El Frente de Todos en Diputados descartó que se apruebe la reforma del Consejo de la Magistratura: “El tiempo es muy escaso”

Germán Martínez

Sorpresivamente, minutos después de que el Senado le diera media sanción al proyecto del kirchnerismo para reformar el Consejo de la Magistratura dejando a la Corte Suprema fuera de su conformación, Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados descartó que el proyecto obtenga la sanción final antes del 15 de abril, cuando vence el plazo impuesto por el máximo tribunal para que haya una nueva composición.

“El Senado aprobó el proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura. Hay media sanción. Antes del 15 de abril hay que tener una nueva ley. Quedan 4 días hábiles. El tiempo es muy escaso para darle en Diputados un tratamiento responsable a un tema de este calibre” , expresó Martínez.

Los argumentos del diputado para marcar la cancha tan rápidamente responden, principalmente, a que no hay tiempo para lograr lo que exige la Corte pero, además, a que ni siquiera está constituida la comisión de Justicia en la Cámara baja. Además, el titular de la bancada oficialista es consciente de que no están los votos para conseguir el apoyo final y, en caso de convencer a algunos bloques de acompañar, no podría ser con el texto que viene del Senado. “La salida es que se extienda el plazo” , reconoció una fuente del Frente de Todos ante la consulta de Infobae.

El posteo del presidente del bloque del Frente de Todos

Otro punto que refutan en el oficialismo es que la norma no llega con un amplio apoyo de la Cámara alta sino que salió con la mayoría justa y teniendo que ceder ante Alberto Weretilneck para introducir modificaciones. Lo primero que recordaron es que la semana pasada debieron suspender una sesión porque no estaban los votos.

El texto que se aprobó esta noche en Senado propone que el Consejo pase de 13 a 17 miembros sumando un juez, dos abogados y un académico. El objetico es que quede compuesto por cuatro jueces de diferentes zonas del país, cuatro abogados, dos académicos, un representante del Ejecutivo y seis del Poder Legislativo.

El punto principal de la discusión entre oficialismo y oposición es el rol que tienen que tener los magistrados del Máximo Tribunal en el organismo. El proyecto del oficialismo no incluye que la presidencia del cuerpo quede para el titular de la Corte Suprema. El proyecto de la minoría, es decir de Juntos por el Cambio, sí le reservaba la silla de la presidencia al presidente de la Corte.

Tanto es así que la senadora tucumana opositora Beatriz Ávila quien dijo que “las funciones de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura son complementarias, no pueden estar separadas en estamentos estancos. No poder integrar a la Corte dentro del Consejo está a nuestro entender fuera de lugar”, advierte. “Si aprobamos esta ley, va a estar jaqueada porque vamos a tener presentaciones de inconstitucionalidad”, vaticinó la legisladora.

El panorama negativo para el oficialismo en Diputados es una consecuencia del resultado electoral de las legislativas del 2021, que lo dejaron sin mayoría en la Cámara baja. De hecho, el Frente de Todos se prepara para avanzar sólo con los proyectos “de consenso” que podrían ser debatidos en los próximos meses, entre los que se destaca la nueva ley de HIV y las leyes del “paquete productivo”, como la del desarrollo de la producción de cáñamo y cannabis, la ley de Desarrollo Agroindustrial y la de Movilidad Sustentable.

