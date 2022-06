El Gobierno aseguró que el piloto del avión venezolano retenido en Ezeiza no tiene relación con la Fuerza Quds iraní

(Ministerio de Seguridad de la Nación)

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó durante la mañana de hoy que el piloto del avión venezolano retenido en Ezeiza no tiene relación con la fuerza terrorista Quds, un grupo paralimitar de la Guardia Revolucionaria de Irán. “Hay una particular indicación sobre Gholamreza Ghasemi, uno de los tripulantes, que tiene un homónimo con participación en los Quds, en la condición de homónimo, no de otra cosa”, aseguró el funcionario tras participar de una reunión de gabinete en Casa Rosada.

Y agregó: “ El chequeo nuestro, realizado por la Policía Federal, no surge ninguna data que cambie lo que sucedió hasta este momento ”. A su vez, confirmó la ruta de la aeronave antes de aterrizar en Ezeiza: “Venía de Caracas, pasó por Paraguay, y nunca se detuvo el transponder (un sistema de telecomunicación), eso ya está comprobado”.

El ministro ratificó la postura del Gobierno frente a la polémica y las críticas de la oposición. Señaló que todas las reparticiones del Estado funcionaron de manera correcta. “Se han cumplido todos los pasos”, expresó Fernández, al tiempo que confirmó que la aeronave transportaba autopartes “ que ya están en destino y que fueron analizadas como corresponde por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por la Aduana ”.

Noticia en desarrollo