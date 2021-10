Juntos retomó la campaña en Entre Ríos y busca aumentar la ventaja sobre el Frente de Todos

Rogelio Frigerio

Paliza. Así definen tanto en Juntos como en el Frente de Todos el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de septiembre. En la medición mano a mano contra el justicialista Enrique Cresto, Rogelio Frigerio sacó una luz de 30 mil votos.

Si se comparan los resultados de las dos fuerzas principales, la diferencia se estira a más de 170 mil votos. Demasiado para un padrón de 1.114.019 personas, de las cuales un 72% se acercó a las urnas el 12 de septiembre. Las proyecciones históricas marcan que la concurrencia podría aumentar entre dos y cuatro puntos, unos 40 mil votantes máximo.

Los resultados de la competencia interna dejaron a Frigerio consolidado como principal referente opositor en Entre Ríos. Su rival interno, el intendente radical de Chajarí Pedro Galimberti, superó el piso del 25% de los votos y se coló en la boleta desplazando al quinto lugar a su correligionario, el diputado nacional Atilio Benedetti. Entre Ríos renovará cinco bancas de Diputados en estas elecciones: la polarización lleva a que sea 3 – 2 a favor de quien gane, por lo que de Benedetti es casi testimonial.

Si la oposición asegura el triunfo, conservará los tres lugares en el Congreso que arriesga y el justicialismo entrerriano verá frustrada su intención de ofrendarle un legislador más en la Cámara baja a Alberto Fernández.

El efecto ganador de Frigerio viene en subida. Sumó al Partido Ser, que tiene representación en algunos concejos deliberantes locales, merced a una gestión personal de Juan Manuel Urtubey. Ser fue el sello con el que la fórmula presidencial que integraron Roberto Lavagna y el ex gobernador de Salta compitieron en Entre Ríos en las nacionales de 2019. De allí la relación. Su vínculo de años con Frigerio hizo el resto.

“Fue una cuestión de Entre Ríos estrictamente”, aclararon en el entorno del ex ministro cuando le consultaron si Urtubey se sumaría a Juntos. “Rogelio no maneja esos resortes a nivel nacional. Entendió (el ex mandatario salteño) que debíamos ir juntos para cambiar la realidad de la provincia. Por eso tuvo este gesto con nosotros”, agregaron. El Partido Ser forma parte de la docena de fuerzas, muchas de ellas desprendimientos del peronismo, que se plegaron tras la figura de Frigerio. “Es probable que más partidos se arrimen en el futuro”, consignaron en el campamento del candidato.

Diferencias

En el lanzamiento de la campaña, Frigerio tomó distancia del planteo de María Eugenia Vidal para que Juntos por el Cambio se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de convertirse en primera minoría.

“No vamos a hablar de cuestiones hipotéticas. Nosotros estamos en campaña y nos concentraremos en eso. Todavía no se ganó nada. La elección por los puntos será en noviembre. Antes prefiero no opinar sobre estos temas. Esas especulaciones hay que hablarlas cuando ganemos. Nunca antes”, sostuvo.

También consideró un aprendizaje de fallas del pasado de la fuerza haber habilitado internas en 17 jurisdicciones nacionales para dirimir diferencias y matices y mostrar a la sociedad que en Juntos hay reglas claras. “Eso es algo que el kirchnerismo no hace. Está repitiendo los mismos errores que en los 12 años de gestión anterior”, distinguió.

El ex ministro del Interior logró que toda la UCR esté en la lista de noviembre. Su segunda será Marcela Antola, encuadrada en Evolución, el espacio de Martín Lousteau. Tercero estará Galimberti. En cuarto lugar Nancy Ballejos, del PRO. Benedetti cierra la nómina de titulares. Esto le garantiza, a primera vista, que podrá contener los 400 mil votos que consiguió la interna opositora en septiembre. Pero la convivencia con Galimberti no será fácil.

Antes de sentarse uno al lado del otro para la conferencia de prensa, cada cual armó rancho propio en el lobby. Frigerio desayunó con su equipo de un lado del amplio bar mientras que Galimberti se sentó en el otro junto a sus colaboradores a compartir un café. Se saludaron momentos antes de tomar contacto con el periodismo y dieron por superados las diatribas que el intendente de Chajarí lanzó contra el ex ministro durante la campaña de la PASO.

Galimberti convivirá con Frigerio. Pero no mucho más que eso. Se siente triunfador en las primarias por haber aportado 128 mil votos a la alianza. Y protagonista del fenómeno que se registró en las urnas. Esto significa que sumará a la estrategia general de Juntos por Entre Ríos a partir del capital que consolidó en algunas localidades (Federación, Federal y Feliciano al norte de la provincia; San Salvador en el centro – este y Diamante en el oeste). Pero también tendrá un objetivo propio: quiere que esta campaña sirva para incrementar su bajo nivel de conocimiento provincial y de allí impulsarse a 2023.

El equipo de campaña llevará en grupo a los candidatos a algunas localidades. En otros casos, habrá salidas separadas para aprovechar tiempo y logística. Las tribunas de algunas exposiciones rurales, naturalmente refractarias al kirchnerismo, también serán un puntal que piensan explotar. Frigerio y Galimberti estarán este sábado en la de Concordia a pocos días de que se conozca que es la ciudad más pobre del país.

Apoyos y expectativas

En Entre Ríos tratarán que la ausencia de Mauricio Macri en la campaña de las PASO se mantenga. Es uno de los políticos con peor perfil en la provincia y con una intención de voto que no llega al 10%. Haber estado en su gabinete es el principal cargo que le hace la sociedad a Frigerio cuando evalúa como mala su imagen. “Mauricio quiere colaborar. Pero no se sabe cuál será la mejor forma para eso”, deslizaron en la campaña de Juntos.

Sí está confirmado que Horacio Rodríguez Larreta desembarcar para apoyar la lista de Juntos por Entre Ríos en las próximas semanas. Si el jefe de Gobierno porteño decide competir por la presidencia en 2023, cuenta desde ya con un piso del 20% de intención de voto en la provincia, según los datos que manejan en el PRO.

También está previsto que llegue el gobernador correntino Gustavo Valdés y su correligionario de Jujuy, Gerardo Morales. Lo propio hará el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo.

La presidenta del PRO Patricia Bullrich y Martín Lousteau que ya estuvieron en Entre Ríos antes del 12 de septiembre volverán a reforzar la campaña.

Frigerio, que tiene asegurado un lugar en el Congreso a partir de diciembre por ser cabeza de lista, no es un enamorado de la vida legislativa. Está más acostumbrado a los tiempos ejecutivos. Sin embargo, reconoce ante propios y extraños que tendrá un rol importante en el recinto de Diputados. Podría apuntar a alguna de las comisiones clave y donde acumula además mucha experiencia: Presupuesto y Obra Pública son dos de ellas.

Sin embargo, anticipó a su equipo que no debe haber especulaciones sobre estos puntos ni sobre los espacios de poder en el bloque opositor hasta después de las generales. “No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo”, les advirtió.

SEGUIR LEYENDO: