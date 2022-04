Morales calentó la interna de Juntos por el Cambio: “Macri no es mi jefe”

Gerardo Morales y Mauricio Macri.

Luego de participar en la cumbre “antigrieta” en la que se reunieron importantes dirigentes de distintos partidos, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, adelantó que Mauricio Macri será candidato en las próximas elecciones presidenciales por el PRO, aunque aclaró que “no es el jefe” de la coalición, ni del radicalismo: “No es mi jefe”, subrayó.

“Creo que va a ser candidato, es el jefe del PRO. Es una voz importante de Juntos por el Cambio. No es el jefe de Juntos por el Cambio, es el jefe del PRO. No es el jefe del radicalismo, no es mi jefe. A mi me toca presidir el radicalismo, pero tenemos un diálogo más allá de que tenemos nuestras diferencias”, dijo ayer Morales, en diálogo con radio Continental, luego de que Macri enviara un video a dirigentes de la oposición en el que habló de “estar listos para el segundo tiempo del cambio”.

Morales, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), también se refirió a la foto que el ex mandatario nacional se sacó en las últimas horas con Donald Trump y dijo que “esa parece una foto de campaña” de cara a los comicios de 2023. No obstante, aclaró que él no comulga con los lineamientos del ex presidente de Estados Unidos. “A mi nunca me gustó mucho Donald Trump. Tengo miedo que actúe como los Putin que andan dando vueltas por la vida, con esa concepción a veces mesiánica”, subrayó.

Donald Trump y Mauricio Macri.

A pesar de la casi segura candidatura de Macri por Juntos por el Cambio, Morales dijo que “falta tiempo” pero que también “habrá un radical” para pujar en la interna del espacio opositor. Y analizó: “Creo que es el momento de que el radicalismo, que forma parte de la coalición, que tiene más musculatura, que es un partido de gestión, que gobierna 412 municipios y tres provincias y lo hace bien, pueda gobernar la República Argentina de manera responsable”.

Al ser consultado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su posible candidatura a presidente, Morales opinó que “es un buen dirigente y una persona razonable” pero evitó involucrarse en la interna del PRO.

Sobre la feroz interna que persiste en el oficialismo, el gobernador jujeño consideró que Juntos por el Cambio “debe aprender de lo que pasa en el Frente de Todos”, al enfatizar que el partido llegó “todo amontonado” a los comicios que terminó ganando Alberto Fernández. “Yo no acepto esa concepción de llegar a cualquier costo y amontonados”, enfatizó.

Las declaraciones de Morales se conocieron casi en simultáneo al video que Macri le envió ayer a dirigentes del PRO para participar, a distancia, del encuentro que se realizó en la Primera Sección Electoral. “Estamos listos para el segundo tiempo del cambio”, lanzó al final del mensaje, en referencia al libro que publicó y la posibilidad de volver a gobernar.

“Un cariño grande para Cristian (Ritondo), para Alex (Campbell) y todos los integrantes de la Primera (Sección Electoral bonaerense). Están almorzando, no me la quería perder. Quiero desearles una abrazo muy grande, que la pasen muy lindo y que se preparen porque, más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio”, expresó Macri en un video que fue compartido en la cumbre antigrieta.

