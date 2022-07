La oposición criticó las medidas que anunció Silvina Batakis y desmintió algunas de las frases que pronunció

La oposición salió a desmentir algunos de los dichos de Batakis y criticar las nuevas medidas

A una semana de asumir como ministra, y luego de mantener reuniones con las empresas productoras de alimentos de consumo masivo, Silvina Batakis presentó las primeras medidas de su gestión. Lo hizo acompañada por miembros de su propio equipo y junto a funcionarios nacionales cuyos roles tienen impacto en la economía: Miguel Pesce (Banco Central), Daniel Scioli (Producción), Mercedes Marcó del Pont (AFIP), Julián Domínguez (Agricultura) y Matías Lammens (Turismo).

Tras su discurso, donde descartó una devaluación y anunció una serie de medidas que apuntan a garantizar el equilibrio fiscal y frenar la suba de los precios, desde la oposición salieron a responder sus declaraciones con duras críticas .

Con un hilo de Twitter, el diputado liberal Javier Milei arremetió de manera contundente contra la funcionaria nacional: le pidió que “deje de humillarse en público” y que pare de “arruinarle la vida a los argentinos”.

Tuit de Javier Milei

“El desprecio por el análisis económico por parte de Batakis es exasperante”, comenzó sus cuestionamientos el economista. “Me sorprenden esos chantas con credencial de economistas, grupo en el que está Batakis, que te dicen que el tipo de cambio real está en equilibrio. ¿Acaso el drenaje de reservas y la falta de dólares infringida por el CEPO que ha impuesto el BCRA no les rompe los ojos? ”, se preguntó Milei.

Para el diputado nacional, “después del cachetzo que le ha dado el mercado durante la última semana, el discurso es un intento por parte de la Ministro de arropar con palabras lindas conceptos espantosos”. Y sentenció que no solo “repite el modelo del fracaso” sino que “su desprecio por la teoría económica es exasperante”.

Tuit de Ramiro Marra

En la misma sintonía se expresó el legislador liberal de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, quien advirtió que el discurso de la funcionarioa no fue bien recibido en los mercados. “ Habla Batakis, caen los bonos. El kirchnerismo es inversamente proporcional al crecimiento económico argentino” , sentenció.

Tuit de Martín Tetaz

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, desmintió algunos de los dichos de la Ministra: “ Es mentira que en el mundo se haya triplicado la inflación por la guerra, como dijo Batakis. La inflación se aceleró antes por el boom de estímulos monetarios. El efecto de la guerra fue marginal (alrededor de un punto porcentual)”, señaló.

Tuit de Carolina Píparo

Lejos de mirar los datos duros, la diputada liberal Carolina Píparo apeló a la ironía para referirse a la lucha contra la inflación que pretende dar Batakis, quien utilizó esta frase: “No vamos a permitir el aumento de precios por especulación como pasó esta semana”. Frente a esta promesa, Píparo cuestionó: ¿Cómo sería esto en la práctica? Los va a asesorar (Guillermo) Moreno?

Tuit de Sabrina Ajmechet

Al escuchar que la Ministra anunció la creación de un comité Asesor de Análisis de la Deuda Soberana en Pesos y rechazó la posibilidad de defaultear los bonos en moneda local, la diputada de Juntos por el Cambio, Sabrina Ajmechet fue lapidaria: “Comité asesor de deuda, misma técnica que el General: cuando no quieren resolver algo crean una comisión”.

Desde la Coalición Cívica, el diputado porteño Hernán Reyes se mostró “cansado de los caprichos del Gobierno” y señaló: “Desde el primer día, cuando a Alberto se le ocurrió anular la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, venimos denunciando y haciendo presentaciones. Dos años y medio después, Batakis decide llamar a un concurso para integrarla. Buena noticia, sí. Tardaron demasiado y fue muy costoso para los argentinos”. Además, dijo que “la crean pensando que van contra los privados, pero el que más distorsiones generó en el mercado de competencia fue el propio Gobierno”.

Tuit de Silvana Giudici

La ex funcionaria macrista Silvana Giudici sostuvo que en el afán de culpar a la oposición por la crisis económica que atraviesa el país, Batakis mintió al afirmar que se emitieron 100 mil millones de dólares durante el gobierno anterior. “Error o burrada deslizada entre la falta de consistencia de las medidas que está anunciando. Más de lo mismo al borde del abismo” , indicó la ex Presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones.

Tuit de Luis Etchevehere

Otro de los ex funcionarios que se expresaron por Twitter fue Luis Etchevehere, ex titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien contradijo a Batakis al afirmar que no hay récord de exportaciones. “ Hoy está PROHIBIDO exportar más de 10M de toneladas de Trigo y 20 M de toneladas de maíz. Además esta PROHIBIDO exportar el 22 % de los cortes de la media res”, recordó el también ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Tuit de Gerardo Milman

En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, sentenció que la propia interna del gobierno les va a hacer estallar su idea del déficit cero. “Si no la resuelven todo esto es la nada misma. Ministra Batakis, pídales que se pongan de acuerdo si quiere hacer algo por los argentinos”, escribió en sus redes sociales.

