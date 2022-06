En medio del reclamo por la falta de infraestructura, Kicillof recorrió obras en escuelas y Sileoni contuvo a la oposición

Kicillof en la Primaria 1 de Trenque Lauquen con el intendente Miguel Fernández (Gobierno PBA)

El fuerte reclamo por la suspensión de clases que semanas atrás se dio en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires por problemas en el suministro de gas producto de las bajas temperaturas cobró vuelo político y este martes pareció entrar -en principio- en un proceso de entendimiento entre el oficialismo y la oposición tras una reunión que el titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, mantuvo con los legisladores del oficialismo y la oposición que integran la comisiones de Educación en la Cámara de Diputados y Senadores.

Es que cuando empezaron a suspenderse las clases o retrasar el horario de inicio escolar, desde distintos sectores cuestionaron la deficiencia de infraestructura en algunas escuelas. En redes hubo lluvia de críticas que se convirtieron en pedidos de informes en la Legislatura que forzó al gobierno a dar algún tipo de respuesta . Sileoni optó por invitar a los integrantes de las comisiones de Educación de ambas cámaras legislativas. “Es un gesto que muestra un cambio en lo que era la gestión anterior”, describió un diputado de Juntos ante la consulta de Infobae. Hacía referencia a la conducción de Agustina Vila al frente de la cartera educativa, hoy a cargo de la Secretaría General de Gobierno.

“En el diagnóstico hay coincidencia. Nuestra voluntad de trabajar y contribuir para fomentar una política pública que logre revertir el daño ocasionado estuvo y estará. Esperamos que esa voluntad también se vea reflejada en quienes deben tomar decisiones ejecutivas”, aseguró a este medio la diputada por la UCR, Vanesa Zuccari.

Durante más de tres horas, Sileoni y parte de los subsecretarios explicaron lo hecho sobre todo desde el final de la pandemia a esta parte. El gobierno ponderó la revinculación escolar. Sostienen que había 300 mil estudiantes que cortaron su vinculación con la escolaridad y ahora ese número se reduce a 30 mil. “ Marcamos la necesidad de que se vaya a buscar a esos chicos ”, le dijo a Infobae el legislador de Evolución Radical y vicepresidente de la comisión de Educación, Pablo Domenichini. El diputado celebró el encuentro. “Llegamos con expectativas y nos vamos satisfechos. Ponemos en valor este tipo de encuentros, más allá de las diferencias son los ámbitos necesarios para trabajar en el mejoramiento del sistema escolar”, sostuvo.

El titular de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni durante la reunión con legisladores (Foto: Educación PBA)

“Marcamos la enorme preocupación que nos sigue generando los 300 establecimientos educativos sin calefacción y suspensión de clases. Le pedimos que se planifique este tema y se trabaje durante el receso de invierno. Ahora vamos a constatar con la información que tenemos nosotros para ver si son los mismos”, agregó Dominichini.

“ Estamos con una gran cantidad de escuelas trabajando para que tengan jornada completa, en otras un sexto día de clases los sábados . La discusión no es cantidad o calidad. Necesitamos mucha cantidad y mucha calidad, y estamos en ese proceso”, dijo Sileoni sobre otro de los puntos que la oposición puso en foco y que tiene que ver con los resultados de las evaluaciones Aprender 2021, realizadas en alumnos de 3° y 6° grado de escuelas primarias. Días atrás se dieron a conocer los resultados que evidencian un retroceso en Lengua, ya que sólo fueron aprobados -con nivel avanzado y satisfactorio- el 56,9% de los evaluados, lo que marcó una caída de 18,6 puntos porcentuales en relación a 2018, dos años antes de la pandemia de COVID-19 y una caída -aunque más leve- en Matemática donde se registró un 54% de aprobados -con nivel avanzado y satisfactorio-, lo que expuso un retroceso de 2,4 puntos porcentuales en relación a los de 2018.

“Una de las mayores problemáticas que planteamos fue respecto al monto que se destina al Servicio Alimentario Escolar (SAE), exigimos su aumento ya que consideramos que es insuficiente el monto actual para cubrir todas las necesidades nutricionales de los chicos y chicas”, dijo tras la reunión la senadora por el PRO y vicepresidenta de la comisión de Educación, Aldana Ahumada. Además pidió que se incluya educación financiera dentro de los contenidos escolares.

El plan es que este tipo de reuniones continúen en el tiempo con la idea de esquivar la coyuntura política. A vece se logra y otras no tanto. Ante las críticas que había despertado la situación del gas en escuelas, el gobernador Axel Kicillof había dicho -desde un acto en una escuela en Lomas de Zamora- que no iba a contestar “chicana con chicana” si no que lo haría con “hechos y realidades como esta escuela y las obras de infraestructura escolar que estamos llevando a cabo en toda la provincia”.

Kicillof en Trenque Lauquen

Este martes, mientras Sileoni contestaba preguntas de la oposición, el gobernador recorría el interior bonaerense. El mandatario estuvo en tres distritos gobernados por otro signo político: Trenque Lauquen, Rivadavia y Florentino Ameghino. En Trenque Lauquen inauguró las obras de refacción integral del edificio de la Escuela Primaria N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento” y dijo: “Cuando asumimos, sabíamos que veníamos de una etapa de muchas promesas incumplidas y de años de falta de mantenimiento en la infraestructura escolar: no prometimos las obras, sino que establecimos a la educación como una de nuestras prioridades”.

De aquel distrito de la Cuarta sección electoral se llevó el acompañamiento en política de infraestructura escolar del intendente Miguel Fernández. El jefe comunal, que además es el presidente del foro de intendentes de la UCR, aseguró que “el programa Escuelas a la Obra, que puso en marcha el Gobernador desde fines de 2019, funcionó y ha sido exitoso tanto en Trenque Lauquen como en todos los municipios, más allá de los signos políticos de sus autoridades”. Ya se firmaron 18 convenios por 200 millones de pesos que se repartieron entre más de 30 obras de infraestructura escolar”, dijo y agregó: “Este plan es muy importante y tiene que continuar porque es en beneficio de la gente”.

Luego, Kicillof se trasladó a Rivadavia -distrito gobernado por el vecinalista Javier Reynoso, pero que participa dentro de Juntos- y recorrió las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 General José de San Martín.

“Ya hemos concluido más de 4 mil obras de infraestructura escolar y construido 82 nuevas escuelas, consolidando el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en toda la provincia de Buenos Aires”, dijo el mandatario a modo de respuesta a la distancia a los planteos de la oposición.

