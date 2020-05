Los colaboradores más cercanos de Horacio Rodríguez Larreta volvieron a repetirlo en conversaciones privadas en los últimos días, en los pocos momentos en los que el coronavirus da alguna tregua, mientras la Ciudad de Buenos Aires empieza a atravesar el avance más feroz de la pandemia. “No se pone un ladrillo más en ninguna obra. El mantenimiento se hace, pero está al mínimo. No hay actividad cultural. A los contratistas no se les actualizan los contratos. Los salarios no se recortan, pero en los hechos se bajan” , admiten. El plan de gestión hacia el 2023, que incluía plantación de árboles, cámaras de seguridad y eliminación de barreras del ferrocarril, quedará para otro momento.