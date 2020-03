Claramente este es un mensaje diferenciador del que tomaron algunos presidentes como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, quienes no declararon aun la cuarentena obligatoria de toda la población ante el avance del coronavirus. Trump dijo en las últimas horas que “nuestro pueblo quiere volver a trabajar; la cura no puede ser peor que la enfermedad”. Esto generó un debate interno no sólo en Europa y otros países del G20 afectados por la pandemia sino adentro de Estados Unidos.