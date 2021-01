Alberto Fernández y Sebastián Piñera trabajan en una salida política para Venezuela

Empatía entre Alberto Fernández y Sebastián Piñera. Santiago, Chile January 26, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

La visita de estado de Alberto Fernández a Chile, que hoy cumple su segundo y último día, estableció el marco de confianza necesario para que empezara a trabajar con su par chileno en una salida política para la crítica situación de Venezuela, tal como ya lo reconoció públicamente el ministro de Relaciones Exteriores del país trasandino, Andrés Allamand.

“De aquí a algunas semanas se va a conformar, por así decirlo, un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en Venezuela vayan convergiendo en una estrategia común”, anticipó el funcionario chileno en declaraciones a medios de su país. Y precisó que “esa estrategia común tiene como uno de los elementos fundamentales la necesidad de que exista una salida política”.

Allamand puntualizó que “para que exista una salida política tiene que haber también un diálogo político entre las partes del conflicto, con -por supuesto- asistencia y observación de la comunidad internacional. Y que a partir de ese diálogo y conversación, puedan ir surgiendo los caminos de solución para la difícil situación venezolana”.

El momento en que ambos mandatarios llegan al Patio de los Naranjos, Palacio de La Moneda. Santiago, Chile January 26, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

“Argentina y Chile, cada uno desde su posición, hemos estado conversando activamente sobre esto”, aseguró. Antes, había reconocido que “si bien es cierto en los meses anteriores hubo alguna suerte de ruido, por así decirlo, entre las relaciones de ambos presidentes, desde hace ya varias semanas, yo diría meses, los presidentes Fernández y Piñera lograron insertar una relación de mucha confianza como la que se vio en la visita de ayer”.

En efecto, el Presidente argentino confirmó una serie de acuerdos que venían de gestiones anteriores, cerró otros y acordó nuevas líneas de trabajo de trabajo cooperativo para insertar a la región en nuevas estrategias comerciales, que permitan insertar las economías de la América del Sur en los mercados asiáticos. Las tareas para fortalecer el vínculo de ambos países a través de nuevas obras de infraestructura que facilite la conectividad terrestre y digital, sumados a acuerdos para los nuevos protocolos fitosanitarios comunes, serán sustanciales en esta relación que “bien puede darse de relanzada”, dijeron cerca de los mandatarios.

Fernández arrancó su agenda temprano, con un desayuno de trabajo que realizó en la Fundación Democracia y Desarrollo, que preside el ex presidente Ricardo Lagos, quizás uno de los líderes mundiales que más conoce la Argentina y más se preocupa por la sustentabilidad económica de las democracias de la región.

En septiembre del año pasado impulsó una declaración con el título “Cuidemos la Democracia para que no sea víctima de la pandemia”, que llevó la firma de ex presidentes como Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) y Mauricio Macri (Argentina), entre otros. Los argentinos que firmaron fueron el senador Jorge Taiana (FdT), el ex embajador y actual titular del CARI José Octavio Bordón, el ex ministro de economía José Luis Machinea, la directora ejecutiva del CIPPEC Julia Pomares, el juez de la Cámara Nacional Electoral Alberto Dallavia, la escritora Beatriz Sarlo, el constitucionalista Antonio María Hernández.

A las 10.30 se reunió con la mexicana Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, entidad desde donde brindó una disertación que pudo verse por streaming. Al mediodía, Alberto Fernández tiene previsto un almuerzo con empresarios chilenos con inversiones en la Argentina en la residencia del embajador argentino.

El presidente de CENCOSUD, Hors Paulmann, el gerente de la celulosa Arauco, Charles Kimber, el gerente de Gas Natural Fenosa, Antonio Gallart, el gerente de la celulosa CMPC, Francisco Ruiz Tagle y el vicepresidente de Embotelladora Andina, José Antonio Garcés, serán algunos de los que participarán.

Luego, tal como adelantó Infobae, se realizará una videoconferencia con empresarios e inversionistas convocados por el Comité Empresarial Binacional, organizado por Rodrigo Hinzpeter, presidente del capítulo chileno del Consejo, que será la última actividad oficial de la delegación argentina.

Seguir leyendo:

Una joven venezolana denunció que su jefe la violó en su primer día de trabajo: “Me drogó”

Alberto Fernández diseñó un plan de integración regional que inició en Chile con su visita oficial a Piñera