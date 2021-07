Un funcionario clave de Axel Kicillof consideró “peligroso” el retorno a la presencialidad total en las escuelas porteñas

Carlos Bianco y Nicolás Kreplak, jefe de Gabinete y viceministro de Salud bonaerense

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió hoy al anunció por parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, del regreso a la presencialidad obligatoria en las escuelas porteñas, y consideró que la medida “es peligrosa”.

“No podemos con poblaciones no vacunadas (como son los menores de edad) reducir los distanciamientos; es algo que hay que mantener en los espacios cerrados. Reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado de otro en pupitres no me parece adecuado ”, amplió en Radio La Red.

El plan que presentó ayer el gobierno porteño revisará el concepto de burbujas, que impide que todos los estudiantes asistan a la escuela la jornada completa. Si bien se mantendrá el principio de no interacción entre los distintos cursos, se flexibilizará el distanciamiento que hasta el momento es de 1,5 metros dentro del aula. Las burbujas pasarán a ser los grados o años completos.

Si bien el programa contemplará a todos los niveles, se priorizará a los chicos de secundaria. “La asistencia a las aulas en este semestre va a ser obligatoria. Quedan exceptuados aquellos chicos que tengan alguna condición de riesgo o convivan con personas de riesgo. Ellos van a poder seguir aprendiendo a distancia”, remarcó Larreta.

"No hay proyecto sanitario sin proyecto político", afirmó Kreplak

La ministra de Educación Soledad Acuña precisó que también volverán funcionar los comedores escolares tras el receso invernal, un reclamo que los padres venían sosteniendo en pos de organizar la rutina familiar.

“Los kioscos y buffet ya están autorizados desde hace un tiempo y los comedores escolares, a partir del regreso de la presencialidad plena, van a estar habilitados con protocolos específicos. Estos protocolos van a suponer una reorganización de las escuelas porque no van a poder entrar todos los chicos de la misma manera que antes, con lo cual, van a tener que organizarse más turnos, porque van a tener un aforo del 50%, tienen requisitos de ventilación específicos”, afirmó la funcionaria.

SALUD Y ELECCIONES

Hasta el próximo sábado, plazo para presentar las listas de candidatos que competirán en las PASO ante la Justicia Electoral, las especulaciones en relación a los apellidos que las integrarán serán incesante tanto en el oficialismo como en la oposición. En cuanto al Frente de Todos, el principal interrogante es la definición en la provincia de Buenos Aires, en donde todavía no hay coincidencia entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner sobre la propuesta electoral.

En ese marco, Kreplak se sumó a la discusión y no descartó integrar la lista bonaerense del oficialismo . “Por ahora no están cerrados los nombres y no participé de esas conversaciones todavía, estoy con un rol de gestión muy importante. Si me toca o no me avisarán. Yo pienso que no hay proyecto sanitario sin proyecto político”, afirmó el funcionario bonaerense.

Y agregó: “Si el proyecto político considera que si en las elecciones los que que nos ocupamos de la gestión de salud algunos tenemos que estar llevando la voz, lo haremos sin ninguna duda”.

Kreplak no es el primer funcionario que se manifestó de manera pública con relación a los comicios. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tampoco descartó una eventual candidatura en las elecciones legislativas: “Haré lo que defina el Presidente”, planteó la semana pasada.

