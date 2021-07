Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se reunieron para trazar los próximos pasos de la estrategia electoral de la Ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se mostraron unidos y pensando en las próximas elecciones legislativas

En la tarde de este domingo y un día después de que la presidenta del PRO renunciara a ser candidata en las próximas elecciones legislativas, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich compartieron un café para trazar los próximos pasos de la estrategia electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno de la Capital Federal y la titular del partido se encontraron en un conocido local gastronómico de la avenida Libertador, donde conversaron sobre la importancia de mantenerse unidos y de fortalecer a Juntos por el Cambio en todo el país de cara a las PASO.

“Esta tarde con @PatoBullrich estuvimos conversando sobre la importancia de seguir trabajando juntos por la unidad de @juntoscambioar. Sabemos todos los desafíos que tenemos por delante y vamos a seguir trabajando para ofrecerle lo mejor a cada argentino y argentina” , manifestó Rodríguez Larreta, en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

El comentario del jefe de Gobierno de la Ciudad sobre el encuentro con Patricia Bullrich

En tanto, Bullrich escribió en la misma red social: “Con @HoracioRLarreta entendemos que la fuerza del cambio está en la unidad. Necesitamos estar juntos para defender la República y terminar con esta decadencia que nos roba el porvenir. Queremos construir un país en el que progresar sea la razón de cada argentino” .

La reunión, algo sorpresiva, fue coordinada por Fernando Straface, secretario general del Gobierno de la -ciudad de Buenos Aires, a tavés de un llamado a Gerardo Millman, socio político de Bullrich.

La cita fue en el café Dandy, en la esquina de Bulnes y avenida Del Libertador. Estuvieron reunidos los cuatro por espacio de casi dos horas, intrerumpidos sólo por algunos de los clientes de la tradicional confitería que querían sacarse fotos con ellos.

No sólo repasaron los temas de la agenda política de la Ciudad sino que también se habló sobre la campaña a nivel nacional.

Luego de varias semanas durante las cuales el ex presidente Mauricio Macri y el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta parecieron librar un duelo a todo o nada a través de sus respectivas “damas”, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, la ex ministra de Seguridad comunicó su decisión de no competir en estas elecciones -que aseguró que ya tenía ganadas- y dijo que su apuesta era al 2023.

Su anuncio pareció calmar las aguas agitadas de la interna y la reunión de hoy, en la cual Bullrich y Rodríguez Larreta, se hicieron mutuos elogios, confirmaría que la sangre no llegó al rio y que los actuales referentes opositores están dispuestos a dar la pelea unidos para evitar que el oficialismo logre comodidad parlamentaria.

Para el alcalde porteño se trata de una primera puesta a prueba de su proyecto presidencial. Visto como candidato “natural” a suceder a Mauricio Macri, la actitud del ex presidente en los últimos tiempos pareció cuestionar esa necesariedad de una sucesión protagonizada por Rodríguez Larreta.

Patricia Bullrich también comentó la reunión en las redes

Pero por alguna razón Macri fue menos consecuente o menos firme en la defensa de la pieza que había movido y su corrimiento de la pelea dejó a Bullrich sin promotor.

La ex ministra de Seguridad redactó entonces una carta de renuncia que contiene casi un programa, algo así como un “nos vemos en el 2023″, más dirigido a la interna que a los votantes.

La reunión de hoy sella la reconciliación, si pelea hubo. Nadie que quiera pasar inadvertido va a un café como Dandy.

Rodríguez Larreta impuso su candidata. Resta ver si se mostrará generoso en la victoria. La integración de las listas -o sea la elección de los candidatos que acompañarán a Vidal- será el termómetro de su magnanimidad.

SEGUIR LEYENDO: