Quién es el sindicalista que está detrás del conflicto que tiene en vilo a la industria de neumáticos

El conflicto entre las empresas que fabrican neumáticos en el país y los líderes sindicales de este sector sigue en pie y hoy habrá una reunión clave para intentar encontrar una solución. Los paros y bloqueos sindicales ya ocasionaron la pérdida de producción de al menos 1,3 millones de neumáticos, escasez, encarecimiento y contrabando de neumáticos desde países vecinos y aumento de las importaciones.

El conflicto escaló en la ultima semana y el gremio decidió tomar por dos días la sede del ministerio de trabajo en la calle Callao de la Ciudad de Buenos Aires. Pero quién está detrás de este plan de lucha que afecta a consumidores, empresas y miles de trabajadores. Alejandro Crespo es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y la cabeza visible de la protesta.

“En la lucha para ganarle a la patronal aparecemos con la barba más larga, descuidados, a los cuatro o cinco días perdemos un par de kilos, que a veces nos viene bien”. Esa confesión fue hecha por un sindicalista y, aunque podría ser de ahora, data de junio del 2019 durante un seminario por los 50 años del Cordobazo, titulado “El clasismo en los sindicatos. Pasado y Futuro”.

“Los obreros dentro de su ADN tienen el cordobazo, la experiencia de lucha que puede desatar una gran reacción de los trabajadores en defensa de sus intereses”, analizó Crespo en otra parte de su discurso en aquél seminario. Mientras el sindicalista disertaba, a su lado estaba Néstor Pitrola, referente del Partido Obrero que en 1969 fue uno de los estudiantes que integró esa revuelta obrera y sindical en Córdoba.

Esa idea de Crespo fue casi premonitoria de la actualidad del Sutna y condensa su idea y carrera política-sindical, marcada por su trabajo en la empresa Fate y la militancia trotskista en el Partido Obrero.

El recorrido político y gremial del líder del Sutna

Crespo llegó a la secretaría general del sindicato en 2016, luego de ganarle las elecciones con el 56% de los votos a Pedro Wasiejko, quien conducía neumáticos hacía 15 años.

Wasiejko era cercano a Hugo Yasky, el titular de la CTA, por lo que su derrota en el Sutna implicó una pérdida central dentro del sindicalismo kirchnerista. Al mismo tiempo, el triunfo de Crespo significó una conquista clave para la izquierda clasista.

El titular de neumáticos considera que la lucha, la acción directa y las medidas de fuerza -como parar una planta de Fate o tomar el Ministerio de Transporte- son prácticas legítimas

Trotskista de formación ideológica, el titular de neumáticos considera que la lucha, la acción directa y las medidas de fuerza -como parar una planta de Fate o tomar el Ministerio de Transporte- son prácticas legítimas de la actividad política.

Esa concepción la reflejó en una anécdota que contó en una charla que dio en la Facultad de Sociales de la UBA, en mayo de 2016. “Una vez le paré una hora la planta a la patronal (Fate) y después me llegó una carta documento diciendo que le debía $2 millones a la empresa y me sugería que se los pague. No se los pagué”, rememoró Crespo ante los estudiantes y sentenció: “Lo importante de esto es que cada asamblea que hacemos tiene sus implicancias”.

El sindicalista nació el 12 de noviembre de 1975 y en 2004, a los 29 años, empezó a trabajar en Fate, la empresa neumática. Desde entonces, su carrera política y sindical se desarrolló entre asambleas, plenarios y congresos partidarios en los que con frecuencia se citaban textos como el Manifiesto Comunista de Karl Marx y La Revolución Permanente de León Trotsky, dos libros de cabecera dentro del Partido Obrero (PO).

Protesta del Sindicato del Neumático

Afiliado al PO, Crespo es cercano a dirigentes como Pitrola, Romina Del Pla, Eduardo Belliboni y el Pollo Sobrero. Por el peso que tiene, el Sutna es uno de los principales sindicatos que conduce la izquierda.

El sindicato de neumáticos es un gremio que data de 1952 y que actualmente cuenta con alrededor de 5000 afiliados en todo el país. La mayor parte de sus trabajadores son empleados de las empresas Fate, Bridgestone y Pirelli, principales marcas fabricantes de cubiertas en Argentina. Dentro del PO definen al Sutna como un sindicato “clasista, antiburocrático y de lucha”.

El ascenso en el sindicalismo

Desde su ingreso a Fate, Crespo fue delegado de planta, titular de la seccional San Fernando a partir del 2012 y, desde 2016, secretario general del sindicato en todo el país.

Alejandro Crespo (47), el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que el jueves pasado tomó el Ministerio de Trabajo de la Nación (Luciano Gonzalez)

En 2007 impulsó la recuperación de la seccional de San Fernando del gremio. Al año siguiente, en Fate se desató una crisis sindical. Una parte de los trabajadores comenzó a revisar sus recibos de sueldo y realizaban reclamos por descuentos que les aplicaban por el impuesto a las ganancias. Crespo fue el principal impulsor de esas movilizaciones.

Ese caldo de cultivo devino en el crecimiento y posicionamiento como referente entre los afiliados a neumáticos. En 2012, la Lista Negra, -integrada por Crespo-, ganó la conducción de la seccional San Fernando. Cuatro años después, el sindicalista combativo destronó a Wasiejko y se convirtió en secretario general nacional.

Durante su gestión en el Sutna, Crespo institucionalizó el mecanismo de asambleas para deliberar sobre las decisiones del Sutna. Fue un gesto que lo desmarcó de la conducción Wasiejko, quien obturaba esa práctica.

El conflicto en el sector de neumáticos comenzó en mayo, al finalizar una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo

Con el apoyo de facciones peronistas del gremio, el año pasado fue reelecto con más del 73% de los votos. Crespo logró imponerse en todas las seccionales.

Cuál es el reclamo actual

El conflicto en el sector de neumáticos comenzó en mayo, al finalizar una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Se da en el marco de la discusión paritaria 2021-2022.

El Sutna exige un aumento del salario real, que implicaría un 15% sobre los salarios. Además, exigen el pago del 200% sobre las horas trabajadas durante los fines de semana.

Luego de varias discusiones y audiencias, con bloqueos mediante a las plantas de fabricación, el paroxismo del conflicto fue el jueves, cuando 9 dirigentes de Sutna tomaron una oficina del cuarto piso de la cartera de Trabajo, ubicada en Callao al 100.

El viernes, Moroni se presentó ante la Justicia y logró que los gremialistas sean desalojados. Para buscar una solución al conflicto, el ministro convocó a las partes a una reunión para hoy a las 11, en el Ministerio.

A raíz de la disputa, Bridgestone anunció que cerrará temporalmente todas sus operaciones en el país y Pirelli advirtió que la situación llevaría a la paralización total de la planta.





