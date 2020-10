El Gobierno de Axel Kicillof analiza implementar una APP como CUIDAR para administrar el ingreso de turistas en la costa

La temporada de verano con protocolos comenzará el 1 de diciembre

El gobierno bonaerense avanza a paso firme en la organización de la temporada de verano 2021. Este lunes, por la tarde, el gobernador Axel Kicillof va a presentar la temporada y dará indicios claros sobre los protocolos que se utilizarán. El anuncio será en Mar del Plata, donde el gobierno de Guillermo Montenegro tuvo que enfrentar un aumento en los casos positivos de coronavirus pero ahora comienza a tener una situación más estable en lo que respecta a los contagios.

La temporada va a comenzar el 1 de diciembre y, tal como adelantó Infobae, el gobierno de Buenos Aires irá liberando actividades en forma escalonada hasta llegar, en esa fecha clave, al comienzo de la nueva normalidad. Una vida con protolocos que durará hasta la llegada de la vacuna en el primer trimestre del año. El cronograma que diseñaron en La Plata es progresivo y tiene por objetivo flexibilizar las actividades que aún quedan restringidas pero sin precipitarse. El final de la temporada sería el 4 de abril, fecha en la que se celebrará la semana santa.

Axel Kicillof y sus ministros en una de las reuniones que mantuvieron con los intendentes bonaerenses

El 1 de noviembre permitirían el ingreso a las localidades de los propietarios que no son residentes y ese sería el primer paso concreto para probar los protocolos. Noviembre será el mes clave para ultimar detalles, seguir de cerca la variación de la curva de contagios y terminar de delinear el plan para reforzar el sistema sanitario. En todos esos puntos se está trabajando desde hace más dos meses con el fin de llegar a la fecha de inicio con todo el esquema de veraneo totalmente armado.

En lo que respecta al plan de verano, el Gobierno analiza implementar una APP similar a CUIDAR para poder administrar el ingreso de turistas a la costa atlántica. No será una restricción, sino que se utilizará con fines estadísticos y para analizar el flujo de turistas que lleguen y se muevan por las ciudades balnearias. “No se va a pedir hisopado o un test previo para ingresar”, aclararon a este medio desde el Poder Ejecutivo bonaerense.

Augusto Costa, ministro de Producción, el encargado principal de la coordinación y diseño de la temporada de verano

Aún no está definida el nombre de la APP ni cuando será lanzada. La definición llegará en los próximos días. Augusto Costa, ministro de Producción, está a cargo de la implementación de la aplicación y la coordinación con el gobierno nacional para determinar el diseño. Lo que obtengan los turistas será un “certificado único de habilitación para viajar” , según expresaron fuentes gubernamentales.

La aplicación CUIDAR funcionó como una declaración jurada durante la pandemia. Cada persona que la utilizaba tenía que poner sus datos personales, si había tenido síntomas en los últimos días y si tenían enfermedades preexistentes o si habían compartido una determinada cantidad de tiempo con algún positivo de coronavirus en los últimos 15 días antes de generar el permiso de circulación. Además, se pedía confirmar que temperatura tenían.

El programa que se utilizará para la temporada de verano será similar pero los detalles aún no están definidos. En La Plata las vacaciones de verano ers uno de los temas importantes de la agenda, por eso las gestiones están activas y es probable que durante la semana ya haya más novedades sobre los datos que los turistas tendrán que cargar en la aplicación.

Los intendentes están preocupados por el armado de fiestas privadas clandestinas frente a la ausencia de boliches

En paralelo, Kicillof y los intendentes de las ciudades turísticas pedirán a coro que las personas que tienen fiebre o síntomas no viajen a la costa. Es decir, que no intenten avanzar en un plan de vacaciones si ya tienen indicadores de un posible contagio de coronavirus. La responsabilidad individual será determinante para el éxito de la temporada de verano. El respeto de la distancia, la higiene personal y el cumplimiento de los protocolos serán las reglas básicas de convivencia a las que deberán someterse todos los que lleguen a la costa. Si no hay un trabajo mancomunado ente el Estado y la sociedad, los resultados epidemiológicos pueden ser negativos.

Desde el gobierno bonaerense van a pedir que todas aquellas personas que se puedan trasladar en autos particulares, lo hagan. El objetivo es reducir la cantidad de pasajeros en los transportes públicos y, a priori, disminuir la posibilidad de contagios. De todas formas, los colectivos y trenes funcionarán para el momento en que la temporada arranque. Aún restan definir detalles sobre cuántas personas ingresarán en cada uno de los transportes y, en consecuencia, cuál terminará siendo el precio de los pasajes.

Aún restan definir los protocolos sobre el transporte público y los viajes a la costa (Télam)

También se insistirá en que los turistas tengan una estadía mínima superior a la habitual. Tratarán de evitar los pasajeros de fin de semana y buscarán que la mayoría se quede un mínimo de 15 días. Si hay menos movimiento de gente, el virus también bajará su circulación. No habrá restricciones, pero si recomendaciones. En tanto, el último viernes también se avanzó, durante una reunión que mantuvieron los intendentes de la costa con el ministro Costa y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en el diseño final de las actividades gastronómicas, la estadías en los hoteles, la utilización de los balnearios y el esparcimiento en espacios públicos.

“Entendemos que es importante dar certezas para poder proyectar y planificar la temporada, y para eso también necesitamos trabajar de manera conjunta y coordinada”, les dijo Costa a los intendentes durante el encuentro. Además, aceptó que será una temporada atípica pero que tratarán de que se lleve adelante con todos los cuidados. En el Gobierno entienden que no hay margen para suspenderla. Ese movimiento implicaría un golpe económico muy fuerte para las cuentas de los muncipios, ya que muchos de ellos son gestionados durante el año con el dinero obtenido durante los meses de verano.

Si bien el plan de acción avanza, hay temas importantes de la temporada que aún no están definidos y que generan preocupación entre los intendentes. Uno de ellos es la ausencia de locales bailables. Tanto en Mar del Plata como en Pinamar, dos localidades con una amplia vida nocturna, los intendentes están preocupados por la posibilidad de que frente a la ausencia de boliches, se armen fiestas privadas clandestinas. Por eso le pidieron a Kicillof que el operativo policial apunte al control de ese tipo de reuniones con el fin de desarmarlas y evitar que el virus se propague en lugares donde no se cumplen los protocolos de distanciamiento.

Seguí leyendo

Interna entre el ala dura y los moderados del Frente de Todos: el mensaje de Máximo Kirchner al bloque de diputados oficialista

La reaparición de Mauricio Macri profundizó la división con el sector moderado de Juntos por el Cambio que lidera Horacio Rodríguez Larreta