fue convocado para integrar su Gabinete

Al no ser tenido en cuenta, Santoro relató que le mandó un mensaje al Presidente que decía: “¿Hay lugar para mí en el gobierno?”. Según su relato, la respuesta de Fernández no se hizo esperar: “Vos nunca me pediste nada”. A lo que rápidamente cuestionó: “¿Hay que pedir para estar en tu gobierno? A mí nunca se me hubiese imaginado”.

Luego, el diputado contó que llamó al entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para ver la posibilidad de conseguir algún puesto. “Santiago me dijo que me iban a armar una secretaria y yo le dije ‘ni en pedo’. Me dolió que no hayan pensado en mí. Se lo dije a Alberto y me respondió que no se lo pedí”, indicó al brindar detalles de lo sucedido.

<b>Polémica por las PASO</b>

Por otro lado, Santoro habló sobre la discusión en torno a la eliminación de las PASO. “No tiene chance, no hay posibilidad”, aseguró.

Esta propuesta, que impulsa un sector del Frente de Todos, parece lejos de concretarse pese a la presión del kirchnerismo y de los gobernadores del PJ. Ayer, al cumplirse 10 días de la presentación en el Congreso del proyecto de ley que propone la derogación de las elecciones primarias, el mismo grupo de diputados riojanos que lo presentó decidió dar de baja su iniciativa.

“Me parecía difícil que llegara a tratarse en el recinto”, admitió Santoro, esta vez al ser entrevistado en radio La Red. “No hay condiciones para modificar las reglas de juego en el Parlamento”, dijo.

Bajo la excusa de la “institucionalidad” y de no “no tergiversar los procesos electorales en marcha”, el Jefe de Estado está convencido de que las PASO son la mejor herramienta para que las candidaturas del FdT no se decidan en una mesa chica comandada por Cristina Kirchner, y de la que él seguramente no participe porque a ese sector le molesta su decisión de ir por la reelección.

“No veo clima para dar ese debate en el Parlamento. La modificación de las reglas electorales merece un consenso mayoritario. Si la oposición no esta de acuerdo faltando 6 meses para el cierre de listas era muy imprudente insistir con eso”, aseveró Santoro.

“No veo clima para dar ese debate en el Parlamento", dijo Santoro sobre la eliminación de las PASO

Para el diputado, esa iniciativa iba lesionar a todos los partidos políticos por igual, en momentos donde todos atraviesan un feroz enfrentamiento por las candidaturas de 2023. “Juntos por el Cambio tiene una carrera dispuesta a resolver sus conflictos internos en el marco de una PASO y eso le hubiese significado a ellos una alteración entendible en las reglas de juego”, sentenció.

Para él “era algo que se instalaba a través de algunos operadores en los medios” y no una discusión que se diera en las comisiones o el recinto. “Eliminar las PASO podría causar un enorme daño a la política. Esto aleja a la política de la gente”, enfatizó el diputado.

El proyecto había sido presentado por el diputado Luis Di Giácomo, de la Fuerza Juntos Somos Río Negro y que habitualmente juega aliado con el oficialismo, inmediatamente después de que Diputados diera media sanción al Presupuesto 2023. Lo curioso es que ya tenía giros a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

