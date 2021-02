González García expondrá en Diputados y el oficialismo armó una estrategia en su defensa frente a las críticas por la compra de vacunas

El ministro de salud se aplicó la Sputnik V después de que se habilitara a mayores de 60 años

La publicación en The Lancet, prestigiosa revista médica británica, fue muy celebrada en el oficialismo. Oportuna, la información sobre los resultados de la fase III de la vacuna Sputnik V confirmó su eficacia y seguridad justo en la víspera de la presentación del ministro de Salud, Ginés Gonzalez García, en la Cámara de Diputados. Si bien será una reunión simplemente informativa, la oposición buscará evacuar dudas en un marco de alto impacto y tras insistentes reclamos por el plan de vacunación que incluyó desde pedidos de informes como el que hizo Alfredo Cornejo, diputado y presidente de la UCR, hasta una presentación penal de Elisa Carrió. Exigirán públicamente más datos sobre la compra al laboratorio ruso y la demora en la entrega de las dosis convenidas.

La cita había sido agendada para las 11 de la mañana pero se pasó para las 17. Será pública y se transmitirá por la señal DTV aunque el ministro estará conectado por teleconferencia al igual que los legisladores. Lo acompañarán tres funcionarios: el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monalvo; el titular del ANMAT, Manuel Limeres, y la presidenta de la Comisión de Inmunizaciones, Mirta Roses.

Juntos por el Cambio pidió la reunión con el responsable de Salud a fines del año pasado. A principio de mes él los invitó al Ministerio pero la principal bancada opositora lo desairó y exigió su presencia en el Parlamento por entender que es el ámbito adecuado, además del carácter público que se le dará al evento. De todos modos aquel encuentro se realizó hace dos semanas con la presencia de diputados oficialistas y de partidos provinciales y hoy se repetirá en forma pública. Estarán presentes todos los integrantes de Salud y Acción Social, la comisión que oficiará de anfitriona y que tiene como presidente al tucumano Pablo Yedlin y como vice a Carmen Polledo, del PRO de la ciudad de Buenos Aires, y varios diputados más.

En los hechos será además la reactivación del trabajo parlamentario en Diputados, la primera actividad oficial en Extraordinarias. El Frente de Todos prepara la defensa de la gestión y del plan de vacunación e invitó a todo el bloque a sumarse, incluso a quienes no forman parte de la comisión de Salud, algo que reglamentariamente es posible. “Pueden participar aunque no integren la comisión. Las preguntas las harán los integrantes de la comisión, de acuerdo a lo conversado entre los Bloques”, fue el mensaje enviado al chat del oficialismo.

El 19 de enero Ginés González García recibió a Yedlin y parte de los diputados que integran la comisión de Salud

En Juntos por el Cambio coordinan la estrategia y las preguntas Polledo, los radicales José Cano y Claudia Najul; por el PRO Gisela Scaglia y por la Coalición Cívica, el catamarqueño Rubén Manzi.

“La presencia del Ministro viene siendo reclamada desde hace bastante tiempo. Si hubiera concurrido cuando se lo convocó oportunamente ya en diciembre a la Comisión de Salud, muchas cosas se habrían saneado y muchas dudas no se hubieran generado. Obviamente que todo tiene que ver con el cronograma de vacunación incumplido, con los anuncios de las expectativas generadas que no se cumplieron, si hay o no habilitación para estos centros de La Cámpora para vacunar”, señaló Cano a Infobae. Justamente en los últimos días intendentes, legisladores y ex funcionarios reprocharon la campaña a favor de las vacunas iniciada en unidades básicas y en barrios vulnerables.

Según dijo el tucumano, las preguntas de la oposición apuntarán a saber “si efectivamente hay un registro, un padrón único de las personas que el Estado Nacional está vacunando, cuáles son los criterios de distribución por localidad y cómo es la logística. Además de precisiones sobre los contratos, los criterios del ANMAT para haber autorizado las vacunas, y con cuánta población vacunada esperan terminar el 2021″. Los resultados publicados en The Lancet, donde se señala una efectividad del 91,6% , llevaron tranquilidad respecto a ese tema, que no es menor, y quitaron un argumento a la oposición.

José Cano, diputado de Juntos por el Cambio

La mendocina Najul adelantó a este medio las inquietudes de su interbloque. “Esperamos que dé respuestas y que dé certezas”, advirtió y enumeró varias de las consultas de Juntos por el Cambio como “los inconvenientes en la adquisición, en la provisión y en la logística de las vacunas”. Reprochó, por ejemplo, que “ha habido inconvenientes en las 300 mil primeras dosis con situaciones indeseables de funcionarios que se colocaron la misma sin ser pacientes de riesgo, problemas de infraestructura para el mantenimiento de las dosis en algunos lugares”. Sobre las vacunas, de las que llegaron tres tandas desde Moscú, a pesar de la promesa del ministro de que pronto habrá 51 millones de dosis, preguntó: “Cuáles son, cuándo van a llegar y cómo se van a distribuir en las provincias”.

Aunque no es su área específica, la oposición tiene previsto insistir con sus denuncias por violaciones a los derechos humanos en Formosa y “la limitación de libertades de modo injustificado generando escenas de violencia en muchas provincias”, continuó Najul, que alertó que “la salud se ha convertido en una excusa para el ejercicio ilegal de la autoridad”.

Finalmente solicitarán información sobre las medidas que se tomarán frente a la segunda o tercera ola de contagios y reclamarán “corregir” el plan de testeo, entre otros temas para prevenir y evitar situaciones pasadas.

En ese contexto el diputado tucumano peronista Yedlin será el aliado de Ginés González García. Ex discípulo del ministro, también médico y presidente de la comisión, criticó días atrás la comunicación del plan de vacunas. Pero también es el más ferviente defensor en el Congreso de la gestión de Salud. “Siempre estuvo a disposición de la comisión”, lo respaldó antes de viajar de San Miguel de Tucumán a la Capital. En su caso indicó que seguramente se hablará de la vuelta a clases y de algunos nuevos datos tras dos semanas de la última reunión entre diputados y el ministro. En una charla con el canal DTV, no se privó de criticar a la oposición al celebrar la visita de Ginéz González García: “No tuvimos esa suerte cuando yo era vicepresidente de la comisión de Salud y Polledo la presidenta, no recibimos en ese entonces al ministro”, recordó a Adolfo Rubinstein, ex ministro y luego secretario, cuando Mauricio Macri bajó el status del área.

