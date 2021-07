Facundo Manes: “Mi interna es con la decadencia argentina, no con una persona”

Facundo Manes (Grupo MASS)

Facundo Manes tuvo ayer por la noche su primera entrevista televisiva luego de lanzarse como precandidato para los próximos comicios. Encolumnado en la Unión Cívica Radical se enfrentará en las PASO a Diego Santilli. Sin embargo, para el neurólogo su rival no es el PRO, sino “la decadencia argentina”.

A menos de 48 horas del cierre de listas es un hecho que en provincia de Buenos Aires, Juntos irá a internas al menos con Manes y el vicejefe de Gobierno porteño. Ya en carácter de dirigente político y aspirante a ser diputado nacional, el hombre del radicalismo conversó con Alejandro Fantino para el programa Intratables. Allí contó como se gestó su candidatura, hizo su diagnóstico de la situación del país y planteó las bases de su propuesta electoral.

“Me metí a ayudar a mi gente, yo pertenezco a la Argentina. Hay dolor, sufrimiento, una crisis multidimensional”, justificó su participación en estas Legislativas 2021. El hecho de pasar de ser una reconocida figura del mundo de la ciencia a un candidato político no representa para él algo negativo. “No siento que pierdo, siento que tengo el privilegio de colaborar con mis ideas y mi visión de la Argentina”, analizó.

Manes sintió que hubo “un propósito mayor a uno” que lo llevó a involucrarse en estas elecciones para “tratar de colaborar para que los argentinos nos dejemos de pelear y encaremos el desarrollo, el bienestar, sin importar si son peronistas, radicales, liberales, socialistas; somos argentinos, tenemos una cultura, dolores y heroísmos en común”. Reafirmó que participa para “aportar a ese objetivo colectivo para dejar esa decadencia crónica”.

El neurocientífico contó que “hace dos meses no iba a ser candidato”. “No lo tenía pensado, pero siempre estuve preocupado por el país”, acotó. Pero reveló que en una semana “vinieron todos los máximos dirigentes del radicalismo y me dijeron que querían que sea candidato”. “Mi celular explotó, me decían ‘metete’”, recordó, y agregó que incluso recibió el apoyo de su familia: “Antes me decían que no me meta, ahora mi mamá me dijo ‘por favor, hijo, metete’”.

“Soy médico y los médicos queremos diagnosticar y hacer tratamientos. La Argentina no tiene el tratamiento correcto: es un país pobre y no está en vías de desarrollo , tenemos recursos naturales pero no tanto como pensamos”, analizó. Para Manes “Argentina está en vías de des-desarrollo” porque “votamos proyectos personalistas y narcisistas”. “El último proyecto colectivo fuerte y grande fue la democracia”, subrayó, y planteó que “hoy tenemos que cambiar la mentalidad colectiva hacia la modernidad”. “Estamos como en el 83, si no hacemos un cambio hacia la modernidad en 10 años va a haber mucho mas pobres y mas desigualdad”, enfatizó.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli

De cara a las elecciones, manifestó que “la grieta nos embrutece” y que el “el desafío en esta campaña es ayudar a los más vulnerables a vivir mejor”.

Consultado por la interna de Juntos, respondió: “No voy a competir con el PRO, voy a competir con la decadencia argentina para sacar a los chicos de la angustia que tienen. Mi interna es con la decadencia argentina, no con una persona”.

“Convoco a peronistas, socialistas, liberales. El radicalismo se paró porque quiere liderar una coalición grande centro popular”, expresó y analizó que “la involución crónica de la Argentina no se va a solucionar desde un sector”. “Espero que el radicalismo convoque a todos por la modernidad y el progreso”, anheló.

“Esto es un tsunami: un país frágil, pobre como el nuestro, con una pandemia, no lo va a resolver ningún sector mezquino, lo va a resolver toda la sociedad”, concluyó el neurocientífico que el próximo sábado 24 a las 24 horas estará confirmado oficialmente como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación de la UCR.

