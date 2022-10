Un ministro de Axel Kicillof que responde a Sergio Massa también respaldó la suspensión de las PASO

Jorge D'Onofrio

El debate por la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) sigue instalándose con opiniones varias en la dirigencia política. En el Frente de Todos aún no hay una posición unificada, pero ya hay sectores que traccionan su suspensión. Uno de ellos es el Frente Renovador que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, quien posicionado sobre el gasto que implica en época de búsqueda de equilibrio fiscal y ahorro argumentan que se podría prescindir por esta vez del proceso electoral primario e ir directamente hacia una elección general. Este jueves, el ministro de Transporte bonaerense y uno de los puntales políticos del FR en la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, también trazó este diagnóstico.

“Hace muchísimos años que vengo sosteniendo que es un gasto innecesario, no porque el sistema sea malo, sino porque la idiosincrasia de los partidos políticos hace que no sirva mucho”, dijo el ministro que integra la gestión de Axel Kicillof. D’Onforio deslizó también que “la gran mayoría de las PASO siempre termina con un candidato único o alguno testimonial”, y que “en la situación económica que estamos viviendo hoy me parece que ese dinero puede ser invertido en otra cosa y aquellos partidos políticos que tengan necesidad de dirimir candidatos a través de una elección interna lo puedan hacer”.

“A través de una letra de la ley es más que suficiente. En vez de que sean obligatorias, que sean optativas para los partidos políticos como por ejemplo tiene hoy la provincia de San Luis”, aseguró el ministro tras encabezar el acto de firma de convenio con Universidades del interior de la provincia para implementar el Boleto Estudiantil. Una actividad de la que también participó el propio Kicillof; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el titular de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni y la titular de Juventud bonaerense, Ayelén López.

Justamente, Larroque -otro ministro bonaerense- también había considerado el martes que las PASO no se utilizaban con el objetivo con el que fueron creadas. “Hay un debate de trasfondo y filosófico”, ya que “su espíritu original no resultó como se había previsto”. “No sé si es por una cuestión cultural, pero en muchos casos es un instrumento que no se utiliza”, había dicho uno de las figuras centrales de La Cámpora.

Andrés "Cuervo" Larroque

Por su parte, D’Onforio también intentó correr el tema de la especulación política del debate sobre la realización de las Primarias 2023. “Si tuviéramos que hablar de la especulación política, al oficialismo le sirvió porque mejoró su performance hacia la elección general”, aseveró el funcionario provincial. “Sería muy berreta estar hablando de que si alguno le viene mejor o peor. La verdad es que a algunos los beneficiará a otros no”, agregó.

Cuando fue consultado sobre el tema, el gobernador bonaerense había reconocido que “es un debate que se está dando”, pero que para pensar en la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires habría que esperar qué sucedería en el Congreso. Sucede que PBA tiene su propia normativa de elecciones primarias que establece que van enganchadas a los comicios nacionales para elegir presidente y diputados y senadores nacionales. “Nosotros venimos pegados al gobierno nacional, a la PASO nacional por nuestra ley de PASO, con lo cual es un debate que se tiene que dar en el Congreso de la nación, porque ahí veríamos qué ocurriría si el Congreso decide suspender las PASO de este año o lo que decida”.

La provincia de Buenos Aires debe entonces pasar por la Legislatura para modificar el calendario electoral 2023. Sin embargo, para el oficialismo la cuenta no será sencilla. Si no llega a algún tipo de acuerdo con la oposición las chances son nulas. Sucede que en la Cámara de Senadores de la provincia, Juntos tiene la misma cantidad de bancas que el Frente de Todos (23 escaños cada fuerza) y el oficialismo necesitaría de al menos un opositor para conseguir el quórum. Además, también debe convencer a todos los sectores propios de que la mejor opción es suspender las PASO. El tema está instalado en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, en una reunión del bloque de senadores oficialistas que preside Teresa García uno de los puntos de debate fue qué posición tomar en caso de que ingrese un proyecto que posponga las Primarias.

SEGUIR LEYENDO: