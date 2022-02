Quiénes son los economistas que asesoran a Juntos por el Cambio sobre la deuda con el FMI

Eduardo Levy Yeyati

Los bloques que conforman Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados comenzaron a realizar reuniones informativas con diferentes economistas con el fin de empezar a desandar las posibilidades del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Aunque hay escasez de datos respecto de lo que implicará un nuevo entendimiento y su endeudamiento, la intención es la de contar con análisis de diferentes escenarios económicos con el fin de establecer la estrategia parlamentaria de cara a lo que será el debate una vez que ingrese a la Cámara baja el texto de la ley con la que el Ejecutivo pedirá el nuevo entendimiento con el FMI.

Aunque la idea en Juntos por el Cambio es intentar tener una estrategia unificada, cada bloque está llevando adelante reuniones propias con diferentes especialistas más cercanos ideológicamente. El PRO, la UCR, Evolución y la Coalición Cívica están realizando encuentros mientras esperan los detalles del acuerdo.

Luciano Laspina, Hernán Lacunza y Ricardo López Murphy

En el caso de los “amarillos”, los asesores elegidos son el diputado Luciano Laspina, su colega Ricardo López Murphy y el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza. Aunque suele hablar con el ex presidente Mauricio Macri, quien fue el ministro que tomó la deuda, Nicolás Dujovne no está dentro del staff que consultan los legisladores.

Los economistas expusieron ante un grupo de 40 diputados -son 50 en el bloque- y aunque plantearon algunas diferencias en el escenario, todos concluyeron que lo peor que podría llegar a pasar es caer en default.

El ex ministro de Economía de María Eugenia Vidal, encargado de reperfilar la deuda en el último tramo de la gestión de Macri y, aseguran, el “preferido” de Horacio Rodríguez Larreta para volver al Palacio de Hacienda si llega a la presidencia, se encargó de explicar las metas fiscales que señaló someramente el actual ministro Martín Guzmán.

Martín Tetaz

Para Lacunza, el sendero de disminución del déficit fiscal -al 2,5 % para 2022, 1,9 % para 2023, 0,9 % para 2024 y equilibrio para 2025- es poco probable que se cumpla. Mientras que para López Murphy, el problema del acuerdo es que el ajuste será sobre el sector privado -impuestos- y no sobre el sector público.

Por el lado de la Coalición Cívica, el asesoramiento está en manos de Matías Surt, economista de la consulta Invecq Consulting y el Instituto Hannah Arendt. Surt suelde decir que el gobierno tiene un “diagnóstico equivocado” y pondera buena parte del modelo que llevó adelante la gestión de Cambiemos.

Por el lado del radicalismo, en el caso del bloque de Evolución, los asesores para el tema deuda son los mismos que utiliza el senador Martín Lousteaus que en general son economistas de Económicas de la UBA dónde el diputado Emiliano Yacobitti es vicedecano. En este grupo está, por ejemplo, Julián Leone que es Secretario de Investigación y el director de la consultora LCG, Guido Lorenzo. Pero en particular hace incapié en los 3 economistas que tiene el bloque -Yacobitti, Martín Tetaz y Alejandro Cacace.

Quien parece correr con cierta ventaja a la hora de contar con información o, por lo menos, con un mayor acercamiento a la hora de especular qué es lo que puede estar pensando el Fondo Monetario Internacional, es el bloque de la UCR “tradicional”.

Guido Lorenzo

Hace unas semanas, la bancada tuvo una jornada de trabajo con el economista Eduardo Levy Yeyati, quien señaló que “Argentina no resiste el shock adicional de un default”.

En ese encuentro, Levy Yeyati afirmó que “lo más deseable es que no haya default con el FMI, porque eso implicaría más presión cambiaria, más brecha, más inflación, menos crecimiento y más pobreza”. Y agregó: “Lo más sensato es avanzar con el programa que negocia el Gobierno, para así conseguir refinanciar lo que se le debe al FMI y de paso hacer correcciones. El ajuste no es menor, equivale a dos puntos del PBI, es un gran desafío llegar a esa meta”.

“Hay que tener en cuenta que si defaulteamos con el Fondo perderemos también los préstamos adicionales del Banco Mundial y del BID”, dijo.

La ventaja que tiene este bloque al tener como asesor a Levy Yeyati es que el economista tiene relación con Ilan Goldfajn, el economista brasileño que asumió como nuevo director para el Hemisferio Occidental del FMI, hombre que hoy tiene a su cargo las negociaciones con la Argentina.

Ilan Goldfajn (AP)

Levy Yeyati y Goldfajn se conocen del MIT y en el FMI. Publicaron un libro coeditado a finales de 2021 sobre la economía de la pospandemia desde la perspectiva latinoamericana, con la contribución de economistas de la región, en donde también participa un viejo conocido y amigo del funcionario del Fondo: el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Para este viernes se está organizando un encuentro entre los bloques radicales -sin los de Evolución- de Diputados y el Senado con la mesa nacional de conducción que preside el partido en donde escucharán a otros economistas exponer sobre el acuerdo con el FMI.

Por último, la UCR en general también cuenta con los informes de la Fundación Alem, el think tank histórico del centenario partido. En ese sentido, el vicepresidente de la entidad y economista, Jesús Rodríguez, publicó un texto en lo que se refiere a la estrategia parlamentaria que debería seguir la UCR en donde señala que “la crisis estructural de la Argentina -evidenciada por el estancamiento económico y amplificada por una gestión oficial de la pandemia improvisada, vacilante, especulativa y prejuiciosa- no admite cálculo de conveniencia. Tampoco de mezquindad corporativa o egoísmo sectorial”.

