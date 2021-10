Qué nombres prepara la UCR para disputar la Nación y la provincia de Buenos Aires en 2023

Acto del radicalismo en Ferro (Roberto Almeida)

El radicalismo está decidido. Se siente renovado, considera que está listo para volver y que nuevamente es un partido de poder. Cada vez que puede lo dice. Y ahora lo muestra.

El acto de Ferro en donde la UCR bonaerense mostró músculo fue el puntapié inicial de una camino que tiene como meta el 2023. Por lo menos así lo observan los de boina blanca que sienten que ya no tienen que explicar a Fernando De la Rúa y la crisis de 2001 y que tampoco que son los principales culpables del gobierno de Cambiemos. “Estamos listos, tenemos renovación y experiencia”, aseguran los del partido centenario.

La llegada de Facundo Manes revitalizó al radicalismo porque le dio una candidato competitivo en la provincia de Buenos Aires y los votos de las PASO posicionaron al partido en el ámbito nacional. Así lo entiende el presidente de la UCR provincial Maximialiano Abad que en el acto fue bastante claro: “Cuando el radicalismo de la provincia de Buenos Aires está fuerte, el radicalismo nacional se fortalece, incide en la política nacional e incide en lo institucional. El radicalismo nacional está llamado como en otros tiempos a liderar una coalición y a buscar la presidencia de la Nación. Somos la UCR de ayer, de hoy y de siempre que se está preparando para liderar la Argentina”.

Los radicales que ya piensan en el 2023

Mientras Abad avanza en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad sigue ganando espacio Martin Loustau. Un dato que grafica este crecimiento político es que Horacio Rodríguez Larreta prácticamente no negoció con Patricia Bullrich los lugares en la lista pero sí lo hizo con el radical.

Además, el senador suma poder en el Congreso. Los candidatos que Lousteau apoyó en las provincias se impusieron en sus respectivas internas y a partir del 10 de diciembre habrá 14 diputados que le responden políticamente. Danya Tavella, segunda en la lista del neurocientífico, también forma parte del espacio que él lidera.

El ex embajador en los Estados Unidos no estuvo en el acto de Ferro porque se encontraba de campaña en Corrientes. Pero este sábado tendrá una demostración de fuerza propia: Lousteau y Martín Tetaz cerrarán la celebración del 30 de octubre que organizan la Franja Morada y la Juventud Radical porteña.

La leyenda de la pantalla refleja lo que busca comunicar la UCR: "Volvimos"

La Juventud Radical y la Franja Morada de la Ciudad de Buenos Aires organizan en el Parque de la Ciudad un encuentro para celebrar los 38 años del triunfo de Raúl Alfonsín en el que, además de Lousteau y Tetaz, estarán la Presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta, el titular de la JR porteña, Agustín Rombolá, el secretario General de la Franja, Felipe Cultraro, y otros radicales como Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Leandro Halperin, Inés Parry y Hernán Rossi.

“Hoy ni pensamos en los temas internos, ese proceso pasó y fue muy exitoso para nosotros, nuestro objetivo es que Cristina Kirchner pierda el quórum y que tengamos el bloque de diputados más grande posible. Por eso Lousteau en estos próximos días va a recorrer San Juan, San Luis, Formosa, La Pampa, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego y el interior de la provincia”, le dijo a Infobae, una fuente del radicalismo porteño.

Otro radical que nunca ocultó sus intenciones de acceder a la Casa Rosada es el próximamente diputado, Facundo Manes. El neuroespecialista repitió en varias oportunidades su objetivo de acceder a un cargo ejecutivo pero aceptó probarse electoralmente como legislador. El resultado de las PASO le mostró un rostro sonriente: le ganó a Diego Santilli en 80 de los 135 municipios y en cuatro de las 8 secciones en las que se eligen legisladores provinciales.

Lousteau en un acto de la UCR porteña

“Nos ganaron en los municipios con mayor población por eso quedó primero Santilli y tercero Facundo, pero la elección fue muy buena, el radicalismo había perdido dimensión federal y ahora hay un reflorecer y Facundo es la figura nacional que el radicalismo de la provincia aporta a la discusión presidencial”, señalaba un operador boina blanca en las afueras del estadio de Ferro.

“Manes, Lousteau, Rodrigo de Loredo en Córdoba, son algunos de los dirigentes jóvenes con exposición nacional que están representando la renovación. Hay muchas mujeres importantes dentro del partido y la estructura, como por ejemplo Coletta, Tavela, Alejandra Lordén que también se muestran como opciones para el 2023 para diferentes cargos. Hay nombres que en los medios de la Ciudad no suenan tanto pero que en las provincias son muy fuerte”, señalaron fuentes el partido.

Pero a este grupo que hoy esta caminando con mayor fuerza de cara al 2023 se le suman dirigentes radicales con trayectoria que también están en carrera, en este caso decididamente a la Casa Rosada. Dentro de este grupo se encuentran el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, su par de Corrientes, Gustavo Valdés, el ahora diputado y presidente de la UCR Comité Nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El propio Manes en su discurso frente a la militancia radical que se juntó en Ferro en una parte retomó la idea de acceder al poder en 2023 y buscó despejar las dudas que siempre se ciernen sobre la incapacidad de gobernar del radicalismo, en especial después de la experiencia de De la Rúa. “A los que preguntan si los radicales podemos gobernar bien, les pido que miren a los gobiernos de Alfredo Cornejo y Rody Suárez en Mendoza, le pido que miren al gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, al gobierno de Gustavo Valdés en Corrientes y a los gobiernos de los intendentes radicales de todo el país”, dijo.

“ El radicalismo está decidido a dar pelea pero dentro de Juntos por el Cambio, la idea no es romper pero sí que el PRO no tenga dudas que este radicalismo no es el del 2015 que acompañó y soportó . La primera pelea va a ser la de las listas en donde sí o si tienen que ser 50% y 50%”, señala un dirigente radical bonaerense. La estrategia de este primer paso es bastante simple: si el PRO no negocia los espacios de igual a igual, no contarán con el apoyo en las legislaturas.

