En el día nacional de la identidad, Alberto Fernández presentó un certificado que servirá como DNI provisorio

En el Día Nacional del Derecho a la Identidad, el presidente Alberto Fernández presentó el certificado de pre-identificación , que funcionará como un DNI provisorio.

La medida apunta a iniciar y facilitar el proceso de reconocimiento de quienes no cuentan con la certificación correspondiente, como así también garantizar el acceso a derechos básicos de quienes no se encuentran registrados con partida de nacimiento o DNI.

Según un informe presentado por le gobierno nacional, el 3,8% de las personas nacidas en 2010 no han sido inscritas en los tres años posteriores a su nacimiento , lo que da una clara dimensión del drama que viven miles de familias a lo largo y ancho de todo el país.

“Es una reparación de lo que el Estado no hizo durante muchos años por la gente que no está registrada y necesita ayuda”, sostuvo Fernández durante el acto en el que presentó la iniciativa

Del acto participaron Eduardo "Wado" De Pedro, Fernanda Raverta y Santiago Cafiero (Fotos: @wadodecorrido)

En un comunicado oficial, el gobierno nacional explicó que “la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar la inexistencia jurídica de la persona; dificultando y hasta impidiendo, el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

Además, advirtieron que sin identidad no hay acceso a la salud, la educación, la seguridad y la seguridad social. Tampoco pueden acceder a trabajo registrado, títulos educativos y títulos de propiedad. Además, no pueden casarse ni abrir una cuenta bancaria ni obtener un permiso para circular.

“En Argentina hay muchos que necesitan conocer su identidad. El problema es que el resto de la Argentina los desconoce en el país donde viven y formaron una familia", explicó el Presidente. En esa línea, contó que cuando llegaron a la presidencia “había muchos argentinos que no tenían documento y se les complicaba la vida".

Fernández se refirió a que sin documento no pueden acceder a los derechos que el Estado les brinda como la Asignación Universal por Hijo. “Es imperdonable que en un Estado, por no tener registrada a una madre y no darle un documento, no solo haga padecer a esa madre, sino que también haga padecer a sus hijos”, explicó.

“Es una reparación de lo que el Estado no hizo durante muchos años", sostuvo Alberto Fernández

La titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, que estuvo presente en el acto, también hizo referencia a la nueva medida del Gobierno. “Nos va permitir reparar la deuda histórica e inaceptable que el Estado argentino mantiene con miles de familias y con miles de niños y niñas que hoy no pueden acceder a algo tan básico como salud y educación”, afirmó.

“La situación se agrava enormemente cuando estas personas tienen hijos o hijas, porque ni siquiera puedan acceder a las asignaciones familiares”, dijo Tolosa Paz y agregó que “si bien no hay datos oficiales sobre cuántos son los niños y niñas afectados, un informe de UNICEF Argentina ubica esa cifra en algo más de 30.000 ”.

De la presentación participaron también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.

El Presidente dijo que muchos argentinos no pudieron conseguir su documento por “culpa de un sistema burocrático que hace las cosas muy difíciles". En esa línea, aseguró que con esta medida están “implementando un sistema más fácil” por lo que “a partir de hoy empezamos saber quién es quién”.

Los requisitos para obtener el certificado de pre-identificación es haber nacido en Argentina, ser mayor de un año y no tener partida de nacimiento

Al día de hoy, la Argentina no cuenta con la información de cuantas personas están tramitando la inscripción tardía en la Justicia . Se está construyendo el diagnóstico junto a las Cortes Provinciales de Justicia para poder dar cuenta de la magnitud de estos problemas estructurales que hoy estamos solucionando.

Hay diferentes situaciones que viven los argentinos indocumentados. Están las personas sin registro de nacimiento. Nunca tuvieron DNI y no se encuentran en las bases de datos de RENAPER. Están las personas con registro de nacimiento que no figuran en las bases del RENAPER y las personas que alguna vez tuvieron DNI y que figuran en las bases del Renaper. Los requisitos para obtener el certificado de pre-identificación es haber nacido en Argentina, ser mayor de un año y no tener partida de nacimiento.

Seguí leyendo

La actividad económica cayó 11,6% en agosto

En medio de la suba del dólar libre, se reunió el gabinete económico y podría haber nuevas medidas