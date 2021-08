La Ciudad de Buenos Aires será un caos por un “piquetazo y movilización” de organizaciones sociales

La ciudad de Buenos Aires será un caos por más movilizaciones

La ciudad de Buenos Aires será un caos. Desde las 11 de la mañana, organizaciones sociales que se definen como “independientes del gobierno de Alberto Fernández”, y lideradas por el Polo Obrero, marcharán desde Puente Pueyrredón al ministerio de Desarrollo Social , ubicado en Lima y Moreno, en pleno centro porteño.

Será el primer “piquetazo y movilización” contra el ministro del área, Juan Zabaleta. Así lo expresó ante Infobae el dirigente Eduardo Belliboni. Reclaman “ miles de salarios del Plan Potenciar Trabajo que el nuevo ministro no paga y que eran parte del acuerdo acordado con Daniel Arroyo” , el funcionario saliente. También exigen “reivindicaciones pendientes”, como aumento en los programas sociales, asistencia integral a los comedores populares, empleos genuinos, obra pública para reactivar las tareas barriales a través de cooperativas; y entre otras demandas, un plan de viviendas para dar soluciones habitacionales.

La movilización, que será replicada en veinte provincias, partirá antes del medio día desde Puente Pueyrredón en el partido bonaerense de Avellaneda, recorrerá la avenida 9 de Julio y finalizará en el histórico edificio del ministerio de Obras Públicas; el mismo que sobresale no solo por su estructura, sino por los dos retratos de acero de Evita ubicados desde 2011 sobre las fachadas norte y sur del edificio.

Los organizadores estiman que la concentración llegará a destino alrededor de las dos de la tarde, pero el momento de su desconcentración aún es incierta. Belliboni, vocero del Polo Obrero y uno de los organizadores de “la jornada de lucha en todo el país”, adelantó que el objetivo será presentar un petitorio en el ministerio y “esperar a que Zabaleta nos reciba ya que apenas asumió dijo que el suyo es un ministerio de puertas abiertas”. Este medio le preguntó al dirigente social:

-¿A qué hora estiman desconcentrar?

- Eso dependerá de la evolución del piquete que se planta en el ministerio.

-Es decir, hay posibilidad de acampe.

-No es la idea original, pero si Zabaleta nos ignora es posible.

Los organizadores se entusiasman con una marcha de unas ochenta mil personas portando carteles rojos, blancos y negros con las siglas de las organizaciones que se pliegan a otros reclamos como “trabajo genuino”, “basta de hambre”, “aumento al ritmo inflacionario del salario mínimo vital y móvil” y “contra la persecución a quienes luchan por estos justos reclamos y reivindicaciones”.

El sábado los candidatos del Frente de Izquierda Unidad del Polo Obrero resolvieron apoyar la movilización hacia el ministerio de Desarrollo Social (Polo Obrero)

De la movilización piquetera participarán unas cuarenta organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Piquetero Nacional (MPN); Organización 17 de Noviembre, Frente de la Resistencia, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán.

El sábado pasado, en Parque Lezama, el Polo Obrero, integrante del Frente de Izquierda Unidad, resolvió apoyar la convocatoria de hoy. Durante el plenario, delegados de base de comedores y merenderos ubicados en distritos como La Matanza, Moreno, Lomas de Zamora, Berazategui, Lanús, y José C. Paz, entre otros, denunciaron la demora de más de tres meses de la llegada de bolsones de alimentos a esos lugares.

“ La nuestra es la única campaña que levanta un programa contra el ajuste y una salida para los trabajadores, las grandes centrales obreras y los movimientos sociales alineados con el gobierno, como la UTEP, no ponen en agenda la grave situación por la que pasan la mayoría de las trabajadoras y trabajadores”, sostiene Belliboni.

El dirigente asevera que funcionarios de estrecha colaboración de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se comunicaron con la dirigencia del Polo Obrero para conocer de primera mano el recorrido de la marcha y saber si se iban a realizar piquetes en los accesos a CABA, como sucedió en otras ocasiones.

Belliboni asegura que esto no sucederá, y que los inconvenientes se generarán “no por piquetes en los ingresos a la ciudad, sino por la dinámica propia de la movilización”.

Ante un mayor grado de precisiones, el vocero del PO afirmó que “la masiva marcha no interrumpirá toda la traza de la 9 de Julio, dejaremos carriles para la libre circulación”. Como sea, el tránsito será caótico.

La movilización y "piquetazo" se desplegará a lo largo de la Avenida 9 de Julio (Franco Fafasuli)

Desde el área de seguridad, se le dijo a este medio que las fuerzas federales seguirán de cerca los acontecimientos y que “la orden de la ministra es evitar cualquier tipo de incidentes y mucho menos reprimir la concentración”.

“Esta será una marcha pacífica por reclamos justos. Reclamos que no hacen Los Cayetanos por estar atados al gobierno de los Fernández”, argumenta el militante piquetero y asegura: “ No vamos a una guerra, el ministerio de seguridad armado hasta los dientes no tiene nada que hacer en una movilización de hambrientos . Todo se va a desarrollar con tranquilidad”.

“La marcha en todo el país va a ser impresionante” se envalentonan desde la organización del “piquetazo”. Y, así como aseguran que no se cortaran los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí habrá cortes y piquetes, por ejemplo en el ingreso al túnel subfluvial en la ciudad entrerriana de Paraná que une con la ciudad de Santa Fe; en Jujuy las rutas 9 y 34; en Salta está previsto una movilización al ministerio de Desarrollo Social provincial y cortes en las rutas 50, 34, 5 y 16; en Corrientes en las rutas 12, 15, 16, 117 en el acceso al paso fronterizo en Paso de los Libres; en Mendoza habrá piquetes en el Nudo Vial; en Córdoba las columnas se movilizarán hasta las arterias de Colón y General Paz.

También habrá cortes y piquetes en Neuquén, Río Negro, Corrientes, Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, y Buenos Aires. En esta última provincia se organizaron cortes en rutas y puentes entre otras localidades en Mar del Plata, San Nicolás, Olavarría, Necochea, San Pedro, Villa Gesell Tandil, Lamadrid, Pergamino, Bahía Blanca, y Pinamar, entre otras.

La marcha finalizará en el ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes entregarán un petitorio y solicitarán ser recibidos por Zabaleta (Franco Fafasuli)

“Nadie puede negar la realidad social que sufrimos los trabajadores, salarios por debajo de la canasta de pobreza, jubilaciones de miseria y programas sociales que están en la mitad de la canasta de la indigencia”, sostiene el comunicado del PO que convoca a la movilización de hoy.

“El cambio de Ministro nos trae viejas recetas que ya le oímos a todos los ministros de desarrollo social de los últimos años, pero sin respuestas concretas, son palabras huecas, si no hay trabajo, que es nuestro reclamo central, las marchas y los piquetes seguirán”, auguran los organizadores.

“Hay una precarización total hacia compañeros que realizan labores en las barriadas, labores comunitarias y de obra pública, enmascarada bajo convenios de programas sociales y no es otra cosa que trabajo precarizado, pagado con un plan social que está por debajo de la mitad de salario mínimo vital y móvil”, expresa Belliboni.

Desde el gobierno nacional seguirán con expectación la marcha de los movimientos sociales encabezada, en su gran mayoría, por organizaciones de izquierda . Si bien entienden que hay un componente “político” ante la cercanía de las elecciones de medio término, reconocen que hay sectores de la sociedad que ya estaban precarizados cuando Fernández llegó a la Casa Rosada y su situación se agudizó durante la pandemia del nuevo coronavirus.

Incidentes en Puente Pueyrredón con manifestantes de la agrupación Tupac Amaru que reclamaban planes "Potenciar Trabajo"

De hecho, Emilio Pérsico, funcionario en Desarrollo Social y uno de los líderes de Movimiento Evita le anticipó a Infobae que “a medida que se vaya retirando la pandemia va a haber mucha movilización, y no hay que tenerles miedo a las movilizaciones” porque “hay muchas organizaciones abajo, con muchas necesidades, y esa es la manera de expresarse haciéndose ver”.

Sin ir más lejos, ayer en Puente Pueyrredón una sorpresiva protesta derivó en incidentes entre los manifestantes y efectivos de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval.

Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, vivirá la primera marcha de movimientos sociales no alineados con la Casa Rosada

Todo comenzó cuando un grupo de manifestantes se subió a la traza del acceso a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de Avellaneda, y los vehículos quedaron prácticamente paralizados tanto para continuar en dirección hacia la Capital Federal como así también rumbo a la zona sur del Gran Buenos Aires.

Los convocantes de la manifestación estaban identificados con las banderas del movimiento social “Tupac Amaru”, una agrupación que no tiene vinculación alguna con la organización liderada por Milagros Sala.

Llegaron hasta el mismo lugar que será el punto de inicio hacia el ministerio de Juan Zabaleta para reclamar trabajo y alimentos para 15 merenderos en distritos como Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lomas de Zamora.

En principio, de los 300 planes del programa Potenciar Trabajo que reclamaban, sobre el final de la jornada desde el ministerio de Desarrollo Social se habrían comprometido con 150, según dijeron los manifestantes frente a las cámaras.

