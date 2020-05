-Se trata de una crisis no solo sanitaria sino humanitaria que nos afecta a todos por igual, pero que impacta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, entre ellas a los refugiados y los solicitantes de la condición de refugiado. Por un lado, las fronteras están cerradas, lo cual obstaculiza que las personas que necesitan protección internacional como los refugiados puedan salir de sus países e ingresar a los distintos países donde buscan protección. No pueden presentar sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en las fronteras ni acceder a asistencia humanitaria. Esto incrementa su vulnerabilidad, teniendo que recurrir a ingresos irregulares o terminar en manos de redes de tráfico ilícito o de trata de personas. Ante la pandemia muchas personas refugiadas han perdido sus empleos y medios de vida para generar sus ingresos, y hoy se encuentran en una situación de calle. Por ello requieren acceso a albergues, a asistencia humanitaria, alimentos, kits de higiene (agua, jabón). No logran acceder a los programas sociales nacionales porque no tienen documentación o no cumplen con todos los requisitos, como la residencia de dos años en el caso de Argentina. Asimismo, la situación de aislamiento obligatorio incrementa las probabilidades de que las mujeres refugiadas y los colectivos LGBTIQ sufran violencia de género. Es por esto que los servicios específicos, de seguridad, salud y apoyo psicosocial son esenciales sobre la base de las necesidades en función de la edad, el género y la diversidad. El coronavirus afecta el ejercicio de derechos por parte de las personas refugiadas y también dificulta la obtención de una solución duradera para su problemática. Por ejemplo, dificulta la integración local en los países receptores y por otra parte, los programas de reasentamiento y de admisión humanitaria están suspendidos en todo el mundo hasta nuevo aviso. Nos mantenemos en estrecha comunicación con las personas refugiadas a través de sus comunidades y sus asociaciones mediante el uso de distintas herramientas tecnológicas de comunicación como WhatsApp, llamadas telefónicas y correo electrónicos. Igualmente, nos contactan en los distintos países a través de la página ayuda.acnur.org