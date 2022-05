Macri presentó al nuevo “gurú” del PRO luego de Durán Barba: el consejo que les dio pensando en 2023

Los líderes del PRO recibieron al consultor político Guillermo Raffo

Luego de Jaime Durán Barba, el PRO prueba con otro “gurú” que lo ayude a ganar las elecciones. Este mediodía, la mesa chica del partido escuchó el análisis de Guillermo Raffo, un consultor argentino radicado en Brasil y cuyo nombre fue propuesto por Mauricio Macri para intentar llegar mejor posicionados a 2023 y cumplir así con el objetivo de regresar a la Casa Rosada: focalizarse en los problemas de la gente y no en la pelea entre “halcones” y “palomas” fue uno de los consejos que brindó el flamante asesor externo del partido.

La dirigencia del PRO recibió a Raffo en la sede partidaria de Balcarce al 400, donde estuvieron reunidos durante casi tres horas. Asistieron, además de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Jorge Macri, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Federico Angelini, Federico Pinedo, Fernando de Andreis y, por Zoom, María Eugenia Vidal (aislada por tener COVID-19).

Raffo trabajó en la Argentina para la campaña presidencial de Eduardo Duhalde y de José Manuel de la Sota, entre otros, y luego se radicó en Brasil, donde asesoró a Lula Da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Marcio Lacerda y Fernando Pimentel y candidatos como Aecio Neves y Henrique Meirelles, además de postulantes de Chile como Marco Antonio Enríquez-Ominami, amigo de Alberto Fernández. En 2019 dirigió la campaña de Julio Garro, del PRO, como intendente de La Plata, y del radical Franco Flexas, intendente de General Viamonte.

El consultor del PRO Guillermo Raffo

El consultor llegó por iniciativa de De Andreis, ex secretario general de la Presidencia del gobierno de Cambiemos y uno de los principales colaboradores de Macri. Varios participantes del encuentro de esta tarde están seguros de que el ex presidente ya había tomado contacto con él porque muchos de sus argumentos son similares a los del pensamiento macrista de las últimas semanas, en el sentido de que el PRO tiene que reforzar su identidad con un nuevo compromiso con los valores que hicieron crecer al partido y llevarlo a la Casa Rosada.

Ese fue uno de los consejos de Raffo, que no dio detalles cuantitativos ni cualitativos del cuadro político argentino, sino que se concentró en detallar una mirada sobre cuál debería ser el posicionamiento ideológico y estratégico del PRO ante las elecciones de 2023.

Su presentación, considerada “entretenida” e “interactiva” por parte de algunos de los presentes, no implicará que Raffo desde ahora se convertirá en un asesor permanente del PRO. El consultor seguirá en Brasil, pero “no se convertirá en otro Durán Barba”, aseguraron.

Mauricio Macri, en una reunión del gabinete porteño, con Horacio Rodríguez Larreta y sus ministros

Durante la exposición, Raffo reforzó la idea de que el PRO “tiene que representar el cambio”, pese a que ya forma parte de la cultura política actual de la Argentina: “Nos planteó que no nos mimetizáramos con el resto de la dirigencia y demostráramos que no tenemos privilegios”, sostuvo a Infobae un referente partidario. Y agregó: “Propuso que volviéramos a pensar en los problemas de la gente y salir del esquema de la rosca política para volver a nuestros orígenes y enfocarnos en los problemas cotidianos de la gente”.

En ese sentido, no se habló en concreto de Javier Milei, el libertario que crece en las encuestas y preocupa a oficialistas y opositores, pero sí en cómo captar el voto antisistema que puede condicionar las próximas elecciones. “Nos habló justamente de que la sangría de votos se puede frenar si volvemos a sintonizar con la gente y no estar todo el tiempo peleándonos entre nosotros o con el Gobierno”, afirmó.

Raffo también dio un mensaje pacificador hacia la caldeada interna del PRO: más allá de quién sea el candidato presidencial, sugirió que el trayecto hacia la definición de esa postulación no sea a partir de peleas entre sus dirigentes, sino de volver a ser el partido que mejor interprete las preocupaciones de la gente. “Hay que salir del esquema del status quo”, insistió.

Para el consultor, ahora el PRO tiene que trabajar en esa dirección, con decisión y ayuda de análisis específicos para unificar las estrategias de sus precandidatos. “Focalizarse en los problemas de la gente y no en la pelea de los halcones y las palomas”, precisó.

Federico Pinedo y Patricia Bullrich

Además, fue insistente en que resulta decisivo el papel legislativo de PRO: en muchas discusiones que se dan en el Congreso, Raffo dijo que primero debía adoptar una postura el partido. “Si la ley de alquileres no es buena, hay que votarla en contra y no meterse a negociar si se puede mejorar algún artículo”, afirmó. Seguramente Macri sonrió: es uno de los reclamos que hizo la semana pasada a los legisladores del PRO. El sucesor de Durán Barba entusiasmó a todos, pero su discurso coincidió con las últimas definiciones del ex presidente. “La gente quiere un cambio y nosotros tenemos que representar ese cambio”, había señalado Macri a sus colegas partidarios.

Aun así, el consultor cuenta en un blog que figura en www.losraffo.com un episodio que podría sintonizar mejor con la estrategia de las “palomas” del PRO. Relata allí que se reunió con Macri cuando era candidato presidencial, en 2015, y que antes de las elecciones su consejo fue el siguiente: “No se puede ganar una elección siendo apenas contra, anti, sólo criticando y atacando al adversario porque para ganar se necesitan también los votos de algunos electores que alguna vez votaron a tu adversario. Nosotros (en Brasil) precisábamos los votos de gente que alguna vez votó a Lula o a Dilma, como vos vas a precisar el voto de personas que alguna vez votaron a Néstor o Cristina, personas que hoy quieren cambiar, pero tienen miedo de perder lo poco que ganaron. Hay que ofrecer algo más, algo mejor”.

