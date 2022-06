Alberto Fernández frente a la suba del riesgo país y la baja de los bonos: “Se va a ir ordenando paulatinamente¨

Alberto Fernández durante la conferencia de prensa que ofreció durante la Cumbre de las Americas en Los Ángeles

(Enviado especial) Alberto Fernández divide sus horas entre la agenda global que plantea la Cumbre de las Américas y la situación económica de la Argentina. El Presidente conversó varias veces con Martín Guzmán -ministro de Economía- y Miguel Pesce -titular del Banco Central- para tener un informe detallado de los mercados locales e internacionales que provocaron una suba del riesgo país y fuerte caída de los bonos argentinos.

“Nosotros esperábamos en esta época que esto fuera a pasar, muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones. Creo que la cosa se va ir ordenando paulatinamente. Y obviamente seguimos de cerca el tema para monitorear y para intervenir si es necesario”, aseguró Alberto Fernández a Infobae y otros medios que cubren su visita a Los Ángeles.

El jefe de Estado se comunicó hoy y ayer con Guzmán para tener la última información sobre los bonos y el riesgo país. También mantuvo su línea abierta con Pesce, titular del Banco Central, que a su vez coordinaba acciones con el ministro de Economía.

“Hable ayer con los dos -por Guzmán y Pesce- y hoy volví a hablar esta mañana”, reveló Alberto Fernández antes de partir a la última sesión de la Cumbre de las Américas.

El Presidente aparecía de buen humor y se prestó a contestar todas las preguntas, durante la conferencia de prensa que ofreció en el piso 24 del hotel Ritz-Carlton. Pero el clima se enfrío unos instantes cuando se le consultó respecto a su relación política con Cristina Kirchner, tras el acto en YPF y la renuncia forzada del ministro Matías Kulfas.

La Vicepresidenta tiene un rol institucional, yo soy el Presidente y tengo un rol institucional, hablamos cuando hace falta que hablemos”, dijo -seco- Alberto Fernández.

Anoche trascendió en el Hotel Ritz-Carlton -adonde se hospeda la comitiva oficial- que Cristina pidió una copia del discurso que el jefe de Estado pronunció en la Cumbre. No lo tenía de antes y nadie la consultó para escribirlo.

Alberto Fernandez y Fabiola Yañez llegan a la cena organizada por Joseph Biden durante la Cumbre de las Américas

“Nosotros no estamos pensando en acotar ningún tipo de gasto en materia social. Argentina está teniendo un crecimiento realmente muy importante y, por lo tanto, no queremos que ese ritmo se frene o se desacelere. La ironía es que la Argentina crece y ese crecimiento demanda dólares para los insumos y, a pesar de que las exportaciones crecen mucho, por momentos se vuelven insuficientes para la cantidad de dólares que reclaman o se necesitan en la industria. Es algo que vamos a ir corrigiendo poco a poco”, aseguró Alberto Fernández cuando se lo consultó sobre el gasto público y las reservas en dólares del Banco Central.

Y agregó respecto a la inflación: “El Fondo ya ha dicho que es necesario recalibrar todo por la inflación que se ha dado en los alimentos en todo el mundo. La inflación de alimentos es un tema que preocupa a todos, hablé de esto con Justin Trudeau y con Jair Bolsonaro. Es un tema de preocupación en el mundo, por lo tanto cualquier acción de recalibración que tengamos que hacer sobre lo que hemos programado tiene más que ver con una iniciativa del Fondo y que nosotros por supuesto compartimos”.

Cuando Alberto Fernández dialogaba con los periodistas, se conoció que Matías Kulfas declaraba como testigo en los tribunales de Comodoro Py. Kulfas renunció como ministro de Producción como consecuencia de sus opiniones respecto al pliego de licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Y el juez Daniel Rafecas lo citó en la causa abierta por presunta corrupción pública.

“Fue a declarar como testigo, Matías es un gran ministro que cometió un error y un error que yo no lo soporto que en off se hable mal de otro. Es más, reniego de los que hablan en off, debo confesar. Es mejor hablar francamente”, comentó el Presidente.

Alberto Fernández y Joseph Biden se saludan durante primera sesión de la Cumbre de las Américas

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, Alberto Fernández confirmó la información de Infobae respecto a que la Casa Blanca ya sabía cómo sería la línea argumental de su discurso, y reveló que mantuvo una conversión con Biden durante una cena realizada anoche en Malibú.

“Fue muy generoso conmigo”, calificó el presidente.

