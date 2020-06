Ahora, como Taiano quiere interrogar al ex espía, el fiscal realizó consultas con sus superiores, es decir, con las autoridades de la Procuración General de la Nación, para que se haga de la manera más rápida y según las reglas diplomáticas, ya que están involucrados ciudadanos de otro país . El fiscal considera pertinente enviar un exhorto para que la periodista israelí que condujo el programa confirme si tiene en su poder el dossier del que habló el ex espía. Otro de los pasos que quiere dar el fiscal es interrogar al ex espía para lo cual, primero, deberá afrontar la tarea de ubicarlo.