El kirchnerismo y sus aliados de la región bloquearon una condena a Rusia en la asamblea de la EuroLat

La 14° Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que se realizó en Argentina, finalizó esta tarde y tuvo como resultado la aprobación de una serie de resoluciones sobre el impacto de la COVID-19, la economía circular, la cooperación en materia de justicia penal y la promoción de las relaciones entre ambas regiones. Sin embargo, lo más sobresaliente de la jornada fue que el plenario no pudo ponerse de acuerdo para aprobar una resolución de repudio a la invasión de Rusia a Ucrania . “Esto es increíble”, se quejó un eurodiputado italiano en diálogo con Infobae. Las diferencias sobre la guerra en Ucrania empaño el cierre de la Asamblea y generaron un clima final de tensión.

La sesión se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación y fue presidida por los dos copresidentes del organismo, Javi López por el componente europeo, y Oscar Darío Pérez Pineda por el componente latinoamericano. Si bien estaba convocada para las 10, los parlamentarios ingresaron al recinto recién a las 11. “Tenemos muy poco tiempo porque las circunstancias nos impidieron comenzar a tiempo”, aclaró Pérez Pineda antes de empezar el debate. Las “circunstancias” eran las discusiones acaloradas en la previa, durante los debates en comisión, sobre las propuestas de resolución acerca del tema Ucrania.

“Fue un papelón que no se apruebe una resolución de condena a la invasión rusa a Ucrania” , le dijo a Infobae el senador nacional de JxC y parlamentario argentino de EuroLat, Alfredo Cornejo. El radical aseguró que el texto no salió porque “la bloquearon el kirchnerismo con Bolivia, Nicaragua, Uruguay y el resto del componente latino aliado”. Ante la consulta de este medio sobre este eje, el parlamentario nicaragüense y presidente del Parlacen, Guillermo Daniel Ortega, consideró que los europeos quisieron “imponer” una resolución “muy cruda”. Además, Ortega cuestionó a Javi López porque “es muy joven e inmaduro y no supo manejar la sesión”.

Alfredo Cornejo se quejó de que no saliera una declaración de repudio a la actitud del gobierno de Putin

El copresidente del componente europeo se desmarcó de la crítica de Ortega y subrayó: “En la lógica de la imposición no nos sentimos cómodos los europeos”. López se mostró inquieto y al final de la Asamblea prefirió no hablar con la prensa para no “quedar pegado” al tema Ucrania. En su cierre del plenario sentenció que “el lenguaje común de ambas regiones debería ser el de las instituciones y las normas y no el de las fuerzas”

En la clausura de EuroLat se sumaron el senador Adolfo Rodríguez Saá y el diputado Eduardo Valdés, como presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras. A su turno, Valdés pidió que “sería bueno más diálogo para encontrar vocabulario en común” entre Europa y América Latina, en relación con el desacuerdo entre los bloques sobre la resolución acerca de la invasión de Rusia a Ucrania. “Hay que escuchar más”, reclamó el diputado cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los detalles de las diferencia sobre el tema Ucrania

La Asamblea birregional debía debatir y votar hoy una serie de proyectos de resolución sobre los distintos temas tratados en las comisiones. El más álgido era el de la guerra en Ucrania. Por la falta de acuerdos, se presentaron cuatro resoluciones distintas. Uno de esos textos fue la resolución que Naciones Unidas aprobó en marzo, -suscripta por Argentina. A su vez, había tres propuestas más, dos europeas y una impulsada por América Latina.

La sesión se llevó a cabo en la Cámara de Diputados

Se decidió votar por componentes, es decir, que por un lado votarían los diputados europeos y, por el otro, los latinoamericanos. Para que una de las resoluciones fuera aprobada debía contar con el respaldo de ambos componentes. Si uno de los dos desaprobaba las resoluciones, automáticamente se caía su aprobación, aunque individualmente hubiera más votos por la positiva . “Este sistema no es democrático”, renegó Cornejo. Ninguna de las cuatro propuestas se aprobó porque la forma de votación por componentes trabó la aprobación.

“Acá hay una guerra y como parlamentarios nos deberíamos haber expresado”, señaló Silvia Giacoppo, senadora radical y parlamentaria argentina de EuroLat”. “Que primen cuestiones ideológicas por sobre el respeto a la vida y la soberanía muestra que nos falta mucho camino por andar”, disparó la chaqueña.

La moción de votar por componentes fue pedida por el diputado uruguayo del Frente Amplio, Daniel Caggiani. “Europa tiene una visión muy sesgada del conflicto en Ucrania, apoyada por la mirada de la OTAN, sobre todo de Estados Unidos”, opinó Caggiani. Para el eurodiputado liberal Jordi Cañas, la postura del componente latino sobre Ucrania “es sorprendente, triste y preocupante”. El parlamentario uruguayo insistió en la necesidad de que Europa tenga “una visión más autónoma” de la guerra en Ucrania.

Las resoluciones aprobadas por EuroLat

La Asamblea contó con la presencia de más de cien parlamentarios de ambos continentes, que durante cuatro días debatieron problemáticas como medioambiente, multilateralismo, trata de personas, plataformas digitales, seguridad, narcotráfico, economía, blanqueo de dinero, salud, educación, derechos sexuales y reproductivos, y género.

Dentro de las conclusiones finales que se aprobaron en el pleno sobresalieron resoluciones sobre el impacto económico y sanitario de la pandemia de Coronavirus, la economía circular, la cooperación en materia de justicia penal y la promoción de la cooperación internacional y comercial entre las dos regiones.

