En medio de la negociación con el FMI y la escalada de contagios, Alberto Fernández recibe a Axel Kicillof

Alberto Fernández y Axel Kicillof reunidos en Casa Rosada (Archivo)

Pasadas las 18.30, el presidente Alberto Fernández recibe en su despacho de la Casa Rosada al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Harán un repaso de la gestión en el distrito más poblado de la Argentina y abordarán, entre otros temas, la situación económica y el cuadro sanitario respecto de la pandemia de coronavirus.

El encuentro se da el día previo a la reunión que el canciller Santiago Cafiero mantendrá en Washington con el secretario de Estado de Joseph Biden, Antony Blinken, donde intentará avanzar con las negociaciones sobre la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Kicillof es uno de los gobernadores de mayor preponderancia dentro del Frente de Todos y su paso por Balcarce 50 puede ser considerado como una señal de apoyo al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien está a cargo de las tratativas con el FMI.

El mandatario provincial suscribió junto a otros 22 gobernadores el Consenso Fiscal para este 2022 en la Casa de Gobierno a fines de diciembre y fue el primero en hablar el 5 de enero en la reunión a la que había convocado el titular de la cartera económica en el Museo del Bicentenario donde explicó cómo venían las conversaciones con el organismo multinacional de crédito. En esa ocasión, cuestionó el préstamo que le habían otorgado a nuestro país durante el gobierno de Mauricio Macri y criticó con fuerza la dureza del FMI en la negociación entablada.

La reunión de Guzmán y el presidente Alberto Fernández con los gobernadores, el 5 de enero. Kicillof apoyó ese día la negociación con el FMI pero criticó fuerte a la oposición y al organismo internacional de crédito

Kicillof había dicho que se trataba de “un crédito excepcional, fallido y fracasado, una bomba atómica que necesita soluciones excepcionales” y criticó la dureza en los planteos del FMI que pueden conducir “a un mismo tipo de fracaso” que el programa firmado por el gobierno de Cambiemos. También aseguró que el Gobierno debería revisar su estrategia.

Al exponer en ese encuentro de gobernadores con el Presidente y el ministro Guzmán, el gobernador también cuestionó a la oposición al reclamar que “lo mínimo que se puede esperar es que contribuyan a solucionar el problema que provocaron”.

“Hoy, después de tirar la piedra esconden la mano. Y me temo que estén planificando no acompañar ningún tipo de acuerdo”, advirtió luego. Y agregó: “Algunos de los responsables están ausentes en esta mesa, donde estamos tratando de solucionar los problemas que generaron”, en relación al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien decidió no asistir y tampoco envió a un representante.

Sin embargo, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner también dejó entrever algunas dudas sobre las negociaciones y le preguntó a Guzmán si los países que hasta el momento demoraron el acuerdo tienen capacidad para vetarlo.

Axel Kicillof en la reunión de gabinete en Chapadmalal

Además, Kicillof y Fernández hablarán de la gira cercana que emprenderá el Presidente por Rusia y China, a partir del 3 de febrero. El jefe de Estado tendrá una bilateral Con Vladimir Putin en Moscú y luego seguirá viaje rumbo a Beijing, donde se encontrará con el presidente chino Xi Jinping, con la idea de estar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Se espera que en China el Presidente avance con la firma de convenios relacionados con inversiones en varios sectores de la economía argentina. Uno de ellos es el ferroviario, rubro de los que más les interesa a Kicillof. China aportaría fondos para el sistema ferroviario de cargas y para un plan de modernización de las líneas férreas que abarcaría al Belgrano Cargas, el San Martín y el Roca, incluyendo la provisión de material rodante.

El gobernador bonaerense trabajó toda la semana pasada desde el Complejo Turístico de Chapadmalal, al sur de Mar del Plata, desde donde está monitoreando la temporada de verano en todas las localidades de la Costa Atlántica argentina. El viernes 14 realizó allí la primera reunión de gabinete provincial.

Durante el fin de semana participó de los festejos por los 200 años de la creación del Banco Provincia, supervisó tareas en la lucha contra los incendios en el partido de General Alvarado (cuando se vio afectado el Vivero en Miramar) y hasta se tomó un tiempo para ver la obra de teatro “La comedia es peligrosa” en el teatro Auditorium de “La Feliz”.

Sobre la cuestión sanitaria, Kicillof seguramente le comentará al jefe de Estado cómo avanza la vacunación en el ámbito provincial. Según el ministerio de Salud a su cargo, el 90,36% de la población bonaerense inició su esquema de vacunación. La preocupación es por la suba de contagios debido a la predominancia de las variantes Delta y Ómicron. En el último reporte nacional Buenos Aires tuvo 22.117 casos del total de 65.241 que se informaron el último domingo.

