Daniel Gollan: “Estamos esperando la vacuna que llegue primero, en esto no hay ideología”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, celebró la confirmación de que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus aunque también se mostró optimista con respecto al avance de los demás laboratorios en la búsqueda de la vacuna: “Estamos esperando la que llegue primero, en esto no hay ideología”.

“Fue tremendamente importante la gestión que se hizo en Rusia, encabezada por la viceministro Carla Vizzotti”, destacó el funcionario provincial sobre el viaje secreto que realizaron autoridades argentinas la semana pasada para informarse de los detalles sobre la Sputnik V, patentada a mediados de agosto. En ese sentido, comentó que el gobernador Axel Kicillof tomó contacto con el laboratorio ruso en el mes de julio “y de manera formal en septiembre”, al igual que con otros que están trabajando a contrarreloj en la concreción de una vacuna contra el COVID-19.

Para Gollan esta noticia trasciende las diferencias político-partidarias, de hecho elogió a su par porteño, Fernán Quirós, quien también celebró el anuncio del presidente Alberto Fernández. “Creo que hay gente sensata también dentro de la oposición”, expresó sobre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, aunque cuestionó a los sectores opositores donde “parece que hay gente que no se enteró que cayó el Muro de Berlín”. “Si no fuera que es patético, sería gracioso”, agregó en diálogo con C5N.

“Tuvimos una actitud proactiva, al igual que el Ministerio de Salud de la Nación, en encontrar vacunas y debíamos adelantarnos porque la provincia de Buenos Aires es enorme y requerirá una logística para aplicarla rápidamente”, comentó al respecto. Según precisó el Gobierno este lunes, al país llegarán las primeras 10 millones de dosis en diciembre y las 15 millones restantes en los primeros días de enero.

Una investigadora trabajando en el laboratorio de la vacuna rusa Sputnik V

Más allá de la Sputnik V, la de Pfizer, y la de AstraZeneca, las autoridades sanitarias nacionales y provinciales encabezaron negociaciones por otras siete vacunas que permiten retornar a la vieja normalidad. “Necesitábamos tener información precisa y precoz”, acotó Gollan quien remarcó que “nos están brindando información porque por la pandemia y la necesidad de tener rápido una vacuna nos van adelantando los datos de miles de pacientes”. En ese sentido, sostuvo que los ensayos clínicos “están dando excepcionalmente bien en todas”. Aunque advirtió que el foco está puesto en “quién puede proporcionar las vacunas antes”, pensando en el “impacto sanitario y económico” que implica la demora en la llegada de la cura. “Estamos esperando la que llegue primero, y el Gobierno en esto no tiene ideología” , enfatizó.

Al respecto del impacto de la noticia, el ministro bonaerense contó que “después del anuncio me llamó gente llorando de alegría”. “Es un logro de todos los argentinos, dejémonos de embromar con sacar un rédito político”, reclamó.

De cara al futuro inmediato, planteó un panorama esperanzador teniendo en cuenta que “si logramos vacunar a la población de riesgo, transformaremos la pandemia en otra cosa que no pondrá en jaque el sistema sanitario y el impacto el año que viene será distinto”. "El objetivo de máxima sería aplicarla en el menor tiempo posible; si llegamos al 65 por ciento de la población la situación será otra el año que viene. No solo que no se van a enfermar los que tienen más riesgo sino que se va a enfermar poquísima gente” , remarcó.

